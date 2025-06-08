Тест: развейте самые вопиющие мифы о любимых советских фильмах

Здесь драма и комедия переплетаются, создавая уникальные произведения искусства. Но насколько хорошо вы знакомы с этой эпохой? Этот тест подловит даже самых заядлых киноманов: сможете ли вы разгадать, где правда, а где вымысел о советском кино?
1. Правда ли, что на съемках фильма "Александр Невский" актеры провалились под лед?
А) Да, такое правда было
Б) Конечно, нет, кто бы пошел на лед ради съемок
2. Правда ли, что во время съемок "Войны и мира" режиссер Сергей Бондарчук пережил клиническую смерть?
А) Правда
Б) Неправда
3. Правда ли, что в состав Вооруженных сил СССР входил кавалерийский полк, который существовал только для того, чтобы сниматься в кино?
А) Правда
Б) Вымысел
4. Правда ли, что первый отечественный фильм ужасов сняли в 90-х годах ХХ века?
А) Правда
Б) Неправда
5. Правда ли, что львов для таких фильмов, как "Невероятные приключения итальянцев в России", "У меня есть лев", "Лев ушел из дома" содержали прямо в квартире?
А) Да, это правда
Б) Вымысел
Правильные ответы:
1. — А) Да, такое правда было
2. — А) Правда
3. — А) Правда
4. — Б) Неправда
5. — А) Да, это правда