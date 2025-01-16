Шарлотка с яблоками в мультиварке: один из самых простых в приготовлении пирогов

Этот пирог радует не только своим вкусом, но и ароматом, который наполняет дом во время выпекания. Благодаря особенностям работы мультиварки шарлотка получается особенно нежной и влажной, а добавление корицы и сливочного масла придаёт ей уникальный вкус.
Для приготовления шарлотки вам понадобятся следующие ингредиенты на 6-8 порций:
• Яблоки (желательно сорта "Белый налив") — 500 г
• Яйца — 3 шт.
• Мука — 150 г
• Сахар — 150 г
• Ванильный сахар — 1-2 ч. л. (по вкусу)
• Корица — щепотка
• Сливочное масло — 1,5 ст. л. + для смазывания чаши мультиварки
• Разрыхлитель теста — 1 ч. л. без горки
• Сахарная пудра — для украшения (по желанию)
Приступим к приготовлению:
1. Сначала подготовьте сливочное масло, оставив его при комнатной температуре на 15-20 минут. Это поможет ему размягчиться и лучше смешаться с остальными ингредиентами. Яблоки тщательно промойте и, в зависимости от их сорта, очистите от кожуры. Удалите сердцевину и нарежьте на дольки.
2. В глубокой миске разбейте яйца и добавьте к ним оба вида сахара. Взбейте смесь до образования пены.
3. Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, продолжая взбивать до получения однородного теста.
4. Затем добавьте размягчённое сливочное масло и снова тщательно перемешайте. Не забудьте добавить молотую корицу для аромата.
5. Теперь нарезанные яблоки аккуратно вмешайте в тесто.
6. Смазав чашу мультиварки сливочным маслом, выложите в неё яблоки и залейте тестом.
7. Выберите программу "Выпечка" или "Печь" и установите время приготовления на 40-45 минут при температуре 160 °C.
8. После завершения выпекания дайте пирогу немного остыть в чаше, чтобы его легче было вынуть. Переверните шарлотку на тарелку и, по желанию, посыпьте сахарной пудрой.
Важно помнить, что время и температура выпекания могут варьироваться в зависимости от модели вашей мультиварки. Если вы готовите шарлотку впервые, рекомендуется начать с более низких значений времени и температуры, проверяя готовность зубочисткой. Если она выходит сухой, значит, пирог готов.