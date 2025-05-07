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Среда 7 мая

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Тест: насколько хорошо вы знаете роли советского актера Олега Басилашвили?

Тест: насколько хорошо вы знаете роли советского актера Олега Басилашвили?
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Олег Басилашвили оставил неизгладимый след в театре и кино, сыграв более ста ролей.

Настоящая популярность пришла к нему поздно — после выхода "Служебного романа", когда актеру было уже за сорок. Все персонажи Басилашвили притягивают, они многогранны и сложны. Их борьба между провалом и успехом, страхом и решимостью делает их понятными и близкими зрителю.

Контраст между личностью актера и его персонажами создает уникальное ощущение. Насколько хорошо вы знаете карьеру и роли советского артиста? Давайте проверим.

1. Куда, по мнению отца, следовало поступать Олегу Басилашвили?

А) На актерский

Б) На физтех

В) На филологию

2. Известность Олегу Басилашвили принес "Служебный роман" Эльдара Рязанова. А какая роль у актера была самой первой?

А) Жених

Б) Казак

В) Мальчик на велосипеде

3. Как Людмила Гурченко помогла Басилашвили на съемках "Вокзала для двоих"?

А) Научила его играть на фортепиано

Б) Отправилась с ним по маршруту героя

В) Написала для него текст в любовной сцене

4. Кто вместо Басилашвили мог сыграть профессора Кузнецова в "Курьере" Карена Шахназарова?

А) Олег Табаков

Б) Александр Калягин

В) Владимир Меньшов

5. В какой швейцарский город ездил в командировку Самохвалов в "Служебном романе"?

А) В Цюрих

Б) В Женеву

В) В Лозанну

Правильные ответы:

1. — Б) На физтех

2. — В) Мальчик на велосипеде

3. — В) Написала для него текст в любовной сцене

4. — А) Олег Табаков

5. — Б) В Женеву

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7 мая 2025, 13:58
Кадр из фильма "Противостояние" (1985)
Дни.ру✓ Надежный источник

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