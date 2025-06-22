Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по диагнозам и причудам главных героев

Эти картины стали настоящей энциклопедией человеческих переживаний, где комические моменты гармонично сочетаются с трагическими. Советское кино мастерски изображало повседневные ситуации, превращая их в увлекательные приключения.
Нередко сюжеты заканчивались в больничных палатах, где герои оказывались с гипсом или бинтами на голове. Однако даже в таких обстоятельствах они сохраняли свою индивидуальность: оставались добрыми, иногда немного наивными, но всегда искренними. Проверьте, насколько хорошо вы помните культовые сцены их любимых фильмов СССР.
Вопросы
1. Герою какого фильма поставили диагноз "общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания"?
А) "Любовь и голуби"
Б) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
В) "Убить дракона"
2. В каком фильме герой так спорил с врачом: "Какой аппендицит?! У меня нога сломана! Не видите?"?
А) "Джентльмены удачи"
Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"
В) "Полосатый рейс"
3. Из какого фильма этот диалог: "Скажите, доктор, что у меня может здесь всё время болеть? — Здесь ничего не может болеть. — Это почему же? — Потому что там ничего нет. — Нет, но у меня там сердце!"?
А) "Дети Дон Кихота"
Б) "По семейным обстоятельствам"
В) "Старик Хоттабыч"
4. Из какого фильма эта фраза: "Наверное, я мазохистка. Так хорошо, когда Гена бил меня…"?
А) "Девушка без адреса"
Б) "Блондинка за углом"
В) "Москва слезам не верит"
5. В каком фильме врач заставлял читать "Правду", а пациенты теряли в весе?
А) "12 стульев"
Б) "Золотой теленок"
В) "Собачье сердце"
Правильные ответы:
1. — В) "Убить дракона"
2. — Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"
3. — А) "Дети Дон Кихота"
4. — Б) "Блондинка за углом"
5. — В) "Собачье сердце"
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