Центр новой моды: 65 тысяч человек стали гостями Московской недели моды

На днях в Москве прошла Московская неделя моды. Событие объединило около 65 тысяч гостей и более 200 дизайнеров из 41 города России и зарубежья.



Мероприятие стало настоящим центром новой моды, объединив представителей индустрии: от дизайнеров до байеров, от производителей до маркетологов и журналистов. В этом году Московская неделя моды особенно актуальна в контексте импортозамещения, предлагая платформу для знакомства с изделиями российских производителей и обсуждения путей сотрудничества.

Одной из ключевых особенностей недели стали 83 модных показа, которые привлекли внимание зрителей и стали важным инструментом для дизайнеров. Рассмотрим несколько ярких коллекций, представленных на этом значимом событии.

IGOR GULYAEV (Москва)

Бренд IGOR GULYAEV, основанный талантливым дизайнером Игорем Гуляевым, известен своим уникальным подходом к моде, который сочетает элементы haute couture и прет-а-порте. Новая коллекция сезона осень-зима 2024/25 впечатляет разнообразием фактур и стилей. В ней гармонично переплетаются геометрические формы и объемные силуэты, приталенные линии и дерзкие плечи, а также нежное кружево и клеш в духе 70-х годов. Мужские образы сезона предлагают возможность самовыражения через бунт и дерзость, создавая эклектичные и запоминающиеся образы.

ХакаМа (Москва)

Бренд ХакаМа представляет собой олицетворение свободы от стереотипов. Одежда для активных и уверенных в себе женщин, которые ценят самоиронию и романтику. Коллекция на Московской неделе моды удивила сочетанием брюков-парашютов с полупрозрачными юбками и свободными рубашками с объемными кожаными куртками. Декоративные элементы, такие как крупные накладные карманы и летящая шнуровка, придавали образам легкость и динамичность.



Alena Nega (Москва)

Дизайнер Алена Нега всегда тяготела к созданию вечерних нарядов, что отражается в ДНК ее бренда. Коллекция Moskva посвящена столице, и в ней представлены платья в красно-черной гамме, которые создают таинственный образ. Модели дефилировали в минималистичных кокошниках и изящных платьях с рюшами и динамичной бахромой. Глубокий красный и благородный черный цвета гармонично дополнялись полупрозрачными вставками и смелыми вырезами.

LEFFERS (Москва)

Бренд LEFFERS также представил свою коллекцию на Московской неделе моды. Дизайнеры этого бренда делают акцент на современности и функциональности, предлагая стильные решения для повседневной жизни. Их коллекция отличается простотой линий и продуманными деталями, что позволяет создать универсальные образы для различных случаев.

SVALE (Москва)

Бренд Svale представил свою новую коллекцию под названием Blade, которая олицетворяет силу и элегантность. Эта коллекция вдохновлена многогранностью современной женщины и предлагает смелые образы, в которых контрастные цвета — черный, белый, бежевый и красный — гармонично сочетаются с изысканной игрой линий и прозрачностью кружева. Каждый элемент создает уникальные ансамбли, которые одновременно вызывают восхищение и ощущение утонченности. Образы из коллекции Blade объединяют силу и чувственность, подчеркивая женственность во всех ее проявлениях. Они отражают двойственность природы женщины — сильной и нежной, смелой и хрупкой.

Московская неделя моды продемонстрировала разнообразие стилей и направлений, представленных как российскими, так и зарубежными дизайнерами. Это событие стало не только платформой для демонстрации новых коллекций, но и важным шагом в развитии модной индустрии страны. В условиях современных вызовов Москва уверенно занимает место на мировой модной арене, открывая новые горизонты для креативных идей и талантливых дизайнеров.