Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой последней фразе героя

Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш"

"Бумбараш" – это не просто фильм, это эпоха. Эпоха Гражданской войны, показанная через призму трагикомедии, с яркими персонажами и песнями, ставшими народными. Вы считаете себя знатоком этого культового советского кино? Помните все повороты судьбы незадачливого Бумбараша и его верных (и не очень) спутников? Тогда этот тест для вас! 10 вопросов, которые позволят оценить, насколько хорошо вы запомнили детали сюжета, героев и самые знаменитые моменты "Бумбараша". Проверьте свою память и знания – пришло время вспомнить историю, где "каждый получает то, чего он на самом деле стоит"! Выберите один вариант ответа для каждого вопроса.