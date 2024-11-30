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Суббота 30 ноября

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"Кола, чипсы и шашлык": вызывает ли еда гастрит?

"Кола, чипсы и шашлык": вызывает ли еда гастрит?
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Пищевые погрешности и тем более грубые нарушения диеты часто приводят к ухудшению самочувствия пациентов с гастритом. Многие делают вполне логичный, на первый взгляд, вывод – вредная еда и напитки вызывает гастрит. Так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с Вероникой Александровной Корниловой, врачом гастроэнтерологом в медицинском центре "Аллегрис".

Начать стоит с того, что гастрит это не про наличие боли, а про определенные морфологические изменения, которые происходят в желудке под влиянием воспаления. Именно поэтому современная медицина настаивает, что право на существование данный диагноз имеет только в том случае, когда во время гастроскопии пациенту делали биопсию, по результатам которой гастрит был морфологически подтверждён. Во всех остальных случаях принято говорить не о гастрите, а о гастропатии – термине, который может быть применён к пациенту, который не делал морфологическое исследование (не брали биопсию).

Откуда берутся боли?

Самочувствие пациента с хроническим гастритом действительно зависит от многих факторов, в том числе и от характера питания. Та пища, которую можно отнести к диетической, является химически и механически щадящей, а значит, не вызывает ухудшения самочувствия. Если мы употребляем то, что вызывает агрессию на слизистую оболочку, например, острое, жирное, сильносоленое, механически грубую пищу и так далее, то рецепторы будут "сигнализировать" об этом в головной мозг, а мы начнем испытывать боли, дискомфорт и другие неприятные ощущения.

Гастрит или нет?

Возникновение болей в желудке далеко не всегда является признаком гастрита. Если рецепторы желудка слишком чувствительны, то они могут реагировать таким образом не только на вредные напитки и продукты. Порой даже диетическая комфортная для ЖКТ пища может вызвать немало неприятных реакций, если существует гиперчувствительность. Именно поэтому нужно проходить адекватное обследование у гастроэнтеролога, а не приписывать себе несуществующие диагнозы.

Чаще всего плохая переносимость пищи возникает в период стресса, депрессии, сильных волнений, ожиданий каких-то неприятных событий. Связано это с изменениями "настроек" нервной системы. Стабилизация внутреннего состояния улучшает самочувствие даже без лечения.

Как себе помочь?

Боли в желудке после нарушения диеты могут быть достаточно сильными, что значимо портит самочувствие. Появление выраженных болей всегда должно стать поводом для обращения к врачу и проведения гастроскопии, поскольку это может говорить о наличии язвы, ее перфорации, пенетрации и других смертельно опасных состояниях.

Правильно подобранная медикаментозная терапия при обострении хронического гастрита позволит почувствовать себя лучше уже через несколько часов! Ингибиторы протонной помпы (разо, нексиум, париет и пр.) уменьшают секрецию кислоты в желудке, а значит, снимают лишнюю "нагрузку" со слизистой оболочки, облегчая боли. Длительность приёма подбирается индивидуально исходя из совокупности данных, но составляет обычно не менее недели.

Препараты группы ребагита на основе ребамипида усиливают защитные свойства слизистой оболочки, а именно секрецию бикарбонатов, простагландинов, улучшают микроциркуляцию и секрецию слизи. Особенно эффективны они в случаях, когда пациент принимает агрессивные для желудка препараты. Длительность приёма составляет обычно 2-4 недели.

Антациды, такие как маалокс, алмагель и прочие начинают действовать практически сразу, нейтрализуя избыток кислоты в желудке. Беременным и кормящим женщинам врачи в таких случаях обычно назначают гевискон, поскольку его использование достаточно безопасно даже в такой период.

Очень часто желудок становится более чувствительным при наличии дуоденогастрального рефлюкса, то есть обратного заброса агрессивного содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок. Подтвердить его наличие помогает эндоскопическое исследование (ФГДС). С целью минимизации патологических забросов чаще всего используются препараты группы итомеда на основе итоприда. Длительность лечения составляет от 4 до 8 недель.

Отдельно стоит обратить внимание на опасность использования такого народного метода, как сода. Ее применение не только нежелательно, но и крайне опасно ввиду наличия множества возможных осложнений. В качестве коррекции самочувствия за неимением врача и медикаментов рядом может быть использован крахмальный кисель. Он обволакивает слизистую оболочку пищевода и желудка и в какой-то степени минимизирует неприятные симптомы.

Истинные причины гастрита

Большинство случаев гастрита связаны с бактерией хеликобактер пилори. Её длительное существование в нашем желудке вызывает воспаление и повреждение. Именно поэтому время от времени стоит производить обследование на её наличие. Самый точный метод диагностики – С13уреазный дыхательный тест, также подойдёт количественное исследование во время самой гастроскопии.

Разумеется, существуют и другие причины возникновения гастрита. К ним относятся многие медикаменты, такие как НПВС (найз, вольтарен, нимулид и пр.), салицилаты (аспирин, кардиомагнил, тромбо асс и пр.), парацетамол и многие другие. Дуоденогастральный рефлюкс тоже приводит к развитию воспаления в желудке.

Отдельным видом гастрита является аутоиммунный гастрит, который развивает из-за агрессии организма на собственные ткани желудка, что приводит к их воспалению. Подтвердить его наличие помогает исследование крови на антитела к париетальным клеткам и к внутреннему фактору Кастла. Чаще всего имеют данную проблему молодые девушки и женщины.

Вредные продукты питания очень часто ухудшают наше самочувствие, но в большинстве случаев не являются причиной гастрита. Уточнение механизма возникновения воспаления в желудке позволяет подобрать правильную тактику лечения и добиться стойкой ремиссии.

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30 ноября 2024, 15:24
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Почему желудок страдает от курения наравне с легкими?

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Фото: Midjourney / Дни.ру

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