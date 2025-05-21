Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой?

Ее талант и обаяние оставили неизгладимый след в сердцах зрителей, а фильмы с ее участием стали классикой советского кинематографа. Как хорошо вы знаете картиныс Ниной Гребешковой? Пройдите тест и узнайте, насколько глубоко вы знакомы с ее творчеством.
1. Выберите фильм, в котором не снималась Нина Гребешкова?
А) Не может быть!
Б) Операция "Ы" и другие приключения Шурика
В) Спортлото-82
2. Кинодебют Гребешковой состоялся в далеком 1950 году. Знаете ли вы, что это был за фильм?
А) "Смелые люди"
Б) "Честь товарища"
В) "Испытание верности"
3. Поговорим о киноклассике – фильме "Бриллиантовая рука". Помните ли вы, куда в одной из сцен спрятала пистолет мужа Надя Горбункова?
А) В банку манки
Б) В банку с мукой
В) В банку с сахаром
4. Где прозвучала эта известная фраза: "В милицию, Андрей Палыч, просто так не забирают. Теперь"?
А) "12 стульев"
Б) "Бриллиантовая рука"
В) "Опасно для жизни!"
5. Попробуйте продолжить фразу Нади Горбунковой из "Бриллиантовой руки": "Не умеешь ты врать, Сеня! Я знаю что у тебя там...".
А) – У тебя там не закрытый, а открытый перелом!
Б) – У тебя там золото и бриллианты!
В) – У тебя там купюры!
Правильные ответы:
1. — Б) Операция "Ы" и другие приключения Шурика
2. — А) "Смелые люди"
3. — В) В банку с сахаром
4. — В) "Опасно для жизни!"
5. — А) – У тебя там не закрытый, а открытый перелом!