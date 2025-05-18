Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов?

Советское кино – это не просто часть истории, а целая эпоха, оставившая глубокий след в мировой культуре.

Оно подарило зрителям множество шедевров, которые продолжают вдохновлять и восхищать людей разных возрастов. Эти фильмы не только развлекали, но и формировали взгляды, прививали ценности доброты, человечности и справедливости, заставляя задумываться о важных аспектах жизни.

Как хорошо вы знакомы с этим богатым наследием? Помните ли знаменитые фразы, ставшие частью нашего обихода? Узнаете ли вы известных актеров в их самых запоминающихся ролях?

1. В каком фильме звучит песня "У природы нет плохой погоды"?

А) Служебный роман

Б) Карнавальная ночь

В) Ирония судьбы

2. Какой была цель приезда Шурика на Кавказ в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"?

А) Спасение возлюбленной

Б) Этнографическая экспедиция

В) Заработать денег

3. Кем еще приходилась Ганже учительница русского языка Светлана Афанасьева в "Большой перемене"?

А) Подругой

Б) Сестрой

В) Женой

4. Какую должность занимала Катерина в конце фильма "Москва слезам не верит"?

А) Бухгалтера

Б) Директора

В) Уборщицы

5. Антон Семенович Шпак из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" уверен, что у него украли кучу всего. Что из этих вещей он не называет?

А) Пиджак замшевый

Б) Три портсигара отечественных

В) Два телевизора

Правильные ответы:

1. — А) Служебный роман

2. — Б) Этнографическая экспедиция

3. — В) Женой

4. — Б) Директора

5. —В) Два телевизора