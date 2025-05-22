Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч?

В 1957 году на экраны вышла экранизация знаменитой сказки о пионере Вольке и могущественном джинне Хоттабыче.

История, написанная Лазарем Лагиным, была адаптирована с амбициозным подходом, стремясь удивить зрителей настоящим волшебством. Для создания эффектов, которые поразят публику, в НИИ телевидения разработали уникальные технологии. Специальные камеры и проявочные машины позволяли предметам неожиданно появляться и исчезать прямо на экране.

Эта экранизация стала настоящим событием в мире кино, открыв новую страницу в истории советского кинематографа. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните этот фильм.

1. Куда Волька собирался сдать драгоценный кувшин в начале фильма?

А) В банк

Б) В исторический музей

В) В районный отдел народного образования (РОНО)

2. Какое полное имя было у школьника Вольки Костылькова?

А) Валентин

Б) Валерий

В) Владимир

3. Как звали царя джиннов, который замуровал старика Хоттабыча в бутылку?

А) Джирджис

Б) Джохар

В) Абдуллатиф

4. Где совершил экстренную посадку ковер-самолет?

А) На крыше высотки

Б) В море

В) В бассейне

5. Кем на самом деле был бакинец Джафар Али Мухамедов, которого Хоттабыч принял за султана?

А) Буровым мастером

Б) Шахтером

В) Спортсменом

Правильные ответы:

1. — Б) В исторический музей

2. — В) Владимир

3. — А) Джирджис

4. — В) В бассейне

5. — А) Буровым мастером