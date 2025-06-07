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Суббота 7 июня

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Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями

Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями
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Советские фильмы великолепно передают суть истинной дружбы – без фальши и расчетов, просто потому что так должно быть.

Вместе смеяться, преодолевать преграды и иногда ссориться, но всегда находить путь к примирению — вот что делает дружбу настоящей. Давайте вспомним тех экранных героев, чьи имена вызывают у нас улыбку, а их приключения знакомы каждому. Они стали символами крепкой связи и преданности, а их цитаты мы знаем наизусть. Угадаете, из каких фильмов эти легендарные товарищи?

1. Из какого фильма этот кадр?

А) "Дон Сезар де Базан"

Б) "Д’Артаньян и три мушкетера"

В) "Гардемарины, вперед!"

2. Из какого фильма этот кадр?

А) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Б) "Пес Барбос и необычный кросс"

В) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

3. Из какого фильма этот кадр?

А) "Девчата"

Б) "Москва слезам не верит"

В) "Одиноким предоставляется общежитие"

4. Из какого фильма этот кадр?

А) "Белое солнце пустыни"

Б) "Мимино"

В) "Кин-дза-дза!"

5. Из какого фильма этот кадр?

А) "Карнавал"

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Эта женщина в окне"

Правильные ответы:

1. — Б) "Д’Артаньян и три мушкетера"

2. — В) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

3. — Б) "Москва слезам не верит"

4. — В) "Кин-дза-дза!"

5. — А) "Карнавал"

Шоу-бизнес в Telegram

7 июня 2025, 12:16
Кадр из фильма
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш"

Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш"
"Бумбараш" – это не просто фильм, это эпоха. Эпоха Гражданской войны, показанная через призму трагикомедии, с яркими персонажами и песнями, ставшими народными. Вы считаете себя знатоком этого культового советского кино? Помните все повороты судьбы незадачливого Бумбараша и его верных (и не очень) спутников? Тогда этот тест для вас! 10 вопросов, которые позволят оценить, насколько хорошо вы запомнили детали сюжета, героев и самые знаменитые моменты "Бумбараша". Проверьте свою память и знания – пришло время вспомнить историю, где "каждый получает то, чего он на самом деле стоит"! Выберите один вариант ответа для каждого вопроса.

Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи

Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи
В советском кинематографе автомобиль скорой помощи часто играл гораздо более значимую роль, чем просто средство передвижения. Он мог стать символом тревоги, надежды или даже комедии. В одних фильмах скорая мчится на помощь, подчеркивая напряженность ситуации, в других — стоит без дела, создавая атмосферу ожидания и неопределенности.

Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч?

Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч?
В 1957 году на экраны вышла экранизация знаменитой сказки о пионере Вольке и могущественном джинне Хоттабыче. История, написанная Лазарем Лагиным, была адаптирована с амбициозным подходом, стремясь удивить зрителей настоящим волшебством.

Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой?

Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой?
Недавно ушла из жизни Нина Гребешкова – выдающаяся актриса, известная своими ролями в комедиях Леонида Гайдая. Ее талант и обаяние оставили неизгладимый след в сердцах зрителей, а фильмы с ее участием стали классикой советского кинематографа.

Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные

Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные
Советский кинематограф оставил огромное наследие – от комедий, которые мы пересматриваем из года в год, до глубоких драм и экспериментальных работ. Названия фильмов той эпохи могли быть простыми, поэтичными, забавными или даже странными. Сможете ли вы отличить подлинные заголовки из золотого фонда советского кино от тех, что никогда не появлялись на афишах? Перед вами список названий.

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