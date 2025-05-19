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Понедельник 19 мая

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Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"?

Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"?
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Попробуйте угадать эпизоды из знаменитых советских кинолент.

Сколько раз мы произносили эти фразы в шутку? При этом далеко не каждый вспомнит, из какого именно фильма они взяты. Уверены, что некоторые моменты из этих картин навсегда остались в вашей памяти. Но сможете ли вы идентифицировать их с помощью лишь нескольких фраз?

1. — А что, отец, в вашем городе женихи требуются? Невесты у вас есть?
— Кому и кобыла — невеста.

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "12 стульев"

2. — Господа, неужели Вы нас будете бить?
— Да еще как!

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "12 стульев"

3. — А можно так — утром стулья, а днем — деньги?

— Можно! Но деньги — вперед!

А) "12 стульев"

Б) "Бриллиантовая рука"

4. — Лелик, но это же неэстетично!
— Зато дешево, надёжно и практично!

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "12 стульев"

5. — Будете у нас на Колыме – милости просим.

— Нет уж, лучше вы к нам...

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "12 стульев"

Правильные ответы:

1. — Б) "12 стульев"

2. — Б) "12 стульев"

3. — Б) "Бриллиантовая рука"

4. — А) "Бриллиантовая рука"

5. — А) "Бриллиантовая рука"

Шоу-бизнес в Telegram

19 мая 2025, 13:30
Кадр из фильма "12 стульев" (1971) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов?

Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов?
Советское кино – это не просто часть истории, а целая эпоха, оставившая глубокий след в мировой культуре. Оно подарило зрителям множество шедевров, которые продолжают вдохновлять и восхищать людей разных возрастов.

Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну?

Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну?
Для многих из нас мотивы песен из советского кино стали неотъемлемой частью детства и юности, вызывая теплые воспоминания о том времени. Эти композиции часто отражают дух эпохи, передавая эмоции и чувства, знакомые каждому.

Тест: насколько хорошо вы знаете роли советского актера Олега Басилашвили?

Тест: насколько хорошо вы знаете роли советского актера Олега Басилашвили?
Олег Басилашвили оставил неизгладимый след в театре и кино, сыграв более ста ролей. Настоящая популярность пришла к нему поздно — после выхода "Служебного романа", когда актеру было уже за сорок.

Тест: эти фильмы были сняты в СССР или в Голливуде?

Тест: эти фильмы были сняты в СССР или в Голливуде?
Советское кино часто пронизано духом коллективизма, социальной справедливости и глубокими философскими размышлениями. В то время как голливудские фильмы зачастую акцентируют внимание на индивидуализме, зрелищности и развлекательности.

Тест: угадайте малоизвестные советские фильмы по случайному кадру

Тест: угадайте малоизвестные советские фильмы по случайному кадру
Советское кино стало неотъемлемой частью нашей культурной наследия. Однако не только Рязанов и Гайдай оставили след в истории кинематографа. Существует множество менее известных, но не менее интересных фильмов, которые заслуживают внимания.

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