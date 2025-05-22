Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм-сказку "Старик Хоттабыч?

История, написанная Лазарем Лагиным, была адаптирована с амбициозным подходом, стремясь удивить зрителей настоящим волшебством. Для создания эффектов, которые поразят публику, в НИИ телевидения разработали уникальные технологии. Специальные камеры и проявочные машины позволяли предметам неожиданно появляться и исчезать прямо на экране.
Эта экранизация стала настоящим событием в мире кино, открыв новую страницу в истории советского кинематографа. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните этот фильм.
1. Куда Волька собирался сдать драгоценный кувшин в начале фильма?
А) В банк
Б) В исторический музей
В) В районный отдел народного образования (РОНО)
2. Какое полное имя было у школьника Вольки Костылькова?
А) Валентин
Б) Валерий
В) Владимир
3. Как звали царя джиннов, который замуровал старика Хоттабыча в бутылку?
А) Джирджис
Б) Джохар
В) Абдуллатиф
4. Где совершил экстренную посадку ковер-самолет?
А) На крыше высотки
Б) В море
В) В бассейне
5. Кем на самом деле был бакинец Джафар Али Мухамедов, которого Хоттабыч принял за султана?
А) Буровым мастером
Б) Шахтером
В) Спортсменом
Правильные ответы:
1. — Б) В исторический музей
2. — В) Владимир
3. — А) Джирджис
4. — В) В бассейне
5. — А) Буровым мастером