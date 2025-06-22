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Тест: угадайте советские фильмы по кадру со злодеем

Тест: угадайте советские фильмы по кадру со злодеем
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Вы когда-нибудь замечали, как яркий злодей может сделать фильм по-настоящему запоминающимся?

Будь то хитроумные манипуляторы или устрашающие чудовища, они часто затмевают главных героев и становятся душой картины. Но сможете ли вы вспомнить, из каких фильмов эти антагонисты?

В кино злодеи часто привлекают внимание зрителей благодаря своим сложным характерам и неоднозначным мотивам, а некоторых из них даже считают недопонятыми гениями. С другой стороны, есть и герои, чья положительность вызывает сомнения: они кажутся крутыми ребятами, но на деле могут оказаться настоящими психопатами.

Вопросы


1. Выберите фильм, где мы могли видеть этого антигероя

Кадр из фильма СССР

А) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

Б) "Тайна черных дроздов"

В) "10 негритят"

2. Откуда этот легендарный антагонист?

Кадр из фильма СССР

А) "Обвиняются в убийстве"

Б) "Трактир на Пятницкой"

В) "Место встречи изменить нельзя"

3. Из какого фильма этот персонаж?

Кадр из фильма СССР

А) "Грачи"

Б) "Калина красная"

В) "Зеленый фургон"

4. Откуда этот негодяй?

Кадр из фильма СССР

А) "Пираты ХХ века"

Б) "Белое солнце пустыни"

В) "Неуловимые мстители"

5. Из какой картины эта злодейка?

Кадр из фильма СССР

А) "Щит и меч"

Б) "Встреча на Эльбе"

В) "Семнадцать мгновений весны"

Правильные ответы:

1. — А) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

2. — В) "Место встречи изменить нельзя"

3. — Б) "Калина красная"

4. — А) "Пираты ХХ века"

5. — В) "Семнадцать мгновений весны"

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22 июня 2025, 14:23
Кадр из фильма СССР "Место встречи изменить нельзя" (1979)
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