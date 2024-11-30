Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона

Синнабон
Ингредиенты
Для теста:
- Молоко – 240 мл
- Сухие дрожжи – 2 ч.л. (7 г)
- Сахар – 70 г
- Соль – 1/2 ч.л.
- Сливочное масло – 75 г (растопленное)
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 450-500 г
Для начинки:
- Сахар коричневый – 140 г
- Корица молотая – 2 ст.л.
- Мягкое сливочное масло – 50 г
Для глазури:
- Кремовый сыр (например, Филадельфия) – 115 г
- Сахарная пудра – 170 г
- Ванильный экстракт – 1 ч.л.
- Молоко или сливки – 2-3 ст.л. (по необходимости)
Приготовление
- Подготовка теста:
- В теплое молоко добавьте дрожжи и чайную ложку сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались.
- Добавьте оставшийся сахар, соль, растопленное сливочное масло и яйца. Перемешайте.
- Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Месите 8-10 минут до гладкости.
- Поместите тесто в смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 60-90 минут, пока оно не удвоится в объеме.
- Начинка:
- Смешайте коричневый сахар и корицу.
- Формовка:
- Раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 35x45 см.
- Смажьте поверхность мягким сливочным маслом.
- Равномерно посыпьте смесью сахара и корицы.
- Аккуратно сверните тесто в рулет вдоль длинной стороны.
- Разрежьте рулет на куски шириной около 4-5 см.
- Выпекание:
- Застелите противень пекарской бумагой или смажьте маслом.
- Выкладывайте разрезанные рулетики на противень, оставляя между ними расстояние.
- Накройте противень полотенцем и оставьте на 30 минут для подъема.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 18-22 минуты до золотисто-коричневого цвета.
- Глазурь:
- Пока булочки пекутся, приготовьте глазурь. Взбейте кремовый сыр с сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Добавьте молоко или сливки, чтобы добиться нужной консистенции.
- Подача:
- Полейте готовые теплые булочки глазурью и наслаждайтесь!
Эти булочки особенно хороши, когда они свежие и теплые.
Приятного аппетита!