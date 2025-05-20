Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные

Советский кинематограф оставил огромное наследие – от комедий, которые мы пересматриваем из года в год, до глубоких драм и экспериментальных работ. Названия фильмов той эпохи могли быть простыми, поэтичными, забавными или даже странными. Сможете ли вы отличить подлинные заголовки из золотого фонда советского кино от тех, что никогда не появлялись на афишах?

Перед вами список названий. Для каждого определите: это реально существующий советский фильм или полностью выдуманное название?

ВОПРОСЫ

1. "Я шагаю по Москве"

а) Реальное

б) Выдуманное

2. "Завтрак на проходной"

а) Реальное

б) Выдуманное

3. "Кин-дза-дза!"

а) Реальное

б) Выдуманное

4. "Осенний марафон"

а) Реальное

б) Выдуманное

5. "Директор универмага"

а) Реальное

б) Выдуманное

6. "Гараж"

а) Реальное

б) Выдуманное

7. "Белое солнце пустыни"

а) Реальное

б) Выдуманное

8. "Одинокий стакан молока"

а) Реальное

б) Выдуманное

9. "Афоня"

а) Реальное

б) Выдуманное

10. "Инструктаж перед субботником"

а) Реальное

б) Выдуманное

11. "Берегись автомобиля"

а) Реальное

б) Выдуманное

12. "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"

а) Реальное

б) Выдуманное

13. "Курьер"

а) Реальное

б) Выдуманное

14. "Зимний вечер в Гаграх"

а) Реальное

б) Выдуманное

15. "Последний троллейбус"

а) Реальное

б) Выдуманное

16. "Самая обаятельная и привлекательная"

а) Реальное

б) Выдуманное

17. "Запах сена"

а) Реальное

б) Выдуманное

18. "Иди и смотри"

а) Реальное

б) Выдуманное

19. "Коммуналка"

а) Реальное

б) Выдуманное

20. "Мимино"

а) Реальное

б) Выдуманное

ОТВЕТЫ

1. "Я шагаю по Москве" – а) Реальное. Лирическая комедия Георгия Данелии (1963).

2. "Завтрак на проходной" – б) Выдуманное. Звучит правдоподобно, но такого фильма нет.

3. "Кин-дза-дза!" – а) Реальное. Культовая фантастическая трагикомедия Георгия Данелии (1986).

4. "Осенний марафон" – а) Реальное. Трагикомедия Георгия Данелии (1979).

5. "Директор универмага" – б) Выдуманное. Могло бы быть названием производственной драмы, но не существует.

6. "Гараж" – а) Реальное. Сатирическая трагикомедия Эльдара Рязанова (1979).

7. "Белое солнце пустыни" – а) Реальное. Знаменитый "остерн" Владимира Мотыля (1970).

8. "Одинокий стакан молока" – б) Выдуманное. Название звучит немного претенциозно для типичного советского фильма.

9. "Афоня" – а) Реальное. Лирическая комедия Георгия Данелии (1975).

10. "Инструктаж перед субботником" – б) Выдуманное. Слишком бюрократично для художественного фильма.

11. "Берегись автомобиля" – а) Реальное. Детективная комедия Эльдара Рязанова (1966).

12. "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" – а) Реальное. Популярная комедия Леонида Гайдая (1965).

13. "Курьер" – а) Реальное. Социальная драма Карена Шахназарова (1986).

14. "Зимний вечер в Гаграх" – а) Реальное. Музыкальная мелодрама Карена Шахназарова (1985).

15. "Последний троллейбус" – б) Выдуманное. Могло бы быть, но это название не реального фильма.

16. "Самая обаятельная и привлекательная" – а) Реальное. Романтическая комедия Геральда Бежанова (1985).

17. "Запах сена" – б) Выдуманное. Слишком специфическое или поэтичное, нетипично для названий того времени (хотя бывают исключения).

18. "Иди и смотри" – а) Реальное. Тяжелая военная драма Элема Климова (1985).

19. "Коммуналка" – б) Выдуманное. Название отражает реалии, но как название фильма не использовалось.

20. "Мимино" – а) Реальное. Лирическая комедия Георгия Данелии (1977).