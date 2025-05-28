"Выносили на руках": что случилось со знаменитым актером во время съемок

Всемирно известный актер всегда сам выполняет опасные трюки в кадре.

Голливудский актер пережил экстремально тяжелые испытания на съемочной площадке нового фильма из знаменитой серии "Миссия невыполнима". Режиссер ленты и координатор каскадерских сцен Уэйд Иствуд поведал прессе, что Тома Круза буквально выносили на руках после одной из самых опасных и сложных трюковых сцен, связанных с полетом на старинном самолете-биплане.​‍

Иствуд рассказал, что это был один из самых тяжелых моментов в его карьере режиссера, Им пришлось снимать Круза с крыла самолета, поскольку он был почти бессилен».

Известно, что подготовка к этому фильму заняла целый год. Именно столько потребовалось легендарному мастеру экшн-контента, чтобы освоить сложный трюк на мотокроссовом велосипеде и стать настоящим профессионалом в управлении воздушным транспортом. Сам Круз признает, что подобный эпизод оказался одним из самых изматывающих в его творческой биографии.​‍

Многие помнят, как ранее он демонстрировал свою отвагу, выполняя захватывающие дух трюки: прыжки с крыши небоскреба Бурдж-Халифа, управление самолетами и спуск с парашютом. Каждая новая роль приносит зрителям незабываемые впечатления благодаря личной вовлеченности Круза в процесс исполнения самых невероятных спецэффектов.​‍