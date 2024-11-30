Ризотто с белыми грибами: классический итальянский рецепт на вашей кухне

Ризотто – это не просто блюдо, а настоящая кулинарная традиция Италии. В его основе лежит особый сорт риса, однако для домашнего приготовления можно использовать и обычный круглозерный рис.

Главное — соблюдать технику приготовления, чтобы добиться нужной кремовой консистенции. В сочетании с белыми грибами, как свежими, так и замороженными, ризотто становится настоящим деликатесом.

Ингредиенты на 4 порции:

• Белые грибы (свежезамороженные) — 300 г

• Круглозерный рис — 100 г

• Оливковое масло — 2 ст. ложки

• Сливочное масло — 50 г

• Лук белый — 1 шт.

• Тёртый пармезан — 2 ст. ложки

• Белое вино — 100 мл

• Тимьян — 1 веточка

Для бульона:

• Сушеные белые грибы — 20 г

• Репчатый лук — 1 шт.

• Морковь — 1 шт.

• Лавровый лист — 2 шт.

• Чёрный перец горошком — несколько штук

• Гвоздика — 1 шт.

• Чеснок — 1 зубчик

• Соль — 1 ч. ложка

• Вода — 1,5 л

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки бульона. Разморозьте белые грибы. Лук и морковь нарежьте крупно, чеснок разрежьте пополам. Поместите все овощи в сухую кастрюлю вместе с лавровым листом и специями. Обжаривайте на среднем огне до легкого подрумянивания.

Шаг 2: Добавьте в кастрюлю 1,5 литра холодной воды и сушёные грибы. Посолите и доведите до кипения. Варите бульон около 10 минут, чтобы он стал ароматным.

Шаг 3: Мелко нарежьте белый лук и обжарьте его в сковороде с оливковым и сливочным маслом. Добавьте тимьян и белое вино, готовьте до выпаривания жидкости.

Шаг 4: Всыпьте рис в сковороду и тщательно перемешайте, чтобы он пропитался маслом и ароматами.

Шаг 5: Постепенно добавляйте бульон к рису, помешивая. Этот процесс займет около 40 минут; общая норма бульона должна составлять примерно 1 литр.

Шаг 6: Пока рис варится, нарежьте размороженные грибы кубиками. Обжарьте их на отдельной сковороде до золотистой корочки, добавив немного соли и кориандра по желанию.

Шаг 7: Когда рис будет готов, добавьте тёртый пармезан и перемешайте. Затем аккуратно вмешайте обжаренные грибы или выложите их сверху при подаче.

Шаг 8: Подавайте ризотто горячим, наслаждаясь его насыщенным вкусом и ароматом.

Ризотто с белыми грибами станет отличным выбором для уютного ужина или праздничного стола. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и подарит атмосферу настоящей итальянской кухни у вас дома.