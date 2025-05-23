Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи

В одних фильмах скорая мчится на помощь, подчеркивая напряженность ситуации, в других — стоит без дела, создавая атмосферу ожидания и неопределенности. Вспомните, в каких фильмах вы видели данный вид транспорта. Это отличный способ проверить свою память и насмотренность.
1. Из какого фильма этот кадр?
А) "Доживем до понедельника"
Б) "Дела сердечные"
В) "Тридцать три"
2. Из какого фильма этот кадр?
А) "Иван Васильевич меняет профессию"
Б) "Самогонщики"
В) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
3. Из какого фильма этот кадр?
А) "12 стульев"
Б) "Иван Васильевич меняет профессию"
В) "Бриллиантовая рука"
4. Из какого фильма этот кадр?
А) "Срочный вызов"
Б) "Полосатый рейс"
В) "Спортлото-82"
5. Из какого фильма этот кадр?
А) "Не может быть!"
Б) "12 стульев"
В) "Невероятные приключения итальянцев в России"
Правильные ответы:
1. — Б) "Дела сердечные"
2. — В) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
3. — Б) "Иван Васильевич меняет профессию"
4. — А) "Срочный вызов"
5. — В) "Невероятные приключения итальянцев в России"