Тест: узнайте популярные курорты по 1 кадру из любимых советских фильмов

Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями

Советские фильмы великолепно передают суть истинной дружбы – без фальши и расчетов, просто потому что так должно быть. Вместе смеяться, преодолевать преграды и иногда ссориться, но всегда находить путь к примирению — вот что делает дружбу настоящей.