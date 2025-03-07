Скончался создатель передачи "Человек и закон"

Вахтанг Микеладзе выпустил более 2500 фильмов.

6 марта на 89-м году жизни скончался известный режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе, сообщает Клео.ру. Его вклад в российский и грузинский кинематограф невозможно переоценить — он создал программы и фильмы, глубоко исследующие темы преступности и правосудия.

Микеладзе стал основоположником легендарной передачи "Человек и закон", которая стала эталоном среди программ, посвященных праву и социальной справедливости. Его документальные проекты, такие как "Документальный детектив", "Шпионы и предатели" и "Приговоренные пожизненно", рассказывали реальные криминальные истории и поднимали важные вопросы о сущности преступности.

Режиссер получил образование во ВГИКе, специализируясь на документальном кино. Начинал свою карьеру в Тбилиси, позже переехал в Москву, где продолжал снимать документальное кино. За пять десятилетий творческой деятельности он создал более 2500 фильмов и получил около пятисот различных наград.

Помимо криминальных сюжетов, Микеладзе также работал над фильмами о войне, культуре и искусстве. Среди его значимых проектов — "Умереть в Сталинграде", "Эрмитаж. Пульс жизни" и "Кровавые листья сакуры".

За свою творческую деятельность Вахтанг Микеладзе удостоился звания заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР и народного артиста Ингушетии.

