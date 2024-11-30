Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона

5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами

Гратен – это блюдо, которое традиционно готовится путем запекания ингредиентов в духовке или на гриле до образования золотистой корочки. Эта корочка может быть создана из тертого сыра, панировочных сухарей или других продуктов. Блюдо гратен дофинуа, которое считается классическим примером гратена, произошло из региона Дофине на юго-востоке Франции. Оно состоит из тонко нарезанного сырого картофеля, запеченного в молоке или сливках с использованием техники гратинирования. Существуют различные варианты гратенов, включая тартифлетт из Савойи и Аостской долины, который готовится из картофеля, сыра реблошон, бекона, сливок и обжаренного лука. "Дни.ру" предлагают вам 5 своих вариантов этого блюда. Классический картофельный гратенИнгредиенты:Картофель — 800 гСливки — 300 млМолоко — 100 млСыр Грюйер — 150 гЧеснок — 2 зубчикаСоль, перец — по вкусуМускатный орех — щепоткаМасло сливочное — 20 гПриготовление:Очистите и нарежьте картофель тонкими ломтиками.