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Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня
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Лето вступило в свои права. Оно будет еще интереснее, если проводить его не дома, а в театрах, на концертах и на выставках. Выбирайте на любой вкус!

ТЕАТР

"Невольницы"

Необычная сценография, масштаб постановки, дуальность персонажей, где отрицательные герои становятся героями положительными (и наоборот), блестящий актерский состав и актуальный сюжет – настоящая психологическая драма по одноименной пьесе Островского. Комедия, написанная 140 лет назад, до сих пор не теряет актуальности: старый, но богатый муж, молодая, но скучающая жена. На противостоянии мужского и женского, нравственности и распущенности, богатства и нищеты Островский выстраивает вечный сюжет о любви, выборе и чести. Главная героиня становится заложницей своего чувства: она замужем, но влюблена в другого. Однако тот, кого она выбрала, ее не выбирал и оказался заложником этой страсти. В ролях: Андрей Анкудинов, Валерий Гурьев, Игорь Лагутин, Любовь Козий​, Александра Мареева, Артем Минин, Лиана Ермакова и др. Режиссер: Михаил Мокеев.

9 июня, Театр Сатиры.

Фото: пресс-служба

"Маленькие трагедии"

Постановка Сергея Векслера включает в себя все четыре пьесы Александр Пушкина: "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Каменный гость", "Пир во время чумы", в которых удивительным образом сочетаются высокая поэзия и драматургия. Пьесы, в основе которых – истории о яростных человеческих страстях, приводящих героев к гибели, были написаны осенью 1830 года в Болдине, где поэт вынужденно находился в изоляции из-за холерного карантина, что нашло отражение в его произведениях. Постановка приурочена к 225-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя.

5, 6 июня, Московский театр иллюзии (ул. Перовская, 75).

Фото: пресс-служба

"Фауст. Четвертая стена"

Николай Евреинов творил, писал и лицедействовал во время глобальных исторических перемен начала XX века. Пьеса "Четвертая стена" — это сатира на систему Станиславского и жизнь Московского художественного театра той эпохи, стремящегося, по мнению Евреинова, к тотальному натурализму в театре. Режиссер Илья Ильин перенес действие пьесы в наше время, где в некоем провинциальном театре эффективный менеджер-директор и маститый режиссер берутся за постановку легендарной оперы Гуно. Поставить классику по известной классической партитуре может любой режиссер, а создать современный и новаторский спектакль – работа сложная, требующая креатива. Зрители окунутся в театральную закулисную жизнь, услышат оперные арии в исполнении солистов "Геликон-оперы" и увидят настоящее шоу. В ролях: Давид Посулихин, Инна Звеняцкая, Дмитрий Скориков,Сергей Фролов, Георгий Лежава, Борис Каморзин, Карина Зверева, Денис Ясик и другие.

Театр "Кашемир" ("Дворец на Яузе").

Фото: пресс-служба

"Он. Она"

Это стильная и современная любовная история, рассказанная через музыку Станислава Беляева, по совместительству автором пьесы и артистом постановки. Жанр спектакля определяется режиссером, Дмитрием Волковым, как драма-мюзикл: зрителей ждет не просто светлая, юморная, мелодичная история любви, а настоящая драма, полная глубоких чувств и серьезных размышлений. В ролях: Галина Безрук, Станислав Беляев, Дмитрий Волков

11 июня, Театр "Маска", (Комсомольский просп., 28).

Фото: пресс-служба

"Кабаре Пушкин"

К 225-летию Александра Пушкина театр "Ленком Марка Захарова" при поддержке сервиса "Яндекс Афиша", а также Международного театрального фонда им. Е.П. Леонова представит музыкальный спектакль "Кабаре Пушкин" по мотивам драматического цикла "Маленькие трагедии". Автор сценической версии и постановщик — главный режиссер театра Алексей Франдетти. Директор театрального проекта — заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер. Создатели постановки предлагают современный взгляд на вечные тексты классика русской литературы в исполнении всех поколений артистов "Ленкома Марка Захарова". В ролях: Сергей Степанченко, Александр Сирин, Игорь Миркурбанов, Станислав Тикунов, Александр Горелов, Алена Митрошина, Ясмин Мамаева и другие.

6-9 июня, Театр "Ленком Марка Захарова".

"Эйнштейн и Маргарита"

Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков не раз встречались на съемочной площадке, но впервые окажутся вместе на одной сцене. Спектакль о большой любви и атомной бомбе поставил режиссер Александр Марин. В новой пьесе советского и российского драматурга Александра Гельмана "Альмар" действие происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Коненкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает все происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн попытается уговорить ее остаться, но тщетно – расставание неизбежно. Маргарита уедет в Советский Союз, а Эйнштейн будет писать ей в Москву пронзительные письма.

10 июня, Театр Эстрады.

"Ревизор"

Представьте: в наше время кто-то приезжает в глубокое захолустье, где его принимают за важного человека. Чем все закончится? И куда его приведет вседозволенность? В произведении классического "Ревизора" мы знаем ответ, но "Ревизора" Театра Эстрады имени Аркадия Райкина объединит в себе два произведения писателя – самого "Ревизора" и "Театральный разъезд после представления новой комедии". В роли Городничего предстанет художественный руководитель театра, заслуженный артист России Юрий Гальцев. Режиссер-постановщик Стас Парфенов.

8, 9 июня, Театр Эстрады.

"Мадрид. Цикл "Метаморфозы"

Литературно-сценический коллаж из рассказов А.П. Чехова и И.А. Бунина. "Мы стараемся открывать для зрителя новые грани, а порой и новые смыслы в известных всем произведениях" – говорит главный режиссер спектакля Никита Михалков. В ролях: Александр Ведменский, Александра Кижаева, Александр Кижаев, Марианна Васильева, Георгий Иобадзе, Екатерина Нестерова и другие.

6 июня, Театр "Русская песня".

ДЕТЯМ

"Крокус Сити Океанариум"

Крокус Сити Океанариум объявляет неделю ярких впечатлений в компании удивительных обитателей из разных уголков планеты. Отправляйтесь всей семьей в захватывающее путешествие по подводному миру, любуйтесь танцами улыбчивых нерп, наблюдайте за речной жизнью опасных арапайм и любознательных пираний, проплывающих прямо над вами! Не забудьте посетить праздничную трапезу обитателей! Продолжайте собирать впечатления на площади перед входом – попробуйте перехитрить легендарного Мастера теней из популярного телешоу "Форт Боярд", сделайте своего воздушного змея и покорите всех своими навыками пилотирования в воздушном шоу-параде.

*Вход бесплатный для детей до 13 лет включительно. Дети до 14 лет могут посещать Океанариум только в сопровождении взрослых. Дети до 3 лет включительно проходят по одному билету со взрослым.

До 7 июня, "Крокус Сити Океанариум".

Фото: пресс-служба

"Зубастая няня"

Это мюзикл для всей семьи по мотивам сказки "Волк и семеро козлят", рассказанный в современном прочтении. Сюжет разворачивается в сказочном лесу, где благородный морской волк-вегетарианец Морис Волконский влюбляется в Козетту, в прошлом известную певицу и мать семерых козлят. Козлята с необычными именами Дора, Рем, Миня, Фаня, Соня, Ляля, Семен – участники музыкальной группы. Чтобы завоевать сердце возлюбленной, Морис решает надеть овечью шкуру и стать "зубастой" няней для ее непоседливых детей. Однако, на пути к счастью, героев ждут различные препятствия. Музыкальный спектакль перенесет зрителей в современный сказочный мир с собственным Домом моды, Лесной консерваторией и газетой «Лес-экспресс». Генеральный продюсер и автор идеи – Лина Арифулина. В ролях: Людмила Светлова, Ян Ильвес, Павел Стонт, Антон Лаврентьев, Юлия Ива, Евгения Евстигнеева, Вадим Мичман, Роман Фомин и другие.

5 июня, Большой концертный зал 75 павильона ВДНХ.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Азнавур-100!"

Этот праздничный концерт посвящен столетию Шарля Азнавура. Песни знаменитого шансонье исполнят молодые оперные звезды и артисты мюзиклов Давид Саникидзе, Софико Кардава, Эльмира Диваева и Дмитрий Риберо-Феррейра. "Вечная любовь", "Богема", "Ты и я", и другие шедевры французского классика прозвучат в исполнении Государственного Кремлевского оркестра, за дирижерский пульт встанет Константин Чудовский.

4 июня, Театр Эстрады.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Яндекс Музыка

Летнюю программу Яндекс Музыки откроет SODA LUV и представит свежий поп-альбом.
В этом году концепция программы даст музыкантам возможность представить свои самые смелые идеи и экспериментальные задумки в форматах, выходящих за рамки их сценических образов. Режиссером концерта стал преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский. По его задумке Плюс Дача погрузится в мир телепрограмм 90-х и нулевых, а сам артист выступит в роли ведущего. На сцене традиционно будут работать переводчицы на русский жестовый язык.

6 июня, Плюс Дача (в Парке Горького).

ВЫСТАВКА

"Русская француженка Татьяна Маврина"

В экспозицию вошло более 30 произведений различных жанров, большинство из которых было создано в 30-40-х годах ХХ века. Выставка демонстрирует влияние французской живописной школы на творчество художницы. Татьяна Алексеевна Маврина (1900–1996) — заслуженный художник РСФСР (1981), лауреат Государственной премии.

До 20 июня, галерея "Элизиум".

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Хвостатый переполох"

Популярный блогер Алексей Жидковский озвучил главную мужскую роль в комедии "Хвостатый переполох". Это трогательная и веселая история, в которой главные герои меняют свою жизнь благодаря настоящей дружбе со своими питомцами. По сюжету молодая женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство у ее домовладельца. Одну из женских ролей исполнила обладательница премии "Оскар" Юн Ёджон.

С 25 июля.

Фото: пресс-служба

Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет (12+)

Телеграм канал

3 июня 2024, 22:19
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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