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Суббота 21 июня

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Тест: угадай любимые комедии из СССР по неочевидному кадру

Тест: угадай любимые комедии из СССР по неочевидному кадру
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Советские комедии оставили неизгладимый след в истории советского и российского кинематографа.

Многие из этих фильмов до сих пор любимы зрителями и пользуются огромной популярностью, а фразы из них стали крылатыми выражениями. Советские комедии запомнились зрителям, прежде всего, своей добротой, искрометным юмором и тонким социальным подтекстом.

Они часто затрагивали актуальные для того времени темы, но делали это в легкой и доступной форме, заставляя зрителей смеяться и размышлять одновременно. Многие советские комедии стали настоящей классикой, их фразы и шутки ушли в народ и до сих пор актуальны. Давайте проверим, сможете ли вы угадать любимые советские комедии по одному неочевидному кадру.

Вопросы

1. Что это за кино?

А) "Полосатый рейс"

Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"

В) "Цирк"

2. Это марсианские пейзажи или...?

А) "Кин-дза-дза"

Б) "Курьер"

В) "Покровские ворота"

3. Из какой комедии кадр?

А) "Мимино"

Б) "12 стульев"

В) "Кавказская пленница"

4. Что за кино?

А) "3+2"

Б) "Спортлото 82"

В) "Кавказская пленница"

5. А это задача посложнее.

А) "Гений"

Б) "Кин-дза-дза"

В) "Мимино"

Правильные ответы:

1. — Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"

2. — Б) "Курьер"

3. — В) "Кавказская пленница"

4. — Б) "Спортлото 82"

5. — Б) "Кин-дза-дза"

Если угадали все 5 фильмов по сцене с женщиной в очках — получайте заслуженные 5 баллов.

А если допустили 1 ошибку или больше — вернитесь к началу теста и попробуйте еще раз!

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21 июня 2025, 10:14
Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России" (1973)
Дни.ру✓ Надежный источник

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