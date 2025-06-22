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Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по диагнозам и причудам главных героев

Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по диагнозам и причудам главных героев
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Герои советских фильмов неоднократно демонстрировали, как важно сохранять оптимизм, несмотря на трудности.

Эти картины стали настоящей энциклопедией человеческих переживаний, где комические моменты гармонично сочетаются с трагическими. Советское кино мастерски изображало повседневные ситуации, превращая их в увлекательные приключения.

Нередко сюжеты заканчивались в больничных палатах, где герои оказывались с гипсом или бинтами на голове. Однако даже в таких обстоятельствах они сохраняли свою индивидуальность: оставались добрыми, иногда немного наивными, но всегда искренними. Проверьте, насколько хорошо вы помните культовые сцены их любимых фильмов СССР.

Вопросы

1. Герою какого фильма поставили диагноз "общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания"?

А) "Любовь и голуби"

Б) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

В) "Убить дракона"

2. В каком фильме герой так спорил с врачом: "Какой аппендицит?! У меня нога сломана! Не видите?"?

А) "Джентльмены удачи"

Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"

В) "Полосатый рейс"

3. Из какого фильма этот диалог: "Скажите, доктор, что у меня может здесь всё время болеть? — Здесь ничего не может болеть. — Это почему же? — Потому что там ничего нет. — Нет, но у меня там сердце!"?

А) "Дети Дон Кихота"

Б) "По семейным обстоятельствам"

В) "Старик Хоттабыч"

4. Из какого фильма эта фраза: "Наверное, я мазохистка. Так хорошо, когда Гена бил меня…"?

А) "Девушка без адреса"

Б) "Блондинка за углом"

В) "Москва слезам не верит"

5. В каком фильме врач заставлял читать "Правду", а пациенты теряли в весе?

А) "12 стульев"

Б) "Золотой теленок"

В) "Собачье сердце"

Правильные ответы:

1. — В) "Убить дракона"

2. — Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"

3. — А) "Дети Дон Кихота"

4. — Б) "Блондинка за углом"

5. — В) "Собачье сердце"

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22 июня 2025, 10:17
Кадр из фильма СССР "Убить дракона" (1988)
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