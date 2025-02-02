Тест для ценителей кино СССР: угадайте советский фильм по его черновому названию

Интересно, что такие названия могут дать нам подсказки о сюжете или настроении картины, но также могут сбивать с толку. Готовы проверить свои знания и вспомнить, какие шедевры скрываются за рабочими названиями?
1. Какой фильм должен был называться "Ничего особенного"?
А) Покровские ворота
Б) Мимино
В) Любовь и голуби
2. Какой фильм должен был называться "Продолжение старой сказки"?
А) Алые паруса
Б) Обыкновенное чудо
В) Про красную шапочку
3. Какой фильм должен был называться "Тайна, покрытая лаком"?
А) Не может быть
Б) Десять негритят
В) Интердевочка
4. Какой фильм должен был называться "Кто есть кто"?
А) Собака на сене
Б) Здравствуйте, я ваша тетя!
В) Иван васильевич меняет профессию
5. Какой фильм должен был называться "Эра милосердия"?
А) Место встречи изменить нельзя
Б) Человек с бульвара капуцинов
В) Берегись автомобиля
Правильные ответы:
1. — Б) Мимино
2. — В) Про красную шапочку
3. — А) Не может быть
4. — Б) Здравствуйте, я ваша тетя!
5. — А) Место встречи изменить нельзя