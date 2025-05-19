Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"?

Попробуйте угадать эпизоды из знаменитых советских кинолент.

Сколько раз мы произносили эти фразы в шутку? При этом далеко не каждый вспомнит, из какого именно фильма они взяты. Уверены, что некоторые моменты из этих картин навсегда остались в вашей памяти. Но сможете ли вы идентифицировать их с помощью лишь нескольких фраз?

1. — А что, отец, в вашем городе женихи требуются? Невесты у вас есть?

— Кому и кобыла — невеста.

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "12 стульев"

2. — Господа, неужели Вы нас будете бить?

— Да еще как!

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "12 стульев"

3. — А можно так — утром стулья, а днем — деньги?

— Можно! Но деньги — вперед!

А) "12 стульев"

Б) "Бриллиантовая рука"

4. — Лелик, но это же неэстетично!

— Зато дешево, надёжно и практично!

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "12 стульев"

5. — Будете у нас на Колыме – милости просим.

— Нет уж, лучше вы к нам...

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "12 стульев"

Правильные ответы:

1. — Б) "12 стульев"

2. — Б) "12 стульев"

3. — Б) "Бриллиантовая рука"

4. — А) "Бриллиантовая рука"

5. — А) "Бриллиантовая рука"