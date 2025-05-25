Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш"

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ВОПРОСЫ
Как зовут главного героя фильма "Бумбараш"?
а) Петро
б) Бумбараш
в) Гришка
В какое историческое время происходят события фильма "Бумбараш"?
а) Первая мировая война
б) Великая Отечественная война
в) Гражданская война
Откуда возвращается Бумбараш в начале фильма?
а) Из Красной Армии после ранения
б) Из Белой армии
в) Из австро-венгерского плена
Как зовут возлюбленную Бумбараша, которую он ищет?
а) Марта
б) Варвара (Варя)
в) София
Кто исполняет знаменитую лирическую песню "Журавль по небу летит"?
а) Яшка-цыган
б) Бумбараш
в) Варя
Какой персонаж знаменит фразой: "Наши пришли! Не ваши, а наши! Наши!"?
а) Гаврила
б) Бумбараш
в) Яшка-цыган
Что является главной мечтой Бумбараша на протяжении фильма?
а) Стать командиром и получить награды
б) Найти спрятанные сокровища
в) Вернуться домой и жить спокойно
С каким видом техники связана песня "На малиновом броневике"?
а) С паровозом
б) С тачанкой
в) С броневиком
Какой жанр наиболее точно описывает фильм "Бумбараш"?
а) Чисто комедия
б) Историческая драма
в) Трагикомедия с музыкальными элементами
Кто исполнил главную роль Бумбараша?
а) Олег Янковский
б) Андрей Миронов
в) Валерий Золотухин
ОТВЕТЫ
- б) Бумбараш
- в) Гражданская война
- в) Из австро-венгерского плена
- б) Варвара (Варя)
- б) Бумбараш
- в) Яшка-цыган
- в) Вернуться домой и жить спокойно
- в) С броневиком
- в) Трагикомедия с музыкальными элементами
- в) Валерий Золотухин