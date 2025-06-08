Тест: развейте самые вопиющие мифы о любимых советских фильмах

Советское кино – это удивительный мир, наполненный яркими персонажами и незабываемыми сюжетами.

Здесь драма и комедия переплетаются, создавая уникальные произведения искусства. Но насколько хорошо вы знакомы с этой эпохой? Этот тест подловит даже самых заядлых киноманов: сможете ли вы разгадать, где правда, а где вымысел о советском кино?

1. Правда ли, что на съемках фильма "Александр Невский"﻿ актеры провалились под лед?

А) Да, такое правда было

Б) Конечно, нет, кто бы пошел на лед ради съемок

2. Правда ли, что во время съемок "Войны и мира" режиссер Сергей Бондарчук пережил клиническую смерть?

А) Правда

Б) Неправда

3. Правда ли, что в состав Вооруженных сил СССР входил кавалерийский полк, который существовал только для того, чтобы сниматься в кино?

А) Правда

Б) Вымысел

4. Правда ли, что первый отечественный фильм ужасов сняли в 90-х годах ХХ века?

А) Правда

Б) Неправда

5. Правда ли, что львов для таких фильмов, как "Невероятные приключения итальянцев в России", "У меня есть лев", "Лев ушел из дома" содержали прямо в квартире?

А) Да, это правда

Б) Вымысел

Правильные ответы:

1. — А) Да, такое правда было

2. — А) Правда

3. — А) Правда

4. — Б) Неправда

5. — А) Да, это правда