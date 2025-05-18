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Воскресенье 18 мая

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Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов?

Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов?
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Советское кино – это не просто часть истории, а целая эпоха, оставившая глубокий след в мировой культуре.

Оно подарило зрителям множество шедевров, которые продолжают вдохновлять и восхищать людей разных возрастов. Эти фильмы не только развлекали, но и формировали взгляды, прививали ценности доброты, человечности и справедливости, заставляя задумываться о важных аспектах жизни.

Как хорошо вы знакомы с этим богатым наследием? Помните ли знаменитые фразы, ставшие частью нашего обихода? Узнаете ли вы известных актеров в их самых запоминающихся ролях?

1. В каком фильме звучит песня "У природы нет плохой погоды"?

А) Служебный роман

Б) Карнавальная ночь

В) Ирония судьбы

2. Какой была цель приезда Шурика на Кавказ в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"?

А) Спасение возлюбленной

Б) Этнографическая экспедиция

В) Заработать денег

3. Кем еще приходилась Ганже учительница русского языка Светлана Афанасьева в "Большой перемене"?

А) Подругой

Б) Сестрой

В) Женой

4. Какую должность занимала Катерина в конце фильма "Москва слезам не верит"?

А) Бухгалтера

Б) Директора

В) Уборщицы

5. Антон Семенович Шпак из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" уверен, что у него украли кучу всего. Что из этих вещей он не называет?

А) Пиджак замшевый

Б) Три портсигара отечественных

В) Два телевизора

Правильные ответы:

1. — А) Служебный роман

2. — Б) Этнографическая экспедиция

3. — В) Женой

4. — Б) Директора

5. —В) Два телевизора

Шоу-бизнес в Telegram

18 мая 2025, 14:17
Кадр из фильма "Большая перемена" (1972)
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну?

Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну?
Для многих из нас мотивы песен из советского кино стали неотъемлемой частью детства и юности, вызывая теплые воспоминания о том времени. Эти композиции часто отражают дух эпохи, передавая эмоции и чувства, знакомые каждому.

Тест: насколько хорошо вы знаете роли советского актера Олега Басилашвили?

Тест: насколько хорошо вы знаете роли советского актера Олега Басилашвили?
Олег Басилашвили оставил неизгладимый след в театре и кино, сыграв более ста ролей. Настоящая популярность пришла к нему поздно — после выхода "Служебного романа", когда актеру было уже за сорок.

Тест: эти фильмы были сняты в СССР или в Голливуде?

Тест: эти фильмы были сняты в СССР или в Голливуде?
Советское кино часто пронизано духом коллективизма, социальной справедливости и глубокими философскими размышлениями. В то время как голливудские фильмы зачастую акцентируют внимание на индивидуализме, зрелищности и развлекательности.

Тест: угадайте малоизвестные советские фильмы по случайному кадру

Тест: угадайте малоизвестные советские фильмы по случайному кадру
Советское кино стало неотъемлемой частью нашей культурной наследия. Однако не только Рязанов и Гайдай оставили след в истории кинематографа. Существует множество менее известных, но не менее интересных фильмов, которые заслуживают внимания.

Тест: угадайте культовый советский фильм по одной фразе медика

Тест: угадайте культовый советский фильм по одной фразе медика
В советском кино медики часто становились символами самоотверженности и профессионализма. Эти образы, как правило, олицетворяли идеалы медицинской профессии, готовые к самопожертвованию ради спасения жизни.

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