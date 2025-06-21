Тест: угадай любимые комедии из СССР по неочевидному кадру

Многие из этих фильмов до сих пор любимы зрителями и пользуются огромной популярностью, а фразы из них стали крылатыми выражениями. Советские комедии запомнились зрителям, прежде всего, своей добротой, искрометным юмором и тонким социальным подтекстом.
Они часто затрагивали актуальные для того времени темы, но делали это в легкой и доступной форме, заставляя зрителей смеяться и размышлять одновременно. Многие советские комедии стали настоящей классикой, их фразы и шутки ушли в народ и до сих пор актуальны. Давайте проверим, сможете ли вы угадать любимые советские комедии по одному неочевидному кадру.
Вопросы
1. Что это за кино?
А) "Полосатый рейс"
Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"
В) "Цирк"
2. Это марсианские пейзажи или...?
А) "Кин-дза-дза"
Б) "Курьер"
В) "Покровские ворота"
3. Из какой комедии кадр?
А) "Мимино"
Б) "12 стульев"
В) "Кавказская пленница"
4. Что за кино?
А) "3+2"
Б) "Спортлото 82"
В) "Кавказская пленница"
5. А это задача посложнее.
А) "Гений"
Б) "Кин-дза-дза"
В) "Мимино"
Правильные ответы:
1. — Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"
2. — Б) "Курьер"
3. — В) "Кавказская пленница"
4. — Б) "Спортлото 82"
5. — Б) "Кин-дза-дза"
Если угадали все 5 фильмов по сцене с женщиной в очках — получайте заслуженные 5 баллов.
А если допустили 1 ошибку или больше — вернитесь к началу теста и попробуйте еще раз!