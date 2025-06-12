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Четверг 12 июня

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Тест: узнайте популярные курорты по 1 кадру из любимых советских фильмов

Тест: узнайте популярные курорты по 1 кадру из любимых советских фильмов
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Советские фильмы часто переносили зрителей в живописные уголки страны – золотые пляжи, уютные санатории и курортные городки, которые становились мечтой для многих.

Эти локации не просто служили фоном, но и становились важными элементами сюжета, создавая атмосферу доброты и тепла. Предлагаем вам вспомнить пять знаменитых кадров из классических фильмов, действие которых разворачивается в знаковых местах отдыха советской эпохи. Сможете ли вы узнать их с первого взгляда?

1. В фильме "Будьте моим мужем" герои наслаждались пляжами знаменитого советского курорта...

Кадр из советского фильма

А) Крым

Б) Туапсе

В) Сочи

2. Турбазы "Орлиный приют" из фильма "Спортлото-82" в реальности никогда не существовало. Но советские зрители по кадрам поняли, где проходили съемки. А вы знаете?

Кадр из советского фильма

А) Крым

Б) Анапа

В) Сухум

3. Герои фильма "Три плюс два" отдыхали на черноморском побережье именно этого курорта.

Кадр из советского фильма

А) Сочи

Б) Гагра

В) Крым

4. "Любовь и голуби". Сможете вспомнить место съемок курортных сцен?

Кадр из советского фильма

А) Юрмала

Б) Батуми

В) Новороссийск

5. Герои картины "Дамы приглашают кавалеров" также засветились на фоне Черного моря. Где проходили съемки?

Кадр из советского фильма

А) Новороссийск

Б) Сочи

В) Батуми

Правильные ответы:

1. — В) Сочи

2. — А) Крым

3. — В) Крым

4. — Б) Батуми

5. — Б) Сочи

Шоу-бизнес в Telegram

12 июня 2025, 16:23
Кадр из советского фильма "Будьте моим мужем"
Дни.ру✓ Надежный источник

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