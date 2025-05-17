Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну?

Для многих из нас мотивы песен из советского кино стали неотъемлемой частью детства и юности, вызывая теплые воспоминания о том времени.

Эти композиции часто отражают дух эпохи, передавая эмоции и чувства, знакомые каждому. Насколько хорошо вы знакомы с этими музыкальными шедеврами? Уверены ли вы, что сможете вспомнить названия песен и фильмы, в которых они звучат?

1. Вспоминаем “Бриллиантовую руку”. Какая песня приходит на ум?

А) "Ты мне веришь?"

Б) "Милый, че?"

В) "Остров Невезения"

2. Чем нам запомнилась милая Нина в “Кавказской пленнице”?

А) "Где-то на белом свете"

Б) "Нежность (Опустела без тебя земля)"

В) "Александра"

3. Что пел Остап Бендер в фильме “12 стульев”?

А) "Белеет мой парус"

Б) "Старый клен"

В) "Мы еще посмотрим, кто кого"

4. Какая песня будоражила кровь в фильме “Жестокий романс”?

А) "Губы окаянные, думы потаенные"

Б) "Мохнатый шмель"

В) "Пообещайте мне любовь"

5. Чем знамениты “Девчата”?

А) "Три белых коня"

Б) "В Одессе жил я"

В) "Песня подруг"

Правильные ответы:

1. — В) "Остров Невезения"

2. — А) "Где-то на белом свете"

3. — А) "Белеет мой парус"

4. — Б) "Мохнатый шмель"

5. — В) "Песня подруг"