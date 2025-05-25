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Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш"

Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш"
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"Бумбараш" – это не просто фильм, это эпоха. Эпоха Гражданской войны, показанная через призму трагикомедии, с яркими персонажами и песнями, ставшими народными. Вы считаете себя знатоком этого культового советского кино? Помните все повороты судьбы незадачливого Бумбараша и его верных (и не очень) спутников? Тогда этот тест для вас! 10 вопросов, которые позволят оценить, насколько хорошо вы запомнили детали сюжета, героев и самые знаменитые моменты "Бумбараша". Проверьте свою память и знания – пришло время вспомнить историю, где "каждый получает то, чего он на самом деле стоит"!

Выберите один вариант ответа для каждого вопроса.

ВОПРОСЫ

  1. Как зовут главного героя фильма "Бумбараш"?
    а) Петро
    б) Бумбараш
    в) Гришка

  2. В какое историческое время происходят события фильма "Бумбараш"?
    а) Первая мировая война
    б) Великая Отечественная война
    в) Гражданская война

  3. Откуда возвращается Бумбараш в начале фильма?
    а) Из Красной Армии после ранения
    б) Из Белой армии
    в) Из австро-венгерского плена

  4. Как зовут возлюбленную Бумбараша, которую он ищет?
    а) Марта
    б) Варвара (Варя)
    в) София

  5. Кто исполняет знаменитую лирическую песню "Журавль по небу летит"?
    а) Яшка-цыган
    б) Бумбараш
    в) Варя

  6. Какой персонаж знаменит фразой: "Наши пришли! Не ваши, а наши! Наши!"?
    а) Гаврила
    б) Бумбараш
    в) Яшка-цыган

  7. Что является главной мечтой Бумбараша на протяжении фильма?
    а) Стать командиром и получить награды
    б) Найти спрятанные сокровища
    в) Вернуться домой и жить спокойно

  8. С каким видом техники связана песня "На малиновом броневике"?
    а) С паровозом
    б) С тачанкой
    в) С броневиком

  9. Какой жанр наиболее точно описывает фильм "Бумбараш"?
    а) Чисто комедия
    б) Историческая драма
    в) Трагикомедия с музыкальными элементами

  10. Кто исполнил главную роль Бумбараша?
    а) Олег Янковский
    б) Андрей Миронов
    в) Валерий Золотухин

ОТВЕТЫ

  1. б) Бумбараш
  2. в) Гражданская война
  3. в) Из австро-венгерского плена
  4. б) Варвара (Варя)
  5. б) Бумбараш
  6. в) Яшка-цыган
  7. в) Вернуться домой и жить спокойно
  8. в) С броневиком
  9. в) Трагикомедия с музыкальными элементами
  10. в) Валерий Золотухин

Шоу-бизнес в Telegram

25 мая 2025, 20:04
фото: кадр из фильма "Бумбараш"
"ДНИ.ру"✓ Надежный источник

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