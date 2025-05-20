Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми?

Многие кинокритики и любители старого кино воспринимают "раскрашивание" черно-белых фильмов с недовольством. Для них любимое ретро – это нечто священное, а любое вмешательство кажется кощунственным.

Тем не менее, время идет, и зрители начинают привыкать к новым версиям. Некоторые даже начинают находить в цветных фильмах свои плюсы. Возможно, вы даже не замечаете, как забываете, какие советские фильмы были изначально черно-белыми, а какие стали цветными благодаря современным технологиям.

Проверьте свою память. Какие из тих кинолент снимались в цвете, а какие — черно-белыми?

1. "Алые паруса"

А) Черно-белый

Б) Цветной

2. "Карьера Димы Горина"

А) Черно-белый

Б) Цветной

3. "Тихий Дон"

А) Черно-белый

Б) Цветной

4. "В бой идут одни "старики"

А) Черно-белый

Б) Цветной

5. "Вечера на хуторе близ Диканьки"

А) Черно-белый

Б) Цветной

6. "Небесный тихоход"

А) Черно-белый

Б) Цветной

Правильные ответы:

1. — Б) Цветной

2. — Б) Цветной

3. — Б) Цветной

4. — А) Черно-белый

5. — Б) Цветной

6. — А) Черно-белый