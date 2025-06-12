Тест: узнайте популярные курорты по 1 кадру из любимых советских фильмов

Эти локации не просто служили фоном, но и становились важными элементами сюжета, создавая атмосферу доброты и тепла. Предлагаем вам вспомнить пять знаменитых кадров из классических фильмов, действие которых разворачивается в знаковых местах отдыха советской эпохи. Сможете ли вы узнать их с первого взгляда?
1. В фильме "Будьте моим мужем" герои наслаждались пляжами знаменитого советского курорта...
А) Крым
Б) Туапсе
В) Сочи
2. Турбазы "Орлиный приют" из фильма "Спортлото-82" в реальности никогда не существовало. Но советские зрители по кадрам поняли, где проходили съемки. А вы знаете?
А) Крым
Б) Анапа
В) Сухум
3. Герои фильма "Три плюс два" отдыхали на черноморском побережье именно этого курорта.
А) Сочи
Б) Гагра
В) Крым
4. "Любовь и голуби". Сможете вспомнить место съемок курортных сцен?
А) Юрмала
Б) Батуми
В) Новороссийск
5. Герои картины "Дамы приглашают кавалеров" также засветились на фоне Черного моря. Где проходили съемки?
А) Новороссийск
Б) Сочи
В) Батуми
Правильные ответы:
1. — В) Сочи
2. — А) Крым
3. — В) Крым
4. — Б) Батуми
5. — Б) Сочи