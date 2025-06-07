Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой последней фразе героя

Однако в нашем тесте мы решили усложнить задачу: вам предстоит угадать название фильма, основываясь исключительно на его финальной реплике. Обратите внимание, что никаких подсказок не будет — только одна последняя фраза.
1. "Я тебя ненавижу, я тебя покалечу! Пусти сейчас же! Ненавижу!", — "Куда едем?" — "Прямо!", — какой фильм заканчивается этой фразой?
А) "Свадьба в Малиновке"
Б) "Служебный роман"
В) "Три плюс два"
2. "Мне кто-то позвонил, я подумала, что это вы", — какой фильм заканчивается этой фразой?
А) "Афоня"
Б) "Женщина, которая поет"
В) "Танцор диско"
3. "Хотите верьте, хотите — нет, вот!", — какой фильм заканчивается этой фразой?
А) "Человек-амфибия"
Б) "Морозко"
В) "Полосатый рейс"
4. "Витя! Вера…", — какой фильм заканчивается этой фразой?
А) "Маленькая Вера"
Б) "Любовь земная"
В) "Весна на Заречной улице"
5. "Доброе утро, уважаемые пассажиры! Командир корабля — пилот первого класса Константин Георгиевич Ненароков и экипаж от имени Аэрофлота приветствует вас на борту самолета…", — какой фильм заканчивается этой фразой?
А) "Интердевочка"
Б) "Экипаж"
В) "Покровские ворота"
Правильные ответы:
1. — Б) "Служебный роман"
2. — А) "Афоня"
3. — В) "Полосатый рейс"
4. — А) "Маленькая Вера"
5. — Б) "Экипаж"