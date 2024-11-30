Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона

Вдова Левкина объяснилась за "неправильную" скорбь Тесты Пугачева помогла не сойти с ума Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Суббота 30 ноября

09:18Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона 06:13Ризотто с белыми грибами: классический итальянский рецепт на вашей кухне 03:46Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль 01:05Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов 00:28Вуди Аллену – 89: эти культовые фильмы режиссера вам нужно посмотреть в первую очередь 21:15Пугачева стремительно лысеет: Спит в парике 18:49ТЕСТ: угадайте, что значат эти редкие и непростые слова 18:18Машков: правила продажи билетов по паспорту помогут остановить перекупщиков 17:53Алсу заявила о спутнике жизни: Высокий, симпатичный и брюнет 16:065 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами 15:44Самочувствие смертельно больного Губина значительно ухудшилось 14:16Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру 13:13Кудрявцева показала посвежевшую после родов звезду "Реальных пацанов" Федункив 12:58"Очень неприятно": Колдун рассказал о неприглядной изнанке гламурного шоу-бизнеса 12:06Поставщик рассказал о стабильных поставках краба и рыбы на прилавки Москвы 11:19"Сложная судьба": Пьеха столкнулся с последствиями употребления запрещенных препаратов 11:07"Маленький зайчик": 42-летняя Дубцова показала рожденного после кесарева сечения сына 10:13"Мы стараемся": 65-летняя Надежда Кадышева поразила Кремль цветущим видом 09:29Заподозренная в романе с женатым мужчиной Асмус резко ответила на нападки 06:17Рулетики из баклажанов с сыром и яйцом: рецепт для уютного семейного застолья 03:17Агутин, Лепс, Шнуров: раскрыты цены выступлений звезд на новогодних корпоративах 00:24Резко поседевший Джигурда в очках и с тростью потряс народ своим видом 21:21Отец Жанны Фриске не будет смотреть сериал с участием внука Платона 18:38В Сети разгорелся скандал из-за памятника Вячеславу Зайцеву: Не заслужил! 18:18Можно в пост: рецепт супа из чечевицы 18:10Новый год в Москве: куда сходить всей семьей 17:38Театр Марии Киселевой представляет "Сказку о царе Салтане" 17:32Во Дворце Ирины Винер в Лужниках пройдет шоу "Тайна семьи Деда Мороза" 16:47Москва войдет в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо" 16:24Неожиданно: Распутина раскрыла секрет феноменальной молодости 16:07"Рождество в Музыколандии": пушистый кролик, классическая музыка и принц Мажор 15:34ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете факты "королевской" биографии Филиппа Киркорова 15:30Жители Китая с удовольствием следят за трансляциями из Московского зоопарка 14:541 декабря в столице стартует масштабный проект "Зима в Москве" 14:52Лариса Долина наконец-то озвучила реальную причину своего резкого похудения 14:13Тест: угадай советский фильм по кадру с заснеженной улицей 12:19Дети Киркорова вынуждены завершить дорогое обучение и вернуться в Россию из-за травли 12:02ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма "Три тополя на Плющихе" 11:24"Начиная от черной икры": Андреев из "Иванушек" впечатлен роскошной свадьбой Туриченко 10:46Бородина раскрыла всю правду о давней непримиримой вражде с Собчак 09:21Алсу сделала заявление о смене фамилии после нашумевшего развода с Абрамовым 06:18Запеченная в духовке кукуруза: элементарный рецпт с удивительным результатом 03:36Диетолог раскрыла главный секрет стройной фигуры 62-летней Андреевой 00:16Бурунов и Савичева пришли на роскошную годовщину свадьбы Петрова 21:29Кристину Асмус заклеймили разлучницей за роман с продюсером 19:40Филипп Киркоров может остаться без работы в Новый год 18:58Тест: продолжи знаменитую фразу из советского фильма 17:16Бузова поздравила с днем рождения любимого мужчину 16:21Необычный капрезе: рецепт знаменитого салата в новом исполнении – с баклажаном 16:05София Ротару пытается втюхать свою столичную квартиру российским коллегам
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона

Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона
227

Синнабон – это знаменитая американская булочка с корицей и сладким кремовым сыром. Вот классический рецепт этого лакомства.

Синнабон

Ингредиенты

Для теста:

  • Молоко – 240 мл
  • Сухие дрожжи – 2 ч.л. (7 г)
  • Сахар – 70 г
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сливочное масло – 75 г (растопленное)
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 450-500 г

Для начинки:

  • Сахар коричневый – 140 г
  • Корица молотая – 2 ст.л.
  • Мягкое сливочное масло – 50 г

Для глазури:

  • Кремовый сыр (например, Филадельфия) – 115 г
  • Сахарная пудра – 170 г
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • Молоко или сливки – 2-3 ст.л. (по необходимости)

Приготовление

  1. Подготовка теста:
    • В теплое молоко добавьте дрожжи и чайную ложку сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались.
    • Добавьте оставшийся сахар, соль, растопленное сливочное масло и яйца. Перемешайте.
    • Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Месите 8-10 минут до гладкости.
    • Поместите тесто в смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 60-90 минут, пока оно не удвоится в объеме.
  2. Начинка:
    • Смешайте коричневый сахар и корицу.
  3. Формовка:
    • Раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 35x45 см.
    • Смажьте поверхность мягким сливочным маслом.
    • Равномерно посыпьте смесью сахара и корицы.
    • Аккуратно сверните тесто в рулет вдоль длинной стороны.
    • Разрежьте рулет на куски шириной около 4-5 см.
  4. Выпекание:
    • Застелите противень пекарской бумагой или смажьте маслом.
    • Выкладывайте разрезанные рулетики на противень, оставляя между ними расстояние.
    • Накройте противень полотенцем и оставьте на 30 минут для подъема.
    • Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 18-22 минуты до золотисто-коричневого цвета.
  5. Глазурь:
    • Пока булочки пекутся, приготовьте глазурь. Взбейте кремовый сыр с сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Добавьте молоко или сливки, чтобы добиться нужной консистенции.
  6. Подача:
    • Полейте готовые теплые булочки глазурью и наслаждайтесь!

Эти булочки особенно хороши, когда они свежие и теплые.

Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

30 ноября 2024, 09:18
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками

Фото: misskursovie2013 / pixabay.com
Фото: RitaE / pixabay.com
Фото: Hans / pixabay.com
Фото: StockSnap / pixabay.com

По теме

Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт

Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт

Ризотто с белыми грибами: классический итальянский рецепт на вашей кухне

Ризотто с белыми грибами: классический итальянский рецепт на вашей кухне
Ризотто – это не просто блюдо, а настоящая кулинарная традиция Италии. В его основе лежит особый сорт риса, однако для домашнего приготовления можно использовать и обычный круглозерный рис. Главное — соблюдать технику приготовления, чтобы добиться нужной кремовой консистенции.

5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами

5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами
Гратен – это блюдо, которое традиционно готовится путем запекания ингредиентов в духовке или на гриле до образования золотистой корочки. Эта корочка может быть создана из тертого сыра, панировочных сухарей или других продуктов. Блюдо гратен дофинуа, которое считается классическим примером гратена, произошло из региона Дофине на юго-востоке Франции. Оно состоит из тонко нарезанного сырого картофеля, запеченного в молоке или сливках с использованием техники гратинирования. Существуют различные варианты гратенов, включая тартифлетт из Савойи и Аостской долины, который готовится из картофеля, сыра реблошон, бекона, сливок и обжаренного лука. "Дни.ру" предлагают вам 5 своих вариантов этого блюда. Классический картофельный гратенИнгредиенты:Картофель — 800 гСливки — 300 млМолоко — 100 млСыр Грюйер — 150 гЧеснок — 2 зубчикаСоль, перец — по вкусуМускатный орех — щепоткаМасло сливочное — 20 гПриготовление:Очистите и нарежьте картофель тонкими ломтиками.

Рулетики из баклажанов с сыром и яйцом: рецепт для уютного семейного застолья

Рулетики из баклажанов с сыром и яйцом: рецепт для уютного семейного застолья
Рулетики из баклажанов – это универсальная закуска, которая прекрасно подходит для любого стола. Их можно приготовить с различными начинками, но сегодня мы предлагаем вам рецепт рулетиков с нежной начинкой из яиц, сыра и сметаны, приправленных ароматными специями. Ингредиенты на 8 порций: • Баклажан — 1 шт.

Можно в пост: рецепт супа из чечевицы

Можно в пост: рецепт супа из чечевицы
Вот простой и вкусный рецепт супа из чечевицы. ИнгредиентыЧечевица красная или зеленая — 250 гВода или овощной бульон — 1,5 лКартофель — 2 шт.

Запеченная в духовке кукуруза: элементарный рецпт с удивительным результатом

Запеченная в духовке кукуруза: элементарный рецпт с удивительным результатом
Запеченная кукуруза – это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Молодая белая кукуруза обладает сладким и сочным вкусом, который раскрывается при запекании. Вместо того чтобы варить ее, попробуйте запечь в духовке всего за 10-15 минут.

Выбор читателей

28/11ЧтвДети Киркорова вынуждены завершить дорогое обучение и вернуться в Россию из-за травли 28/11ЧтвЛариса Долина наконец-то озвучила реальную причину своего резкого похудения 28/11Чтв"Начиная от черной икры": Андреев из "Иванушек" впечатлен роскошной свадьбой Туриченко 28/11ЧтвВ Сети разгорелся скандал из-за памятника Вячеславу Зайцеву: Не заслужил! 28/11ЧтвНеожиданно: Распутина раскрыла секрет феноменальной молодости 29/11Птн"Маленький зайчик": 42-летняя Дубцова показала рожденного после кесарева сечения сына