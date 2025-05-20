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Вторник 20 мая

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Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми?

Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми?
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Многие кинокритики и любители старого кино воспринимают "раскрашивание" черно-белых фильмов с недовольством. Для них любимое ретро – это нечто священное, а любое вмешательство кажется кощунственным.

Тем не менее, время идет, и зрители начинают привыкать к новым версиям. Некоторые даже начинают находить в цветных фильмах свои плюсы. Возможно, вы даже не замечаете, как забываете, какие советские фильмы были изначально черно-белыми, а какие стали цветными благодаря современным технологиям.

Проверьте свою память. Какие из тих кинолент снимались в цвете, а какие — черно-белыми?

1. "Алые паруса"

А) Черно-белый

Б) Цветной

2. "Карьера Димы Горина"

А) Черно-белый

Б) Цветной

3. "Тихий Дон"

А) Черно-белый

Б) Цветной

4. "В бой идут одни "старики"

А) Черно-белый

Б) Цветной

5. "Вечера на хуторе близ Диканьки"

А) Черно-белый

Б) Цветной

6. "Небесный тихоход"

А) Черно-белый

Б) Цветной

Правильные ответы:

1. — Б) Цветной

2. — Б) Цветной

3. — Б) Цветной

4. — А) Черно-белый

5. — Б) Цветной

6. — А) Черно-белый

Шоу-бизнес в Telegram

20 мая 2025, 13:35
Кадр из фильма "Алые паруса" (1961)
Дни.ру✓ Надежный источник

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