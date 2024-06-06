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Пятница 2 августа

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Куда сходить в Москве и России: афиша с 12 по 19 июня

Куда сходить в Москве и России: афиша с 12 по 19 июня
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Июнь подарит вам не только тепло, но и массу позитивных эмоций. Выбирайте лучшие концерты, выставки. фильмы и спектакли из подборки "Дни.ру".

ШОУ

"Любите женщину"

Это музыкально-смысловая эмоциональная терапия от Леонида Овруцкого и Лилии Дасаевой бережно и мягко погружает зрителя в разные этапы взросления женщины, показывает причинно-следственные связи жизни и помогает каждому найти свои личные ответы на давно волнующие вопросы. Уникальный спектакль-трансформер состоит из трех частей: Первая часть – погружение в мир женщины, вторая часть – терапия музыкой, именно в центральной части терапевтического шоу гости вечера смогут прожить внутреннее озарение. Третья часть – терапия словом. Спектакль идеально подходит как для женщин - грациозных и уникальных, у которых много ролей по жизни: дочь, супруга, мать, коллега, подруга, но самая главная роль – быть собой; так и для мужчин, которые хотят понять многоликость женщин, научиться по-настоящему принимать и любить.

15 июня, Московский Планетарий.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Вадим Капустин

Звезда 5-го сезона вокального суперпроекта "Голос" певец, композитор, поэт Вадим Капустин даст долгожданный концерт в Москве. "Помимо песен, которые выбрали вы в ходе голосования, и песен из нового альбома, которые вы еще не слышали, мы исполним уже полюбившиеся композиции, которые сами любим исполнять, и делаем это довольно часто, практически на всех концертах. Поэтому, друзья, настраиваемся на самую позитивную волну, готовим спортивную обувь, чтобы танцевать! Я уверен, будет реально крутое время!", – обратился музыкант к поклонникам.

12 июня, клуб 16 "Тонн".

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом. Эдуард Бояков, Михаил Розанов"

Авторы – режиссер Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов – представляют литературно-художественный проект, посвященный феномену русского монастыря, поиску его логоса, попытке пробиться к сердцевине важнейшего для нашей цивилизации явления. 10 действующих православных монастырей на территории России предстают в строгой последовательности, отвечающей авторскому замыслу, связанному как с изобразительным рядом, так и с поиском вербальной формулы русского монастырства. Для каждого монастыря определено сутевое понятие, отражающее уникальность его функции. 10 ключевых слов – как 10 фундаментов, на которых зиждется обитель.

С 18 июня, Новая Третьяковка на Крымском Валу.

Фото: пресс-служба

КИНО

"Голос из космоса"

Главные герои — друзья Аннабелль и Дино — не могут жить без астрономии. Во время одного эксперимента юные исследователи получают загадочное послание из космоса. Они убеждены, что инопланетяне пытаются установить контакт с Землей. Вот только взрослые, утратившие веру в чудеса, не считают это правдой. Когда ребята посещают космодром с экскурсией, они находят еще и левитирующий камень, прибывший на нашу планету из других миров. Друзья решают выкрасть его, чтобы продемонстрировать доказательства существования внеземной жизни миру... Режиссер: Феликс Биндер. В ролях: Ава-Элизабет Ауэ, Феликс Нёлле, Рональд Зерфельд и другие...

С 12 июня.

Фото: пресс-служба

ПРОГРАММА

Leto, Shalom!

Еврейский музей и центр толерантности открывает новый сезон программы На протяжении трех месяцев на Летней веранде гостей ждут турниры по пинг-понгу и бадминтону, маркет, концерты, театральные представления, "Внеклассные чтения" и мастер-классы, а также новое специальное меню с кошерным стритфудом и прохладительными напитками в фудтраке Basar.

С 10 июня.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Черный монах"

При жизни Антона Чехова его повесть "Черный монах" была переведена на многие языки, а также стала первой публикацией автора на китайском. Подобный интерес объяснялся многими факторам, а прежде всего — философским смыслом, который вкладывал в свою повесть Чехов. Создатели спектакля понимают тонкое лукавство Антона Павловича, обозначившего основную тему как «манию величия». Ведь если бы все было так просто, не было бы мирового интереса к повести, многочисленных трактовок и вариаций восприятия истории Коврина, главного героя произведения. Режиссер: Эдуард Кашпоров.

14, 15 июня, Театр "Школа драматического искусства".

Фото: пресс-служба

"Парадокс скворца"

В основе постановки недавней выпускницы Мастерской Сергея Женовача (ГИТИС) Ирины Васильевой пьеса израильского драматурга Майи Арад Ясур "Амстердам". Ее героиня живет в квартире с красивым видом на набережную Амстердама. Она талантливая скрипачка из Израиля. Она уехала от войны, чтобы играть свою музыку и жить свою жизнь. Она — скворец, отделившийся от стаи. Но она получает счет за газ с невообразимой суммой... Режиссер Ирина Васильева.

13, 14 июня, Театр им. Вл. Маяковского.

Фото: пресс-служба / Ольга Стрелец

"Красавец-мужчина"

Красавец мужчина, о котором мечтают все женщины – какой он? Он словно сошел с обложки модного журнала! Его трудно не заметить, ведь его внешность безупречна. Он достоин любви с первого взгляда. Но… за красивым фасадом скрывается циник и манипулятор, мечтающий о благополучной жизни за счет женщин. Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях: Родион Вьюшкин, Анастасия Акатова, Джульетта Шабанова, Вадим Андреев, Денис Кутузов, Антон Морозов, Елена Анисимова, Татьяна Циренина и др.

17, 18 июня, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

"Русский крест"

По задумке режиссера Марины Брусникиной в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля "Комонь". Идея воплотить на сцене поэму "Русский Крест" пришла Евгению Миронову после общения со старцем Илием, который был духовником Николая Мельникова и трагически пережил его гибель, поэтому его желанием было, чтобы это произведение в театре или в кино увидело больше людей.

15 июня, Театр на Таганке.

"Слухи"

Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку. Но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома – заместителя мэра Нью-Йорка, будто эхом, отзываются чередой невероятных событий и разоблачений… Классический спектакль выходного дня. Любимые актеры, добрый юмор и полнейший душевный покой. Никаких отрицательных эмоций и рассуждений о глобальных проблемах человечества. Режиссер – Вадим Дубровицкий. В ролях: Елена Сафонова, Ольга Волкова, Владимир Стеклов, Игорь Ливанов и др.

15 июня, Театр "Русская песня".

СПОРТ

ММА Серия-81

Вы станете свидетелями дюжины великолепных боев от спортсменов из самых разных уголков планеты! Вашему вниманию будут представлены выступления сильнейших бойцов нашего ростера, а также вы увидите гигантский дебют в масштабах российских ММА. Главным событием вечера станет бой одного из наиболее популярных молодых атлетов ММА Серии Василия Руденко против крепкого оппонента из соседнего государства Жакыпа Туганбаева. Руденко представляет Анапу и знаменитую команду "Кузня". На его счету уже восемь выступлений в ММА Серии. В каждом из своих боев у нас Руденко победил, а последний успех принес ему бронзовый пояс победителя.

11 июня, Театр "Одеон".

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Одна шестая"

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области пройдет III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента. На нем зрители бесплатно смогут увидеть более 30 фильмов российских и зарубежных авторов. В рамках фестиваля также состоятся встречи и обсуждения с создателями фильмов, амбассадорами, открытые лекции, мастер-классы и круглые столы. Программными директорами фестиваля станут кинокрититик Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино). В конце фестиваля жюри выберет победителей в девяти номинациях.

Со 2 по 7 августа, Екатеринбург.

Фото: пресс-служба

"Антарес"

Самое яркое кинособытие лета 2024 в России! Мега-событие с участием 100 звезд всего мира! На Черноморском побережье окажутся Екатерина Шпица, Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Никас Сафронов, Эвелина Бледанс, Алена Свиридова, Сергей Шакуров, Светлана Немоляева, Александр Панкратов-Чёрный, Лариса Лужина, Ольга Прокофьева и множество других артистов. Присоединяйтесь! Более 100 мероприятий за 6 дней!

Программа кинофестиваля "Антарес" – ТУТ.

С 24 по 30 июня, Сочи.

Фото: пресс-служба

Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет (12+)

Телеграм канал

6 июня 2024, 22:47
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа
Начинается последний месяц лета. Проведите его ярко и вкусно. Наши рекомендации помогут вам в этом. АКЦИЯ"Женский форум" Организаторами акции стали финалист "Битвы экстрасенсов" Даная Марковская, психолог Анастасия Касьяненко и один из ведущих психологов канала ТНТ Светлана Прель.

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля
Большая часть лета позади... Проведите его остаток ярко, интересно, полезно. Афиша культурных событий от "Дни.ру" столицы позволит вам сориентироваться и сделать правильный выбор! МЮЗИКЛ"Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля
Середина лета! Это время хорошего настроения и ярких впечатлений. Проведите его интересно! ФЕСТИВАЛЬ"Белые ночи Санкт-Петербурга"Это одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны с более чем 30-летней историей.

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля
Лето в разгаре! Проведите его с пользой! Ведь вокруг так много интересного! Афиша поможет вам сделать правильный выбор. РЕЛИЗ"Поднимаем флаг"Российский дзюдоист, обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо Алексей Леденев и певец Прохор Шаляпин сделали подарок российским спортсменам.

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет
Новый сет в гастрономическом ресторане может быть спорным, противоречивым, сногсшибательным или совсем наоборот, но в любом случае он обязан быть концептуальным. Иначе это будет простой набор блюд, которые принципиально ничего не добавят к основному меню, а значит и к гастрономическому опыту гостей. Поэтому новый сет в гастрономическом ресторане это всегда сознательное, выверенное и глубоко продуманное решение, заявка шеф-повара на то, чтобы сформулировать какой-то иной, оригинальный взгляд на еду. В ресторане Bjorn, что на Пятницкой улице, этому принципу следуют в полной мере. Новое творение бренд-шефа Андрея Федосеева и шеф-повара Владимира Молчанованазывается SÄTT, что в переводе со шведского означает «Путь».

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне
Москва медленно, но верно продолжает разворачиваться в сторону гастрономических традиций российских регионов. В городе появляется все больше заведений национальной кухни в строгом смысле слова, но осваиваются и другие форматы. Так в ресторане Manul решили не выбирать что-то одно, а представить собирательный образ кулинарного наследия обширного сибирского региона. Речь идет о новом проекте, который на днях открылся на Охотном ряду.

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