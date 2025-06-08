Тест: продолжите фразу из легендарного советского фильма "Белорусский вокзал

Хотите проверить свои знания о "тихой" классике? У вас есть шанс пройти тест из вопросов, где вам предстоит выбрать правильные продолжения фраз из фильма.
1. "Вам бы … да харч хороший".
А) Гроши
Б) Медаль"
В) Ружье
2. "Рядом …, и наше дело правое".
А) Друзья
Б) Чужие
В) Свои
3. "Вы у меня вот где сидите с вашим махровым…".
А) Пацифизмом
Б) Бюрократизмом
В) Пессимизмом
4. Потому что вся ваша философия в слове "…".
А) Авось
Б) Пускай
В) Дай
5. — Тебя в школе лупят?— Лупят.
А) И правильно.
Б) Значит, мало.
В) А ты сдачи давай.
Правильные ответы:
1. — А) Гроши
2. — В) Свои
3. — Б) Бюрократизмом
4. — А) Авось
5. — Б) Значит, мало.