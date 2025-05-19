Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"?

Сколько раз мы произносили эти фразы в шутку? При этом далеко не каждый вспомнит, из какого именно фильма они взяты. Уверены, что некоторые моменты из этих картин навсегда остались в вашей памяти. Но сможете ли вы идентифицировать их с помощью лишь нескольких фраз?
1. — А что, отец, в вашем городе женихи требуются? Невесты у вас есть?
— Кому и кобыла — невеста.
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "12 стульев"
2. — Господа, неужели Вы нас будете бить?
— Да еще как!
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "12 стульев"
3. — А можно так — утром стулья, а днем — деньги?
— Можно! Но деньги — вперед!А) "12 стульев"
Б) "Бриллиантовая рука"
4. — Лелик, но это же неэстетично!
— Зато дешево, надёжно и практично!
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "12 стульев"
5. — Будете у нас на Колыме – милости просим.
— Нет уж, лучше вы к нам...А) "Бриллиантовая рука"
Б) "12 стульев"
Правильные ответы:
1. — Б) "12 стульев"
2. — Б) "12 стульев"
3. — Б) "Бриллиантовая рука"
4. — А) "Бриллиантовая рука"
5. — А) "Бриллиантовая рука"