Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой?

Недавно ушла из жизни Нина Гребешкова – выдающаяся актриса, известная своими ролями в комедиях Леонида Гайдая.

Ее талант и обаяние оставили неизгладимый след в сердцах зрителей, а фильмы с ее участием стали классикой советского кинематографа. Как хорошо вы знаете картиныс Ниной Гребешковой? Пройдите тест и узнайте, насколько глубоко вы знакомы с ее творчеством.

1. Выберите фильм, в котором не снималась Нина Гребешкова?

А) Не может быть!

Б) Операция "Ы" и другие приключения Шурика

В) Спортлото-82

2. Кинодебют Гребешковой состоялся в далеком 1950 году. Знаете ли вы, что это был за фильм?

А) "Смелые люди"

Б) "Честь товарища"

В) "Испытание верности"

3. Поговорим о киноклассике – фильме "Бриллиантовая рука". Помните ли вы, куда в одной из сцен спрятала пистолет мужа Надя Горбункова?

А) В банку манки

Б) В банку с мукой

В) В банку с сахаром

4. Где прозвучала эта известная фраза: "В милицию, Андрей Палыч, просто так не забирают. Теперь"?

А) "12 стульев"

Б) "Бриллиантовая рука"

В) "Опасно для жизни!"

5. Попробуйте продолжить фразу Нади Горбунковой из "Бриллиантовой руки": "Не умеешь ты врать, Сеня! Я знаю что у тебя там...".

А) – У тебя там не закрытый, а открытый перелом!

Б) – У тебя там золото и бриллианты!

В) – У тебя там купюры!

Правильные ответы:

1. — Б) Операция "Ы" и другие приключения Шурика

2. — А) "Смелые люди"

3. — В) В банку с сахаром

4. — В) "Опасно для жизни!"

5. — А) – У тебя там не закрытый, а открытый перелом!