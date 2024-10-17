Гнезда из цукини с перепелиными яйцами и черри: легкий рецепт необычного блюда

Оригинальный салат из цукини с перепелиными яйцами и помидорами черри станет настоящим украшением вашего стола. Он не только выглядит эффектно, но и порадует любителей здорового питания свежими овощами и легкими ингредиентами.



Ингредиенты на 2 порции:

• 1 небольшой цукини

• 6-10 перепелиных яиц

• 8-10 помидоров черри

• Пармезан (по вкусу, тертый)

• 1 ч. л. оливкового масла (или по вкусу)

• 1 ч. л. лимонного сока (или по вкусу)

• 1 свежий огурец

Процесс приготовления:

Шаг 1:

Начните с отваривания перепелиных яиц. После того как они сварятся, охладите их в холодной воде для удобства чистки. Очистите яйца и разрежьте их пополам. Затем тщательно промойте все овощи. Небольшую часть цукини нарежьте мелкими кубиками, а оставшуюся часть измельчите на терке для корейской моркови или воспользуйтесь спиралайзером для создания спиральных лент.

Шаг 2:

У огурца аккуратно удалите плодоножку и семена, затем нарежьте его мелкими кубиками. Это добавит свежести и хрусткости вашему блюду.

Шаг 3:

На плоскую тарелку выложите "спагетти" из цукини в форме гнезда. Внутрь аккуратно разместите нарезанные кубиками огурец и цукини. Приготовьте заправку, смешав оливковое масло с лимонным соком, и полейте этой смесью овощи.

Шаг 4:

Сверху аккуратно выложите помидоры черри и половинки перепелиных яиц. Для завершения блюда посыпьте всё тертым пармезаном по вкусу.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 43 kcal

• Белки: 3 г

• Жиры: 2 г

• Углеводы: 1 г

• Насыщенные жиры: 1 г

• Пищевые волокна: 0 г

• Добавленный сахар: 0 г

Этот салат не только полезен, но и очень красив на вид, что делает его отличным выбором для подачи на семейный стол. Приятного аппетита!