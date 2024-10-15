Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут

Приготовить вкусный и сытный суп всего за 10 минут – это реально! Предлагаем вам рецепт, который не требует долгого приготовления бульона, но при этом порадует насыщенным вкусом и ароматом. Такой суп станет отличным вариантом для обеда или ужина в любое время года.



Ингредиенты:

• Отварной нут — 1 банка

• Сладкий перец — 1 шт.

• Запеченное филе куриной грудки — 1 шт.

• Петрушка и укроп — по 1 веточке

• Соль — щепотка

• Паприка — щепотка

Приготовление:

1. Подготовка нута: Откройте банку с нутом и выложите его в кастрюлю вместе с жидкостью, которая там находится. Это придаст супу дополнительный вкус.

2. Добавление воды: Влейте в кастрюлю примерно литр воды. Это создаст основу для вашего супа и обеспечит необходимую консистенцию.

3. Нарезка перца: Возьмите сладкий перец, тщательно промойте его под водой, удалите семена и нарежьте кубиками. Добавьте нарезанный перец к нуту в кастрюлю.

4. Варка: Доведите содержимое кастрюли до кипения. После этого уменьшите огонь и варите суп в течение 2-3 минут. Это позволит овощам немного размягчиться и впитать ароматы.

5. Добавление курицы: Нарежьте запечённое филе куриной грудки кубиками. Всыпьте его в кастрюлю и прогрейте суп ещё минуту. Это сделает блюдо более сытным и насыщенным белками.

6. Завершение: Снимите кастрюлю с огня и добавьте мелко нарезанную зелень — петрушку и укроп. Они придадут свежесть и яркий аромат вашему супу.

7. Подача: Разлейте суп по тарелкам и наслаждайтесь! Этот быстрый суп с нутом и курицей станет отличным вариантом как для буднего дня, так и для праздничного стола.

Такой суп не только легок в приготовлении, но и полезен благодаря нуту, который богат белками и клетчаткой. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет одним из ваших любимых!