Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов?

Оно подарило зрителям множество шедевров, которые продолжают вдохновлять и восхищать людей разных возрастов. Эти фильмы не только развлекали, но и формировали взгляды, прививали ценности доброты, человечности и справедливости, заставляя задумываться о важных аспектах жизни.
Как хорошо вы знакомы с этим богатым наследием? Помните ли знаменитые фразы, ставшие частью нашего обихода? Узнаете ли вы известных актеров в их самых запоминающихся ролях?
1. В каком фильме звучит песня "У природы нет плохой погоды"?
А) Служебный роман
Б) Карнавальная ночь
В) Ирония судьбы
2. Какой была цель приезда Шурика на Кавказ в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"?
А) Спасение возлюбленной
Б) Этнографическая экспедиция
В) Заработать денег
3. Кем еще приходилась Ганже учительница русского языка Светлана Афанасьева в "Большой перемене"?
А) Подругой
Б) Сестрой
В) Женой
4. Какую должность занимала Катерина в конце фильма "Москва слезам не верит"?
А) Бухгалтера
Б) Директора
В) Уборщицы
5. Антон Семенович Шпак из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" уверен, что у него украли кучу всего. Что из этих вещей он не называет?
А) Пиджак замшевый
Б) Три портсигара отечественных
В) Два телевизора
Правильные ответы:
1. — А) Служебный роман
2. — Б) Этнографическая экспедиция
3. — В) Женой
4. — Б) Директора
5. —В) Два телевизора