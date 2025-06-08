Тест: отгадайте советский фильм по автомату с любимой газировкой из детства

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Воскресенье 8 июня

14:32Тест: продолжите фразу из легендарного советского фильма "Белорусский вокзал 12:31Тест: отгадайте советский фильм по автомату с любимой газировкой из детства 10:21Что категорически нельзя делать в Троицу 8 июня, которую называют Пятидесятница 19:12Звезды фильма "Такси" Дифенталь и Насери высказались о России и русских 14:12Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой последней фразе героя 12:16Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями 10:18Кадышевой пророчат заработок в 50 миллионов за один стадионный концерт 06:18Беременная Меган Маркл станцевала под всеми любимую песню из-за прилива счастья 03:29Нельзя делать это 7 июня, в Троицкую Родительскую субботу , чтобы не поссориться с близкими 00:14Дочери Жукова пришлось столкнуться с жестокой травлей: Это неизбежно 23:45Вот почему ваш уровень стресса зашкаливает: решите всего 1 проблему с комнатными растениями – и все изменится 22:30Голливудской актрисе и режиссеру Холли Берри поступило предложение руки и сердца 21:37Только не выбрасывайте это чудо: вместо садовых удобрений берите кофейную гущу 20:40Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с куполами храмов и церквей 18:45Певица МакSим впервые за 5 лет выпустила песню 17:46Какая забота важнее – о себе или о родителях – Конфуций объяснил еще 2500 лет назад 17:18В Доме музыки пройдет синтетический спектакль "В списках не значился" 16:23Еще одна потеря: навсегда ушел советский певец, актер театра и кино 13:52Проект "Улица. Танцы" стартует на Чистопрудном бульваре 13:51Что происходит между SHAMAN и Мизулиной: роковая любовь или чистая выгода? 13:46Беременность Тодоренко перестала быть тайной: найдены железобетонные доказательства 12:28Рукоприкладства и причиненный вред матери: Шаляпин публично взвыл от боли 12:23В Москве появится еще 20 современных площадок для выгула собак 12:06Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером 11:31"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева 11:03Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым 10:49Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:24Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу 03:37Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон 00:09Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко 23:28Салат из овощей доведет до экстаза любого, если добавить это 22:21Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых 21:16Чем заменить мороженое для красоты и здоровья – советы диетолога 20:24Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом 18:57Ушел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 16:56Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новые поликлиники, еще 3 – до конца года 16:41Гребенщикова* настигло большое горе: известие о кончине от рака стало шоком 16:09Лучший способ определять фазы Луны без календаря – растущая или убывающая 14:50Джанабаева преподнесла Меладзе уникальный десерт собственного приготовления 13:48На Южном речном вокзале пройдет экофестиваль 13:42Господи, спаси: тяжелая болезнь поставила крест на грандиозных планах Филиппа Киркоров 13:24Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР 13:11Горе: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 13:03Успенская сообщила о беспрецедентной атаке на пропавшего с радаров Киркорова 13:00Проект "Лето в Москве" приглашает на кардиотренировки на свежем воздухе 12:19Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени 11:53Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы 11:31ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025 10:58Где на самом деле находятся Ад и Рай? Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад 10:46ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: отгадайте советский фильм по автомату с любимой газировкой из детства

Тест: отгадайте советский фильм по автомату с любимой газировкой из детства
337

Сегодня полки магазинов переполнены разнообразными газировками, от привычных отечественных до экзотических зарубежных брендов. Но лишь те, кто застал времена СССР, могут вспомнить уникальный вкус газированной воды с сиропом, который был настоящим символом той эпохи.

Автомат с газировкой — это не просто устаревший аналог современных фудкортов. Это культурный артефакт, который стал неотъемлемой частью городских пейзажей и кинематографа советского времени. Как часто в фильмах именно у этого знакового аппарата герои произносили важные слова, влюблялись или оказывались в забавных ситуациях!

Вспомните эпизоды, где персонажи подходят к автомату, выбирая вкусный сироп. Возможно, стоит еще раз пересмотреть любимые фильмы и открыть для себя новые грани знакомых сцен?

1. Из какого фильма этот кадр?

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Карнавал"

2. Из какого фильма этот кадр?

А) "Иван Васильевич меняет профессию"

Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

3. Из какого фильма этот кадр?

А) "Ход конем"

Б) "Дети Дон Кихота"

В) "Не может быть!"

4. Из какого фильма этот кадр?

А) "Джентльмены удачи"

Б) "Место встречи изменить нельзя"

В) "Большая перемена"

5. Из какого фильма этот кадр?

А) "Здравствуй и прощай"

Б) "Дамы приглашают кавалеров"

В) "Трын-Трава"

Правильные ответы:

1. — Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

2. — В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

3. — А) "Ход конем"

4. — В) "Большая перемена"

5. — В) "Трын-Трава"

Шоу-бизнес в Telegram

8 июня 2025, 12:31
Кадр из фильма
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Тест: продолжите фразу из легендарного советского фильма

Продолжение: Тест: продолжите фразу из легендарного советского фильма "Белорусский вокзал

Тест: продолжите фразу из легендарного советского фильма "Белорусский вокзал

Тест: продолжите фразу из легендарного советского фильма "Белорусский вокзал
В фильме "Белорусский вокзал" затрагиваются важнейшие темы: память о прошлом, братство и невидимая связь между поколениями. Каждый персонаж несет свой груз воспоминаний, и зритель чувствует эту тяжесть. Хотите проверить свои знания о "тихой" классике? У вас есть шанс пройти тест из вопросов, где вам предстоит выбрать правильные продолжения фраз из фильма.

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой последней фразе героя

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой последней фразе героя
Советские фильмы оставили глубокий след в культуре, а некоторые фразы из кинолент стали настоящими крылатыми выражениями. Однако в нашем тесте мы решили усложнить задачу: вам предстоит угадать название фильма, основываясь исключительно на его финальной реплике.

Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями

Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями
Советские фильмы великолепно передают суть истинной дружбы – без фальши и расчетов, просто потому что так должно быть. Вместе смеяться, преодолевать преграды и иногда ссориться, но всегда находить путь к примирению — вот что делает дружбу настоящей.

Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш"

Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш"
"Бумбараш" – это не просто фильм, это эпоха. Эпоха Гражданской войны, показанная через призму трагикомедии, с яркими персонажами и песнями, ставшими народными. Вы считаете себя знатоком этого культового советского кино? Помните все повороты судьбы незадачливого Бумбараша и его верных (и не очень) спутников? Тогда этот тест для вас! 10 вопросов, которые позволят оценить, насколько хорошо вы запомнили детали сюжета, героев и самые знаменитые моменты "Бумбараша". Проверьте свою память и знания – пришло время вспомнить историю, где "каждый получает то, чего он на самом деле стоит"! Выберите один вариант ответа для каждого вопроса.

Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи

Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи
В советском кинематографе автомобиль скорой помощи часто играл гораздо более значимую роль, чем просто средство передвижения. Он мог стать символом тревоги, надежды или даже комедии. В одних фильмах скорая мчится на помощь, подчеркивая напряженность ситуации, в других — стоит без дела, создавая атмосферу ожидания и неопределенности.

Выбор читателей

06/06ПтнТест: отгадайте фильмы СССР по кадру с куполами храмов и церквей 06/06ПтнЕще одна потеря: навсегда ушел советский певец, актер театра и кино 07/06СбтНельзя делать это 7 июня, в Троицкую Родительскую субботу , чтобы не поссориться с близкими 07/06СбтЗвезды фильма "Такси" Дифенталь и Насери высказались о России и русских 07/06СбтБеременная Меган Маркл станцевала под всеми любимую песню из-за прилива счастья 07/06СбтДочери Жукова пришлось столкнуться с жестокой травлей: Это неизбежно