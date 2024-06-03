Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей

Пугачева заявила о приезде Тесты Глюк'oZа начала жизнь с чистого листа Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Пятница 2 августа

09:14Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная 04:42Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала 00:45Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства 21:30Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака 21:11Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой 20:34Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце 19:46Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске 19:14Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы 18:35"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко 17:54"Разрушают организм": 58-летняя Наталья Штурм страдает от невыносимой боли 17:35Появление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 16:57Ургант решил вернуться на сцену после долгого молчания: где и как это произойдет 16:26Кети Топурия родила третьего ребенка: сообщила пол и имя 16:18Измотанная тяжким трудом Бузова залезла в бассейн к толпе оголенных мужчин 15:35Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой 14:45Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России 14:11У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество 13:58Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 12:53Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан 11:40Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит 11:10Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб 09:59Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 09:52"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество 08:48Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 04:33Сын Джоли разбился в аварии 00:21Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист 21:47Шансы 75-летней Пугачевой вернуться на большую сцену свели к нулю 21:02Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 20:52Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 19:11Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри 18:10На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования 17:49Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17:09SHAMAN резко подорожал в разы на фоне затишья в карьере оскандалившейся Бузовой 16:59Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии 15:37Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой 15:36Нереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 14:23У Светличной обнаружили опухоль в мозге 13:18Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем 12:44ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты 12:10Публика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 11:09Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов 10:48"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 10:14Зверев обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней Сябитовой 10:00Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая 08:40Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья 04:19В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина 00:28Уехавшая из России Гагарина взялась за бутылку 22:10"Иди ты на ***": у оскандалившейся Лолиты сдали нервы 21:48Открестившаяся от Джоли и Питта дочь столкнулась с серьезными проблемами 21:19"Вы скрючитесь от рака": народ довел Боню до срыва – чуть не плачет
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей

Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей
2098

Заведение с паназиатской кухней последнее время не частый гость на ресторанном рынке столицы. Однако время от времени рестораторы прощупывают рынок, чтобы понять, не пора ли напомнить москвичам о ярких экзотических вкусах, которых в городе все равно не хватает. Из таких экспериментов и поисков, кажется и родилась Papaya.

Речь идет о новом паназиатском гастробистро от команды питерского ресторана «География», которое открылось в середине апреля на Летниковской улице – в окружении офисных зданий неподалеку от Павелецкого вокзала. Район новый, хоть и комфортный, но до конца еще необжитый и пока больше напоминает сероватые каменные джунгли. Papaya же утопает в зелени, а в интерьерах много дерева и доминируют теплые тона. Понятно, почему ей живо интересуются обитатели окрестных офисов. Еда здесь тоже южная, теплая, пряная, но без крайностей.

За кухню отвечает бренд-шеф Тимур Карданов из питерской «Географии», а непосредственным воплощением его идей занимается Владимир Онучин, известный по работе в баре «Стрелка».

Фото: пресс-служба Papaya

Меню получилось компактным – как раз под формат гастробистро, но на удивление разноформатным. Среди закусок ожидаемо встречаются битые огурцы, томаты кимчи, брокколи с ореховым соусом и тартар из говядины. В этот же раздел помещены и отличные гедза, хотя по размеру порции блюдо вполне могло бы претендовать на место в основном разделе.

Фото: пресс-служба Papaya

Разумеется, есть несколько позиций роллов и суши, исполненных без лишней сложности, но качественно и даже с изяществом. Имеется и фирменный PapayaRoll с креветкой, угрем, лососем и авокадо. Могучий, уверенный, фактурный и сытный, с нежнейшим сыром, который мягко уравновешивает перечно-имбирную остроту.В принципе его за глаза хватит для полноценного ланча.

Фото: пресс-служба Papaya

ФоБо и тайский кокосовый суп тоже на месте. Но если в данный момент нет настроения, вполне можно взять добротную куриную лапшу. На горячее предлагают пад-тай с курицей, удон с говядиной, сибаса в пряном соусе и рис с креветками в соусе том-ям. На десерт – трайфл с кокосовым кремом, да чиз-кейк с кремом юдзу. Отдельного упоминания заслуживает слегка опаленный спелый манго, укрытый аккуратной карамельной вуалью и сдобренный душистым розовым перцем. Исполнение очень простое, комбинация вкусов беспроигрышная, калорий практически нет. Мало какое девичье сердце устоит перед таким гастрособлазном.

Фото: пресс-служба Papaya

В настоящий момент в Papaya запустили завтраки и бранчи. Из примечательного боул с зеленой гречей, авокадо и яйцом пашот, шакшука с креветками, бриошь с мороженым, медом и ягодами и сырники с кокосовой сгущенкой.

Средний счет – 2 000 рублей.

Телеграм канал

3 июня 2024, 06:12
Фото: пресс-служба Papaya
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Locanda: на Патриках опробовали новый формат итальянского ресторана

Фото: пресс-служба ресторана Locanda
Фото: пресс-служба ресторана Locanda
Фото: пресс-служба ресторана Locanda
Фото: пресс-служба ресторана Locanda
Фото: пресс-служба ресторана Locanda
Фото: пресс-служба ресторана Locanda

По теме

Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии

Le Pigeon: Москве добавили немного парижского стиля

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа
Начинается последний месяц лета. Проведите его ярко и вкусно. Наши рекомендации помогут вам в этом. АКЦИЯ"Женский форум" Организаторами акции стали финалист "Битвы экстрасенсов" Даная Марковская, психолог Анастасия Касьяненко и один из ведущих психологов канала ТНТ Светлана Прель.

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля
Большая часть лета позади... Проведите его остаток ярко, интересно, полезно. Афиша культурных событий от "Дни.ру" столицы позволит вам сориентироваться и сделать правильный выбор! МЮЗИКЛ"Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля
Середина лета! Это время хорошего настроения и ярких впечатлений. Проведите его интересно! ФЕСТИВАЛЬ"Белые ночи Санкт-Петербурга"Это одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны с более чем 30-летней историей.

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля
Лето в разгаре! Проведите его с пользой! Ведь вокруг так много интересного! Афиша поможет вам сделать правильный выбор. РЕЛИЗ"Поднимаем флаг"Российский дзюдоист, обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо Алексей Леденев и певец Прохор Шаляпин сделали подарок российским спортсменам.

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет
Новый сет в гастрономическом ресторане может быть спорным, противоречивым, сногсшибательным или совсем наоборот, но в любом случае он обязан быть концептуальным. Иначе это будет простой набор блюд, которые принципиально ничего не добавят к основному меню, а значит и к гастрономическому опыту гостей. Поэтому новый сет в гастрономическом ресторане это всегда сознательное, выверенное и глубоко продуманное решение, заявка шеф-повара на то, чтобы сформулировать какой-то иной, оригинальный взгляд на еду. В ресторане Bjorn, что на Пятницкой улице, этому принципу следуют в полной мере. Новое творение бренд-шефа Андрея Федосеева и шеф-повара Владимира Молчанованазывается SÄTT, что в переводе со шведского означает «Путь».

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне
Москва медленно, но верно продолжает разворачиваться в сторону гастрономических традиций российских регионов. В городе появляется все больше заведений национальной кухни в строгом смысле слова, но осваиваются и другие форматы. Так в ресторане Manul решили не выбирать что-то одно, а представить собирательный образ кулинарного наследия обширного сибирского региона. Речь идет о новом проекте, который на днях открылся на Охотном ряду.

Выбор читателей

01/08ЧтвМогила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 31/07Срд"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 31/07СрдПублика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 31/07СрдОтвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая 01/08ЧтвПоявление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 31/07СрдЗверев обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней Сябитовой