Гнезда из цукини с перепелиными яйцами и черри: легкий рецепт необычного блюда

Ингредиенты на 2 порции:
• 1 небольшой цукини
• 6-10 перепелиных яиц
• 8-10 помидоров черри
• Пармезан (по вкусу, тертый)
• 1 ч. л. оливкового масла (или по вкусу)
• 1 ч. л. лимонного сока (или по вкусу)
• 1 свежий огурец
Процесс приготовления:
Шаг 1:
Начните с отваривания перепелиных яиц. После того как они сварятся, охладите их в холодной воде для удобства чистки. Очистите яйца и разрежьте их пополам. Затем тщательно промойте все овощи. Небольшую часть цукини нарежьте мелкими кубиками, а оставшуюся часть измельчите на терке для корейской моркови или воспользуйтесь спиралайзером для создания спиральных лент.
Шаг 2:
У огурца аккуратно удалите плодоножку и семена, затем нарежьте его мелкими кубиками. Это добавит свежести и хрусткости вашему блюду.
Шаг 3:
На плоскую тарелку выложите "спагетти" из цукини в форме гнезда. Внутрь аккуратно разместите нарезанные кубиками огурец и цукини. Приготовьте заправку, смешав оливковое масло с лимонным соком, и полейте этой смесью овощи.
Шаг 4:
Сверху аккуратно выложите помидоры черри и половинки перепелиных яиц. Для завершения блюда посыпьте всё тертым пармезаном по вкусу.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 43 kcal
• Белки: 3 г
• Жиры: 2 г
• Углеводы: 1 г
• Насыщенные жиры: 1 г
• Пищевые волокна: 0 г
• Добавленный сахар: 0 г
Этот салат не только полезен, но и очень красив на вид, что делает его отличным выбором для подачи на семейный стол. Приятного аппетита!