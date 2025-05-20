Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми?

Тем не менее, время идет, и зрители начинают привыкать к новым версиям. Некоторые даже начинают находить в цветных фильмах свои плюсы. Возможно, вы даже не замечаете, как забываете, какие советские фильмы были изначально черно-белыми, а какие стали цветными благодаря современным технологиям.
Проверьте свою память. Какие из тих кинолент снимались в цвете, а какие — черно-белыми?
1. "Алые паруса"
А) Черно-белый
Б) Цветной
2. "Карьера Димы Горина"
А) Черно-белый
Б) Цветной
3. "Тихий Дон"
А) Черно-белый
Б) Цветной
4. "В бой идут одни "старики"
А) Черно-белый
Б) Цветной
5. "Вечера на хуторе близ Диканьки"
А) Черно-белый
Б) Цветной
6. "Небесный тихоход"
А) Черно-белый
Б) Цветной
Правильные ответы:
1. — Б) Цветной
2. — Б) Цветной
3. — Б) Цветной
4. — А) Черно-белый
5. — Б) Цветной
6. — А) Черно-белый