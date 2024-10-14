В чем фишка ринопластики по бескровной методике

Ринопластика – одна из самых востребованных пластических операций. Стремление к идеальному профилю толкает людей на поиск наиболее щадящих и эффективных методов.



В 2024 году все большую популярность набирает бескровная ринопластика, обещая коррекцию формы носа без традиционных хирургических вмешательств и длительного реабилитационного периода. Но насколько оправданы ожидания? Разберемся подробнее, опираясь на мнение эксперта – профессора Тиграна Алексаняна, доктора медицинских наук и главного врача клиники Art Plastic.

Прежде всего, важно понимать, что термин "бескровная ринопластика" часто используется для обозначения закрытой ринопластики, выполняемой с минимальной травматизацией тканей, подчеркивает эксперт. В отличие от открытой ринопластики, где делается разрез на коже носа, при закрытой методике все манипуляции проводятся через небольшие разрезы внутри ноздрей. Это минимизирует видимость рубцов и сокращает время реабилитации. Однако, это вовсе не означает полного отсутствия кровотечения. Кровь, безусловно, будет, но в гораздо меньшем количестве, чем при открытой операции.

Преимущества бескровной (закрытой) ринопластики

Среди преимуществ метода врач называет минимальную инвазивность, скрытые разрезы и быстрое восстановление.

"Бескровная ринопластика предполагает меньше травм, меньше отеков и синяков, а также отсутствие видимых шрамов, что делает результат максимально естественным. Пациенты возвращаются к привычному образу жизни значительно быстрее, чем после открытой операции" – утверждает эксперт.

Однако, пластический хирург предупреждает, что не стоит забывать о недостатках и потенциальных рисках, которые актуальны и для бескровной методики.

Например, закрытая ринопластика требует более внимательного подхода к выбору хирурга, так как удачный результат здесь будет зависеть только от врача высокой точности и мастерства. Ограниченный доступ к операционному полю повышает сложность процедуры. Неопытный хирург может совершить ошибки, которые приведут к нежелательным последствиям, таким как деформация хрящей, несимметричность и т.д.

Еще один недостаток такой ринопластики состоит в том, что закрытый метод подходит не для всех типов деформаций носа. При значительных изменениях может потребоваться открытая операция.

Почему выбор хирурга так важен?

Профессор Тигран Алексанян подчеркивает, что успех ринопластики напрямую зависит от опыта и квалификации хирурга. Рынок пластической хирургии переполнен заманчивыми предложениями, но не все специалисты обладают достаточным уровнем подготовки. Отсутствие опыта может привести к неточным и грубым действиям, повреждению сосудов и связок, деформации тканей и образованию грубых рубцов.

Также отсутствие квалификации может привести к неправильному выбору формы. Неучет пропорций лица, свойств кожи и других индивидуальных особенностей может привести к непредсказуемому и неудовлетворительному результату.

Кроме того, отсутствие опыта у хирурга может вылиться в видимые следы вмешательства. Современные тренды отдают предпочтение естественности, поэтому цель хирурга – добиться незаметного и гармоничного результата, утверждает специалист.

В заключении эксперт объясняет, бескровная ринопластика – это современный метод коррекции формы носа, обладающий рядом преимуществ, однако решение о проведении операции должно быть взвешенным и осознанным. Выбор опытного квалифицированного хирурга – залог успеха и безопасности. Не гонитесь за дешевизной и обещаниями мгновенного результата, ваше здоровье и красота стоят того, чтобы доверить свою внешность настоящему профессионалу.