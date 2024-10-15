Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут

Ингредиенты:
• Отварной нут — 1 банка
• Сладкий перец — 1 шт.
• Запеченное филе куриной грудки — 1 шт.
• Петрушка и укроп — по 1 веточке
• Соль — щепотка
• Паприка — щепотка
Приготовление:
1. Подготовка нута: Откройте банку с нутом и выложите его в кастрюлю вместе с жидкостью, которая там находится. Это придаст супу дополнительный вкус.
2. Добавление воды: Влейте в кастрюлю примерно литр воды. Это создаст основу для вашего супа и обеспечит необходимую консистенцию.
3. Нарезка перца: Возьмите сладкий перец, тщательно промойте его под водой, удалите семена и нарежьте кубиками. Добавьте нарезанный перец к нуту в кастрюлю.
4. Варка: Доведите содержимое кастрюли до кипения. После этого уменьшите огонь и варите суп в течение 2-3 минут. Это позволит овощам немного размягчиться и впитать ароматы.
5. Добавление курицы: Нарежьте запечённое филе куриной грудки кубиками. Всыпьте его в кастрюлю и прогрейте суп ещё минуту. Это сделает блюдо более сытным и насыщенным белками.
6. Завершение: Снимите кастрюлю с огня и добавьте мелко нарезанную зелень — петрушку и укроп. Они придадут свежесть и яркий аромат вашему супу.
7. Подача: Разлейте суп по тарелкам и наслаждайтесь! Этот быстрый суп с нутом и курицей станет отличным вариантом как для буднего дня, так и для праздничного стола.
Такой суп не только легок в приготовлении, но и полезен благодаря нуту, который богат белками и клетчаткой. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет одним из ваших любимых!