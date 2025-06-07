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Суббота 7 июня

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Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой последней фразе героя

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой последней фразе героя
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Советские фильмы оставили глубокий след в культуре, а некоторые фразы из кинолент стали настоящими крылатыми выражениями.

Однако в нашем тесте мы решили усложнить задачу: вам предстоит угадать название фильма, основываясь исключительно на его финальной реплике. Обратите внимание, что никаких подсказок не будет — только одна последняя фраза.

1. "Я тебя ненавижу, я тебя покалечу! Пусти сейчас же! Ненавижу!", — "Куда едем?" — "Прямо!", — какой фильм заканчивается этой фразой?

А) "Свадьба в Малиновке"

Б) "Служебный роман"

В) "Три плюс два"

2. "Мне кто-то позвонил, я подумала, что это вы", — какой фильм заканчивается этой фразой?

А) "Афоня"

Б) "Женщина, которая поет"

В) "Танцор диско"

3. "Хотите верьте, хотите — нет, вот!", — какой фильм заканчивается этой фразой?

А) "Человек-амфибия"

Б) "Морозко"

В) "Полосатый рейс"

4. "Витя! Вера…", — какой фильм заканчивается этой фразой?

А) "Маленькая Вера"

Б) "Любовь земная"

В) "Весна на Заречной улице"

5. "Доброе утро, уважаемые пассажиры! Командир корабля — пилот первого класса Константин Георгиевич Ненароков и экипаж от имени Аэрофлота приветствует вас на борту самолета…", — какой фильм заканчивается этой фразой?

А) "Интердевочка"

Б) "Экипаж"

В) "Покровские ворота"

Правильные ответы:

1. — Б) "Служебный роман"

2. — А) "Афоня"

3. — В) "Полосатый рейс"

4. — А) "Маленькая Вера"

5. — Б) "Экипаж"

Шоу-бизнес в Telegram

7 июня 2025, 14:12
Кадр из фильма "Полосатый рейс" (1961)
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями

Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями
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Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш"

Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш"
"Бумбараш" – это не просто фильм, это эпоха. Эпоха Гражданской войны, показанная через призму трагикомедии, с яркими персонажами и песнями, ставшими народными. Вы считаете себя знатоком этого культового советского кино? Помните все повороты судьбы незадачливого Бумбараша и его верных (и не очень) спутников? Тогда этот тест для вас! 10 вопросов, которые позволят оценить, насколько хорошо вы запомнили детали сюжета, героев и самые знаменитые моменты "Бумбараша". Проверьте свою память и знания – пришло время вспомнить историю, где "каждый получает то, чего он на самом деле стоит"! Выберите один вариант ответа для каждого вопроса.

Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи

Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи
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Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч?

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