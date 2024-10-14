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В чем фишка ринопластики по бескровной методике

В чем фишка ринопластики по бескровной методике
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук.

Ринопластика – одна из самых востребованных пластических операций. Стремление к идеальному профилю толкает людей на поиск наиболее щадящих и эффективных методов.

В 2024 году все большую популярность набирает бескровная ринопластика, обещая коррекцию формы носа без традиционных хирургических вмешательств и длительного реабилитационного периода. Но насколько оправданы ожидания? Разберемся подробнее, опираясь на мнение эксперта – профессора Тиграна Алексаняна, доктора медицинских наук и главного врача клиники Art Plastic.

Прежде всего, важно понимать, что термин "бескровная ринопластика" часто используется для обозначения закрытой ринопластики, выполняемой с минимальной травматизацией тканей, подчеркивает эксперт. В отличие от открытой ринопластики, где делается разрез на коже носа, при закрытой методике все манипуляции проводятся через небольшие разрезы внутри ноздрей. Это минимизирует видимость рубцов и сокращает время реабилитации. Однако, это вовсе не означает полного отсутствия кровотечения. Кровь, безусловно, будет, но в гораздо меньшем количестве, чем при открытой операции.

Преимущества бескровной (закрытой) ринопластики

Среди преимуществ метода врач называет минимальную инвазивность, скрытые разрезы и быстрое восстановление.

"Бескровная ринопластика предполагает меньше травм, меньше отеков и синяков, а также отсутствие видимых шрамов, что делает результат максимально естественным. Пациенты возвращаются к привычному образу жизни значительно быстрее, чем после открытой операции" – утверждает эксперт.

Однако, пластический хирург предупреждает, что не стоит забывать о недостатках и потенциальных рисках, которые актуальны и для бескровной методики.

Например, закрытая ринопластика требует более внимательного подхода к выбору хирурга, так как удачный результат здесь будет зависеть только от врача высокой точности и мастерства. Ограниченный доступ к операционному полю повышает сложность процедуры. Неопытный хирург может совершить ошибки, которые приведут к нежелательным последствиям, таким как деформация хрящей, несимметричность и т.д.

Еще один недостаток такой ринопластики состоит в том, что закрытый метод подходит не для всех типов деформаций носа. При значительных изменениях может потребоваться открытая операция.

Фото: Freepik

Почему выбор хирурга так важен?

Профессор Тигран Алексанян подчеркивает, что успех ринопластики напрямую зависит от опыта и квалификации хирурга. Рынок пластической хирургии переполнен заманчивыми предложениями, но не все специалисты обладают достаточным уровнем подготовки. Отсутствие опыта может привести к неточным и грубым действиям, повреждению сосудов и связок, деформации тканей и образованию грубых рубцов.

Также отсутствие квалификации может привести к неправильному выбору формы. Неучет пропорций лица, свойств кожи и других индивидуальных особенностей может привести к непредсказуемому и неудовлетворительному результату.

Кроме того, отсутствие опыта у хирурга может вылиться в видимые следы вмешательства. Современные тренды отдают предпочтение естественности, поэтому цель хирурга – добиться незаметного и гармоничного результата, утверждает специалист.

В заключении эксперт объясняет, бескровная ринопластика – это современный метод коррекции формы носа, обладающий рядом преимуществ, однако решение о проведении операции должно быть взвешенным и осознанным. Выбор опытного квалифицированного хирурга – залог успеха и безопасности. Не гонитесь за дешевизной и обещаниями мгновенного результата, ваше здоровье и красота стоят того, чтобы доверить свою внешность настоящему профессионалу.

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14 октября 2024, 00:03
Фото: Freepik
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