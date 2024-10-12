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Суббота 12 октября

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Сочные и хрустящие: как приготовить дома настоящие советские чебуреки

Сочные и хрустящие: как приготовить дома настоящие советские чебуреки
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Сочные, хрустящие чебуреки у многих вызывают ностальгию по советской эпохе. Именно тогда это незамысловатое, но питательное и удивительно вкусное блюдо прочно вошло в рацион жителей страны, став прообразом современного фастфуда.

И сегодня оно ассоциируется с ароматом домашней кухни и уютными перекусами. Как приготовить дома настоящие хрустящие чебуреки, как в СССР, рассказал Герман Муран, главный технолог сети ЧебурекМи.

Из истории чебуреков

О создании первых чебуреков ходит много мифов и легенд. Одна из них гласит, что однажды воин Чингисхана перевернул свой щит, растопил в нем жир и приготовил пирожок с начинкой из сыра. Кстати, именно так переводится слово «чебурек» с языка крымских татар.

Сначала в тонкое тесто заворачивали преимущественно овощи. Первыми, кто решил сделать это блюдо мясным, были турки. Большой пирог позволял быстро накормить воинов и при этом надолго сохранял чувство сытости.

Странствуя по миру и обретая различные названия, чебуреки пришли и в СССР, став любимым перекусом на многие десятилетия.

Секреты популярности чебуреков в Советском Союзе

Одна из основных причин симпатии советских граждан к чебурекам — питательность и невысокая цена. Блюдо позволяло быстро и вкусно пообедать в перерыве на работе или учебе. Чебуреки не требовали ложек и тарелок во время еды, они идеально подходили на роль дорожного перекуса. Кроме того, готовился «советский фастфуд» из простых и полезных ингредиентов: мука, лук, мясо, соль, а благодаря неповторимому аромату у многих он ассоциировался с домашней кухней.

Но главное — блюдо имело и культурное значение. Многочисленные киоски, ларьки, где продавались чебуреки, превращались в места, где можно было пообщаться, встретить знакомых и друзей.

Сегодня тренд на чебуреки возвращается, а ассортимент начинок стремительно растет. Красная рыба, овощи и фрукты, грибы, различные виды сыра — многочисленные вариации позволяют каждому выбрать лакомство на свой вкус.

Рецепт хрустящих домашних чебуреков

Приготовить ароматные и сочные чебуреки можно и дома, если знать некоторые секреты. Один из них — правильно подобранная начинка из качественных продуктов. Для мясного блюда идеальным вариантом будет мраморная говядина, соединенная в равных пропорциях со свининой, чтобы чебуреки получились жирными и питательными. Но также можно приготовить их с беконом, колбасой, сыром, красной рыбой или фруктами.

Для теста понадобятся:

  • 400-500 г муки;

  • 200 мл воды;

  • соль, сушеные травы;

  • 40 мл растительного масла.

Для начинки:

  • 400 г мяса (куриное филе, говядина или свинина);

  • 100 г репчатого лука;

  • 200 мл воды;

  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В просеянную муку добавьте соль, специи, растительное масло.

  2. Налейте в смесь теплую, но не горячую воду и начинайте замешивать тесто. Если оно прилипает к рукам, возможно, понадобится подсыпать еще немного муки. Тщательно вымешивайте тесто, чтобы оно стало упругим, затем накройте пищевой пленкой и оставьте на полчаса.

  3. Для начинки смешайте фарш с водой и луком, пробейте его в блендере до однородности. Если мясо водянистое, можно взять меньше жидкости. Оставьте заготовку на полчаса: фарш должен немного «посереть».

  4. Возьмите кусочек теста и тонко раскатайте его в круг. На одну половину лепешки выложите начинку, накройте сверху второй половиной и хорошо прижмите по краю пальцами. Чтобы подровнять чебурек, можно воспользоваться блюдцем, отрезав излишек теста.

  5. В глубокую чугунную сковороду налейте масло и раскалите его. Обжаривайте чебуреки в полуфритюре с двух сторон до готовности.

  6. Выложите готовое блюдо на решетку или бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира.

Сочные, питательные, ароматные чебуреки готовы. Если все сделать правильно, даже холодными они не будут черстветь и порадуют своим вкусом ваших гостей и домочадцев.


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12 октября 2024, 16:43
Фото: Freepik
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