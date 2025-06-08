Тест: отгадайте советский фильм по автомату с любимой газировкой из детства

Сегодня полки магазинов переполнены разнообразными газировками, от привычных отечественных до экзотических зарубежных брендов. Но лишь те, кто застал времена СССР, могут вспомнить уникальный вкус газированной воды с сиропом, который был настоящим символом той эпохи.

Автомат с газировкой — это не просто устаревший аналог современных фудкортов. Это культурный артефакт, который стал неотъемлемой частью городских пейзажей и кинематографа советского времени. Как часто в фильмах именно у этого знакового аппарата герои произносили важные слова, влюблялись или оказывались в забавных ситуациях!

Вспомните эпизоды, где персонажи подходят к автомату, выбирая вкусный сироп. Возможно, стоит еще раз пересмотреть любимые фильмы и открыть для себя новые грани знакомых сцен?

1. Из какого фильма этот кадр?

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Карнавал"

2. Из какого фильма этот кадр?

А) "Иван Васильевич меняет профессию"

Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

3. Из какого фильма этот кадр?

А) "Ход конем"

Б) "Дети Дон Кихота"

В) "Не может быть!"

4. Из какого фильма этот кадр?

А) "Джентльмены удачи"

Б) "Место встречи изменить нельзя"

В) "Большая перемена"

5. Из какого фильма этот кадр?

А) "Здравствуй и прощай"

Б) "Дамы приглашают кавалеров"

В) "Трын-Трава"

Правильные ответы:

1. — Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

2. — В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

3. — А) "Ход конем"

4. — В) "Большая перемена"

5. — В) "Трын-Трава"