Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут

Королева покаялась перед народом Тесты Прилучный рассказал о работе с женой Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного герояТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя Сын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны ЧуриковойСын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения Вдова Андрея Миронова смертельно больнаВдова Андрея Миронова смертельно больна "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN

Лента новостей

Вторник 15 октября

15:17Сложный тест: угадай советский фильм о спорте по одному кадру 14:36Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут 14:17Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в ювелирном искусстве? 13:40"Я – ворона": как сегодня выглядит 47-летняя певица Линда 13:23Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям 13:15Собянин: В бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города 12:40Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8% 12:02Отличные условия для работы: художник-постановщик – о кинопарке "Москино" 10:57Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 26 октября 09:45Колдун объяснил половое воздержанием желанием сохранить мощную потенцию надолго 09:19"Содрала все коленки": певица Валерия пошла на жертвы ради внучки 06:28Ирина Шейк показала редкие кадры с дочерью от Брэдли Купера 03:34О чем говорит образ Кейт Миддлтон с ее первого публичного появления после химиотерапии 00:09Николаю Баскову – 48: рассказываем малоизвестные факты о жизни певца 17:12Кино-тест: Насколько хорошо вы помните фильмы СССР? 16:45Даже если вы никогда не готовили киш – сейчас самое время: простой рецепт вкусного пирога 15:57Собчак осудила SHAMANа из-за развода 15:28"Кушать-то хочется": Орбакайте тайно поет с русскими коллегам 13:29От консервов до печенья: какие продукты отправляют в зону СВО из Москвы 13:25ТЕСТ по фильму "Служебный роман": справятся только киноманы 12:59Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день 12:08Тест: из какой страны этот сувенир? 10:51Как Волочкова: Кравец в гостях у Цой разоткровенничалась о своем пристрастии 10:19Невестка-стриптизерша откровенно рассказала о первой встрече с сыном Королевой 10:11Лолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери 08:58Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот и подтвердила беременность 06:38Между Ходченковой и Галустяном внезапно возникла химия в необычном месте 03:09Стоматологические тренды: что будет популярно в будущем 00:03В чем фишка ринопластики по бескровной методике 18:21Меган Маркл возмутила общественность дерзкой выходкой: Низко и безвкусно 16:095 лучших идей для приготовления домашних соусов: простые рецепты на каждый день 14:38Как Кейт Миддлтон посылает сигналы миру через украшения 12:04Тест: угадай советский фильм с Любовью Полищук по одному кадру 10:07Испытывающая жуткую тревогу из-за детей Тодоренко обратилась к специалисту 06:0990 лет назад родился Савелий Крамаров: вспоминаем лучшие роли советского артиста 03:46Прилучный откровенно рассказал о совместной работе с женой на съемочной площадке 00:12Сколько денег российские звезды потратили на вип-роды в России и за границей 00:08"Я была не в себе": Королева покаялась перед народом после страшного поступка 23:26"Жизнь продолжается": SHAMAN ответил на все вопросы о разводе 18:46Спартакиада студенческих отрядов Подмосковья собрала более 100 участников 18:22Названа самая богатая женщина в мировом музыкальном шоу-бизнесе 16:43Сочные и хрустящие: как приготовить дома настоящие советские чебуреки 14:18Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке 12:33Барановская раскрыла подноготную бурных эмоций в эфирах программы "Мужское / Женское" 10:17Хью Джекману – 56: вспоминаем лучшие фильмы с участием популярного актера 06:19ТЕСТ по советской кухне: вспомните ли вы эти блюда 03:11Дочь Бородиной заявила о лишнем весе и решила сесть на диету 00:10Как приготовить вегетарианский бургер: вкусно и полезно 21:53Боня чудом избежала страшных последствий встречи со скандально известным рэпером Дидди 19:02Тест: насколько хорошо вы знаете мировые шедевры живописи?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут

Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут
115

Приготовить вкусный и сытный суп всего за 10 минут – это реально! Предлагаем вам рецепт, который не требует долгого приготовления бульона, но при этом порадует насыщенным вкусом и ароматом. Такой суп станет отличным вариантом для обеда или ужина в любое время года.

Ингредиенты:

• Отварной нут — 1 банка

• Сладкий перец — 1 шт.

• Запеченное филе куриной грудки — 1 шт.

• Петрушка и укроп — по 1 веточке

• Соль — щепотка

• Паприка — щепотка

Приготовление:

1. Подготовка нута: Откройте банку с нутом и выложите его в кастрюлю вместе с жидкостью, которая там находится. Это придаст супу дополнительный вкус.

2. Добавление воды: Влейте в кастрюлю примерно литр воды. Это создаст основу для вашего супа и обеспечит необходимую консистенцию.

3. Нарезка перца: Возьмите сладкий перец, тщательно промойте его под водой, удалите семена и нарежьте кубиками. Добавьте нарезанный перец к нуту в кастрюлю.

4. Варка: Доведите содержимое кастрюли до кипения. После этого уменьшите огонь и варите суп в течение 2-3 минут. Это позволит овощам немного размягчиться и впитать ароматы.

5. Добавление курицы: Нарежьте запечённое филе куриной грудки кубиками. Всыпьте его в кастрюлю и прогрейте суп ещё минуту. Это сделает блюдо более сытным и насыщенным белками.

6. Завершение: Снимите кастрюлю с огня и добавьте мелко нарезанную зелень — петрушку и укроп. Они придадут свежесть и яркий аромат вашему супу.

7. Подача: Разлейте суп по тарелкам и наслаждайтесь! Этот быстрый суп с нутом и курицей станет отличным вариантом как для буднего дня, так и для праздничного стола.

Такой суп не только легок в приготовлении, но и полезен благодаря нуту, который богат белками и клетчаткой. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет одним из ваших любимых!

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2024, 14:36
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Эстетическая помощь перманентного макияжа от Ольги Яковлевой

Эстетическая помощь перманентного макияжа от Ольги Яковлевой
В гостях у Дни.ру выдающийся эксперт перманентного макияжа Ольга Яковлева. Ольга – международный спикер и судья масштабных конференций и чемпионатов, автор двух YouTube каналов на английском и русском языках об индустрии, лауреат премии People Awards Казахстан в номинации "Эксперт перманентного макияжа 2024", член Евразийского Художественного союза и американской TattooArtGlobal Association, художник по восстановлению и реконструкции ареол груди после мастэктомии и член независимой ассоциации "Beliff", которая помогает женщинам в коррекции эстетических дефектов кожи и восстановлении ареолярного комплекса. И последнее в достижениях нашего гостя сегодня играет особенную роль, так как именно 15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы, который по традиции проводится ежегодно.

Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 26 октября

Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 26 октября
Осенью праздник – каждый день. Фестивали, концерты, спектакли – только успевай ходить! Лучшее из лучшего – в подборке от "Дни.ру". Для вас! ФЕСТИВАЛЬ"Евразия – Кинофест"Первый международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия – Кинофест" пройдет в Москве.

Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день

Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день
Если вы ищете, что быстро приготовить на обед или ужин, то капуста с беконом и луком – идеальный вариант. Это блюдо не только простое в приготовлении, но и очень сытное. Мы использовали уже нарезанную капусту, чтобы сократить время на готовку.

Стоматологические тренды: что будет популярно в будущем

Стоматологические тренды: что будет популярно в будущем
Современная стоматология быстро развивается. Каждый год появляются новые технологии для лечения и ухода за зубами. Ортодонты и гнатологи вводят новые методы, которые делают лечение более комфортным, безопасным и эффективным. О том какие тенденции в стоматологии будут набирать популярность в ближайшем будущем и как они повлияют на нашу улыбку, рассказала ортодонт-гнатолог, лектор международных программ – Лиана Стрипская. Стоматология является одной из ключевых сфер медицины.

В чем фишка ринопластики по бескровной методике

В чем фишка ринопластики по бескровной методике
Ринопластика – одна из самых востребованных пластических операций. Стремление к идеальному профилю толкает людей на поиск наиболее щадящих и эффективных методов. В 2024 году все большую популярность набирает бескровная ринопластика, обещая коррекцию формы носа без традиционных хирургических вмешательств и длительного реабилитационного периода.

Выбор читателей

13/10ВскМеган Маркл возмутила общественность дерзкой выходкой: Низко и безвкусно 14/10ПндЛолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери 14/10ПндНевестка-стриптизерша откровенно рассказала о первой встрече с сыном Королевой 14/10ПндКак Волочкова: Кравец в гостях у Цой разоткровенничалась о своем пристрастии 14/10Пнд"Кушать-то хочется": Орбакайте тайно поет с русскими коллегам 14/10ПндДаже если вы никогда не готовили киш – сейчас самое время: простой рецепт вкусного пирога