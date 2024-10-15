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Центр новой моды: 65 тысяч человек стали гостями Московской недели моды

Центр новой моды: 65 тысяч человек стали гостями Московской недели моды
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На днях в Москве прошла Московская неделя моды. Событие объединило около 65 тысяч гостей и более 200 дизайнеров из 41 города России и зарубежья.

Мероприятие стало настоящим центром новой моды, объединив представителей индустрии: от дизайнеров до байеров, от производителей до маркетологов и журналистов. В этом году Московская неделя моды особенно актуальна в контексте импортозамещения, предлагая платформу для знакомства с изделиями российских производителей и обсуждения путей сотрудничества.

Одной из ключевых особенностей недели стали 83 модных показа, которые привлекли внимание зрителей и стали важным инструментом для дизайнеров. Рассмотрим несколько ярких коллекций, представленных на этом значимом событии.

IGOR GULYAEV (Москва)

Бренд IGOR GULYAEV, основанный талантливым дизайнером Игорем Гуляевым, известен своим уникальным подходом к моде, который сочетает элементы haute couture и прет-а-порте. Новая коллекция сезона осень-зима 2024/25 впечатляет разнообразием фактур и стилей. В ней гармонично переплетаются геометрические формы и объемные силуэты, приталенные линии и дерзкие плечи, а также нежное кружево и клеш в духе 70-х годов. Мужские образы сезона предлагают возможность самовыражения через бунт и дерзость, создавая эклектичные и запоминающиеся образы.

Фото: пресс-служба Московской недели моды

ХакаМа (Москва)

Бренд ХакаМа представляет собой олицетворение свободы от стереотипов. Одежда для активных и уверенных в себе женщин, которые ценят самоиронию и романтику. Коллекция на Московской неделе моды удивила сочетанием брюков-парашютов с полупрозрачными юбками и свободными рубашками с объемными кожаными куртками. Декоративные элементы, такие как крупные накладные карманы и летящая шнуровка, придавали образам легкость и динамичность.

Фото: пресс-служба

Alena Nega (Москва)

Дизайнер Алена Нега всегда тяготела к созданию вечерних нарядов, что отражается в ДНК ее бренда. Коллекция Moskva посвящена столице, и в ней представлены платья в красно-черной гамме, которые создают таинственный образ. Модели дефилировали в минималистичных кокошниках и изящных платьях с рюшами и динамичной бахромой. Глубокий красный и благородный черный цвета гармонично дополнялись полупрозрачными вставками и смелыми вырезами.

Фото: пресс-служба Московской недели моды

LEFFERS (Москва)

Бренд LEFFERS также представил свою коллекцию на Московской неделе моды. Дизайнеры этого бренда делают акцент на современности и функциональности, предлагая стильные решения для повседневной жизни. Их коллекция отличается простотой линий и продуманными деталями, что позволяет создать универсальные образы для различных случаев.

Фото: пресс-служба Московской недели моды

SVALE (Москва)

Бренд Svale представил свою новую коллекцию под названием Blade, которая олицетворяет силу и элегантность. Эта коллекция вдохновлена многогранностью современной женщины и предлагает смелые образы, в которых контрастные цвета — черный, белый, бежевый и красный — гармонично сочетаются с изысканной игрой линий и прозрачностью кружева. Каждый элемент создает уникальные ансамбли, которые одновременно вызывают восхищение и ощущение утонченности. Образы из коллекции Blade объединяют силу и чувственность, подчеркивая женственность во всех ее проявлениях. Они отражают двойственность природы женщины — сильной и нежной, смелой и хрупкой.

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Московская неделя моды продемонстрировала разнообразие стилей и направлений, представленных как российскими, так и зарубежными дизайнерами. Это событие стало не только платформой для демонстрации новых коллекций, но и важным шагом в развитии модной индустрии страны. В условиях современных вызовов Москва уверенно занимает место на мировой модной арене, открывая новые горизонты для креативных идей и талантливых дизайнеров.

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2024, 16:17
Фото: пресс-служба Московской недели моды
Дни.ру✓ Надежный источник

Эстетическая помощь перманентного макияжа от Ольги Яковлевой

Эстетическая помощь перманентного макияжа от Ольги Яковлевой
В гостях у Дни.ру выдающийся эксперт перманентного макияжа Ольга Яковлева. Ольга – международный спикер и судья масштабных конференций и чемпионатов, автор двух YouTube каналов на английском и русском языках об индустрии, лауреат премии People Awards Казахстан в номинации "Эксперт перманентного макияжа 2024", член Евразийского Художественного союза и американской TattooArtGlobal Association, художник по восстановлению и реконструкции ареол груди после мастэктомии и член независимой ассоциации "Beliff", которая помогает женщинам в коррекции эстетических дефектов кожи и восстановлении ареолярного комплекса. И последнее в достижениях нашего гостя сегодня играет особенную роль, так как именно 15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы, который по традиции проводится ежегодно.

Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут

Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут
Приготовить вкусный и сытный суп всего за 10 минут – это реально! Предлагаем вам рецепт, который не требует долгого приготовления бульона, но при этом порадует насыщенным вкусом и ароматом. Такой суп станет отличным вариантом для обеда или ужина в любое время года. Ингредиенты: • Отварной нут — 1 банка • Сладкий перец — 1 шт.

Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 26 октября

Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 26 октября
Осенью праздник – каждый день. Фестивали, концерты, спектакли – только успевай ходить! Лучшее из лучшего – в подборке от "Дни.ру". Для вас! ФЕСТИВАЛЬ"Евразия – Кинофест"Первый международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия – Кинофест" пройдет в Москве.

Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день

Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день
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