Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи

Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные

Советский кинематограф оставил огромное наследие – от комедий, которые мы пересматриваем из года в год, до глубоких драм и экспериментальных работ. Названия фильмов той эпохи могли быть простыми, поэтичными, забавными или даже странными. Сможете ли вы отличить подлинные заголовки из золотого фонда советского кино от тех, что никогда не появлялись на афишах? Перед вами список названий.