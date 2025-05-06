Тест: эти фильмы были сняты в СССР или в Голливуде?

Советское кино часто пронизано духом коллективизма, социальной справедливости и глубокими философскими размышлениями.

В то время как голливудские фильмы зачастую акцентируют внимание на индивидуализме, зрелищности и развлекательности. Каждый кадр может рассказать свою историю, и именно в этом мы хотим проверить вашу интуицию. Сможете ли вы определить, какой фильм был снят в СССР, а какой – в США? Давайте погрузимся в мир кино и узнаем, насколько хорошо вы знакомы с его историей.

1. Как вы считаете: это советский фильм или голливудский?

А) Советский

Б) Голливудский

2. Узнаете этот фильм? Чье это производство?

А) Советское

Б) Голливудское

3. А этот фрагмент из какого фильма?

А) Из советского

Б) Из голливудского

4. Этот кадр взят из советского или голливудского кино?

А) Из советского

Б) Из голливудского

5. Как думаете, кто мог снять такое кино?

А) СССР

Б) Голливуд

Правильные ответы:

1. — Б) Голливудский

1. — А) Советское

1. — А) Из советского

1. — А) Из советского

1. — А) СССР



