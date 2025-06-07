Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями

Вместе смеяться, преодолевать преграды и иногда ссориться, но всегда находить путь к примирению — вот что делает дружбу настоящей. Давайте вспомним тех экранных героев, чьи имена вызывают у нас улыбку, а их приключения знакомы каждому. Они стали символами крепкой связи и преданности, а их цитаты мы знаем наизусть. Угадаете, из каких фильмов эти легендарные товарищи?
1. Из какого фильма этот кадр?
А) "Дон Сезар де Базан"
Б) "Д’Артаньян и три мушкетера"
В) "Гардемарины, вперед!"
2. Из какого фильма этот кадр?
А) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Б) "Пес Барбос и необычный кросс"
В) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
3. Из какого фильма этот кадр?
А) "Девчата"
Б) "Москва слезам не верит"
В) "Одиноким предоставляется общежитие"
4. Из какого фильма этот кадр?
А) "Белое солнце пустыни"
Б) "Мимино"
В) "Кин-дза-дза!"
5. Из какого фильма этот кадр?
А) "Карнавал"
Б) "Самая обаятельная и привлекательная"
В) "Эта женщина в окне"
Правильные ответы:
1. — Б) "Д’Артаньян и три мушкетера"
2. — В) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
3. — Б) "Москва слезам не верит"
4. — В) "Кин-дза-дза!"
5. — А) "Карнавал"