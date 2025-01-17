Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей

Венские вафли из творога – это нежный и ароматный десерт, который идеально подходит для уютного завтрака или перекуса. Этот рецепт отличается простотой приготовления и насыщенным вкусом благодаря использованию творога, который придает тесту особую мягкость и воздушность. Готовое блюдо порадует вас своей хрустящей корочкой снаружи и мягкой текстурой внутри.
Ингредиенты:
- Творог – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 100 г
- Мука – 150 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – 10 г
- Щепотка соли
- Масло сливочное – 50 г
- Молоко – 80 мл
- Растительное масло – для смазывания вафельницы
Приготовление:
- В миску выложите творог и разомните его вилкой или протрите через сито, чтобы масса стала однородной.
- Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородного состояния.
- Растопите сливочное масло и добавьте его к творожной массе, снова тщательно перемешав.
- Постепенно введите муку, смешанную с разрыхлителем, и молоко. Замесите тесто. Оно должно получиться густым, но мягким.
- Разогрейте вафельницу и слегка смажьте ее растительным маслом.
- Вылейте небольшое количество теста на поверхность вафельницы и закройте крышку. Выпекайте вафлю около 4-6 минут, пока она не станет золотистой.
- Повторяйте процесс, пока все тесто не закончится.
- Готовые вафли можно посыпать сахарной пудрой, полить медом, вареньем или сгущенным молоком.
- Подавайте горячими или теплыми.