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Среда 21 мая

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Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой?

Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой?
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Недавно ушла из жизни Нина Гребешкова – выдающаяся актриса, известная своими ролями в комедиях Леонида Гайдая.

Ее талант и обаяние оставили неизгладимый след в сердцах зрителей, а фильмы с ее участием стали классикой советского кинематографа. Как хорошо вы знаете картиныс Ниной Гребешковой? Пройдите тест и узнайте, насколько глубоко вы знакомы с ее творчеством.

1. Выберите фильм, в котором не снималась Нина Гребешкова?

А) Не может быть!

Б) Операция "Ы" и другие приключения Шурика

В) Спортлото-82

2. Кинодебют Гребешковой состоялся в далеком 1950 году. Знаете ли вы, что это был за фильм?

А) "Смелые люди"

Б) "Честь товарища"

В) "Испытание верности"

3. Поговорим о киноклассике – фильме "Бриллиантовая рука". Помните ли вы, куда в одной из сцен спрятала пистолет мужа Надя Горбункова?

А) В банку манки

Б) В банку с мукой

В) В банку с сахаром

4. Где прозвучала эта известная фраза: "В милицию, Андрей Палыч, просто так не забирают. Теперь"?

А) "12 стульев"

Б) "Бриллиантовая рука"

В) "Опасно для жизни!"

5. Попробуйте продолжить фразу Нади Горбунковой из "Бриллиантовой руки": "Не умеешь ты врать, Сеня! Я знаю что у тебя там...".

А) – У тебя там не закрытый, а открытый перелом!

Б) – У тебя там золото и бриллианты!

В) – У тебя там купюры!

Правильные ответы:

1. — Б) Операция "Ы" и другие приключения Шурика

2. — А) "Смелые люди"

3. — В) В банку с сахаром

4. — В) "Опасно для жизни!"

5. — А) – У тебя там не закрытый, а открытый перелом!

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21 мая 2025, 14:58
Нина Гребешкова. Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (1968) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные

Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные
Советский кинематограф оставил огромное наследие – от комедий, которые мы пересматриваем из года в год, до глубоких драм и экспериментальных работ. Названия фильмов той эпохи могли быть простыми, поэтичными, забавными или даже странными. Сможете ли вы отличить подлинные заголовки из золотого фонда советского кино от тех, что никогда не появлялись на афишах? Перед вами список названий.

Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми?

Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми?
Многие кинокритики и любители старого кино воспринимают "раскрашивание" черно-белых фильмов с недовольством. Для них любимое ретро – это нечто священное, а любое вмешательство кажется кощунственным. Тем не менее, время идет, и зрители начинают привыкать к новым версиям.

Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"?

Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"?
Попробуйте угадать эпизоды из знаменитых советских кинолент. Сколько раз мы произносили эти фразы в шутку? При этом далеко не каждый вспомнит, из какого именно фильма они взяты.

Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов?

Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов?
Советское кино – это не просто часть истории, а целая эпоха, оставившая глубокий след в мировой культуре. Оно подарило зрителям множество шедевров, которые продолжают вдохновлять и восхищать людей разных возрастов.

Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну?

Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну?
Для многих из нас мотивы песен из советского кино стали неотъемлемой частью детства и юности, вызывая теплые воспоминания о том времени. Эти композиции часто отражают дух эпохи, передавая эмоции и чувства, знакомые каждому.

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