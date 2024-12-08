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Стейк из цветной капусты с сальсой из томатов: рецепт этого сытного блюда подойдет веганам

Стейк из цветной капусты с сальсой из томатов: рецепт этого сытного блюда подойдет веганам
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Стейк из цветной капусты – это отличное блюдо для веганов и вегетарианцев, а также для всех любителей капусты. Этот простой и вкусный рецепт позволит вам насладиться полезным и сытным обедом или ужином.

Ингредиенты на 2 порции:

• 1 целый кочан цветной капусты

• 250 г томатов черри красных

• 10 шт. зеленых оливок без косточек

• 2 ч. ложки каперсов

• 1/2 шт. красного лука

• 1 зубчик чеснока

• 2 веточки петрушки

• 1 веточка базилика

• 2 ст. ложки оливкового масла

• 1 ст. ложка бальзамического уксуса

• 1 ч. ложка паприки с дымком

• 1 ч. ложка молотого кориандра

• Соль и черный перец по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с подготовки стейков из цветной капусты. Разрежьте кочан пополам, затем нарежьте каждую половину на стейки толщиной около 2 см. Оставшуюся капусту можно использовать для других блюд. Приправьте стейки с обеих сторон оливковым маслом, паприкой, кориандром, солью и перцем.

Шаг 2: Разогрейте сковороду и выложите на неё подготовленные стейки. Обжарьте их на высокой температуре по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Затем уменьшите огонь, добавьте примерно 1 см воды, накройте крышкой и тушите около 10 минут до полной готовности.

Шаг 3: Пока капуста готовится, займитесь приготовлением сальсы. Мелко нарежьте лук, чеснок и зелень. Оливки и томаты разрежьте пополам.

Шаг 4: На другой сковороде разогрейте оливковое масло на невысоком огне. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте их в течение 2-3 минут до мягкости, помешивая. Затем добавьте томаты, оливки, каперсы, зелень и бальзамический уксус. Потушите все вместе пару минут, приправив солью и перцем. Если сальса получилась слишком кислой, добавьте щепотку сахара и немного подогрейте.

Шаг 5: Подавайте стейк из цветной капусты горячим, сверху выложив ароматную сальсу. Это блюдо не только вкусное, но и очень полезное, идеально подходящее для разнообразия вегетарианского меню. Наслаждайтесь!

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8 декабря 2024, 06:47
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