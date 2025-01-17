Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей

75-летняя Пугачева осталась одна Тесты Умер Дэвид Линч Игры Сонник

Топ новостей недели

Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на КремльНовогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзиТест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актераЗвезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актеромМэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером

Лента новостей

Пятница 17 января

03:34Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей 00:20Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане 21:39Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч 21:20Шарлотка с яблоками в мультиварке: один из самых простых в приготовлении пирогов 20:07Столкнувшаяся с финансовыми проблемами Волочкова вынуждена прекратить важную деятельность 17:46Появились данные о тайной договоренности Прилучного и Муцениеце о судьбе сына 16:07Получившему серьезные увечья Николаеву после операции поставили новый диагноз 14:49Собянин: Туризм в новогодние каникулы принес бюджету Москвы 18,7 млрд рублей 14:49Cколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской 13:28Что случилось с шикарной квартирой уехавшей из страны Ренаты Литвиновой 12:13Ммм...вкусно! Рецепт турецкого ламакуна – пробуйте новое 11:10Как небольшая квартира: стала известна стоимость шикарного гроба Добровольской 11:08Иосифа Пригожина заметили в компании молоденькой красотки 09:53Ярпаг хингал – когда мясо сверху: рецепт азербайджанского хинкали 08:52"Катя, остановись!": внешний вид Екатерины Варнавы вызвал ужас в сети 06:13 75-летняя Пугачева осталась одна в своем доме на Кипре 03:20Дикие пляски и алкоголь: Меладзе и Джанабаева потеряли человеческий облик 00:07Сочные снэки для вкусного перекуса: простой рецепт сырных палочек 21:56Кудрявцева в шоке из-за омерзительного инцидента: От ужаса подскакиваю 21:28Звезда "Служебного романа" Немоляева отреагировала на известие о смерти близкого человека 19:19Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы 18:57Ушедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра 18:48Согласившийся жениться на уборщице Шаляпин сделал заявление об отцовстве 17:10Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA за роль в фильме "Анора" 16:57Андрей Воробьев рассказал о пополнении подмосковного автопарка скорой помощи 15:59Бузова впервые открыто заговорила о своей личной жизни на фоне слухов о браке 14:20Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша c 16 по 30 января 13:31Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности для случаев деприватизации 12:33Почти 700 тысяч человек посетили катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы 11:05Довели до крайности: семья погибшего Яниса Тиммы намерена выяснить истинные причины трагедии 10:56"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской 10:40Боль и слезы: могила Добровольской утонула сразу после похорон 10:12Этот десерт можно есть даже ночью: морковный пирог с эритролом 08:44Ксения Бородина выбрала имя для сына от Николая Сердюкова 04:32Вкусный перекус – дети оценят: корн-доги 00:04Тигран Кеосаян находится в тяжелом состоянии 20:47Отдыхающий на Мальдивах Билан оголил торс и показал поклонницам подтянутую фигуру 20:13Поке с тунцом и припущенным огурцом: оригинальная и яркая вариация гавайского рецепта 19:51Адвокат обозначил сроки принятия судом решения об опеке над сыном Прилучного 18:04Как беременная Заворотнюк встретила своей первый день рождения без матери 16:36Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки 16:06Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии 15:30"Умела отдаваться": Верник у гроба Добровольской рассказал об отношениях с актрисой 14:29Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской 13:42Аншлаги и тысячи зрителей: как прошли спектакли "Соборная площадь" в праздники 13:04Стало известно о смерти Барбары Брыльска 12:43"Промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь": заплаканная Пересильд обратилась к покойной Добровольской 11:09Что-то новенькое: рецепт национального дагестанского блюда – гурзы 11:00"Не хотела быть в хосписе": Золотовицкий рассказал о страшных последних днях Добровольской 10:57Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей

Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей
118

Венские вафли из творога – это нежный и ароматный десерт, который идеально подходит для уютного завтрака или перекуса. Этот рецепт отличается простотой приготовления и насыщенным вкусом благодаря использованию творога, который придает тесту особую мягкость и воздушность. Готовое блюдо порадует вас своей хрустящей корочкой снаружи и мягкой текстурой внутри.

Ингредиенты:

  • Творог – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Мука – 150 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Щепотка соли
  • Масло сливочное – 50 г
  • Молоко – 80 мл
  • Растительное масло – для смазывания вафельницы

Приготовление:

  1. В миску выложите творог и разомните его вилкой или протрите через сито, чтобы масса стала однородной.
  2. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородного состояния.
  3. Растопите сливочное масло и добавьте его к творожной массе, снова тщательно перемешав.
  4. Постепенно введите муку, смешанную с разрыхлителем, и молоко. Замесите тесто. Оно должно получиться густым, но мягким.
  5. Разогрейте вафельницу и слегка смажьте ее растительным маслом.
  6. Вылейте небольшое количество теста на поверхность вафельницы и закройте крышку. Выпекайте вафлю около 4-6 минут, пока она не станет золотистой.
  7. Повторяйте процесс, пока все тесто не закончится.
  8. Готовые вафли можно посыпать сахарной пудрой, полить медом, вареньем или сгущенным молоком.
  9. Подавайте горячими или теплыми.

Шоу-бизнес в Telegram

17 января 2025, 03:34
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно

Фото: Freepik.com / @KamranAydinov
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com / @chandlervid85
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com / @topntp26

По теме

Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно

Сладкие пирожки с репой: отличный домашний рецепт с богатой историей

Шарлотка с яблоками в мультиварке: один из самых простых в приготовлении пирогов

Шарлотка с яблоками в мультиварке: один из самых простых в приготовлении пирогов
Шарлотка с яблоками – это один из самых популярных и простых десертов. Он идеально подходит для приготовления в мультиварке. Этот пирог радует не только своим вкусом, но и ароматом, который наполняет дом во время выпекания.

Ммм...вкусно! Рецепт турецкого ламакуна – пробуйте новое

Ммм...вкусно! Рецепт турецкого ламакуна – пробуйте новое
Турецкий ламакун – это тонкая лепешка с мясной начинкой, которую часто подают с лимоном и свежей зеленью. Ингредиенты для теста:Мука – 500 гВода теплая – 250 млДрожжи сухие – 7 г (или свежие дрожжи – 20 г)Сахар – 1 ч.

Сочные снэки для вкусного перекуса: простой рецепт сырных палочек

Сочные снэки для вкусного перекуса: простой рецепт сырных палочек
Традиционные венесуэльские сырные палочки – это популярная закуска, которую готовят из теста и сыра. Предлагаем попробовать приготовить это блюдо дома. Ингредиенты:Для теста:Мука — 300 гВода — 150 млМасло сливочное — 50 гСахар — 1 ч.

Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы

Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы
Если вы ищете оригинальное и полезное блюдо, которое порадует вас ярким вкусом и насыщенным ароматом, гречневая лапша с тофу и овощами станет отличным выбором. Это блюдо не только веганское, но и очень простое в приготовлении.

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша c 16 по 30 января

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша c 16 по 30 января
Вот и половина января пролетела. Дни стали уже длиннее, солнце, тепло и радость все ближе. Проведите эти зимние дни интересно при помощи подборки лучших событий по версии "Дни.ру". ТЕАТР"Старший сын"Холодным весенним вечером двое молодых "нахалов", провожая случайных знакомых девушек, опоздали на последнюю электричку и застряли в глухом предместье.

Выбор читателей

15/01Срд"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской 16/01ЧтвКак небольшая квартира: стала известна стоимость шикарного гроба Добровольской 16/01ЧтвCколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской 15/01СрдУшедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра 16/01Чтв 75-летняя Пугачева осталась одна в своем доме на Кипре 15/01СрдКсения Бородина выбрала имя для сына от Николая Сердюкова