Тест: угадайте фильмы СССР по самым жутким персонажам

Советское кино часто ассоциируется с комедиями и военными эпопеями, но в его арсенале есть и жуткие фильмы ужасов, которые оставили след в сознании зрителей.

Даже те, кто вырос в СССР, могут не сразу узнать некоторые из них. Предлагаем вам увлекательный тест: сможете ли вы угадать пять культовых советских фильмов ужасов по одному кадру?

Каждый из представленных кадров вызывает ностальгические воспоминания и одновременно страх. Эти фильмы создавали уникальную атмосферу, используя минимальные средства, но добиваясь мощного эффекта. От мистических историй о призраках до психологических триллеров — советские хорроры заставляли зрителей затаить дыхание и задуматься о том, что скрывается за пределами привычного.

Вопросы

1. Из какого это фильма?

А) "Господин оформитель"

Б) "Десять негритят"

В) "Пьющие кровь"

2. Из какого фильма этот кадр?

А) "Семья Вурдалаков"

Б) "Вечера на хуторе близ Диканьки"

В) "Вий"

3. Что же это за фильм?

А) "Доминус"

Б) "Дикая охота короля Стаха"

В) "Молчание"

4. Из какого фильма ужасов этот кадр?

А) "Час оборотня"

Б) "День гнева"

В) "Десять негритят"

5. Этот кадр из...?

А) "Семья Вурдалаков"

Б) "Прикосновение"

В) "Пьющие кровь"

Правильные ответы:

1. — А) "Господин оформитель"

2. — В) "Вий"

3. — Б) "Дикая охота короля Стаха"

4. — Б) "День гнева"

5. — В) "Пьющие кровь"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

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