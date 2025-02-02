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Тест для ценителей кино СССР: угадайте советский фильм по его черновому названию

Тест для ценителей кино СССР: угадайте советский фильм по его черновому названию
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В процессе создания фильмов часто возникают изменения, и рабочие названия могут значительно отличаться от окончательных. Это касается и советского кинематографа.

Интересно, что такие названия могут дать нам подсказки о сюжете или настроении картины, но также могут сбивать с толку. Готовы проверить свои знания и вспомнить, какие шедевры скрываются за рабочими названиями?

1. Какой фильм должен был называться "Ничего особенного"?

А) Покровские ворота

Б) Мимино

В) Любовь и голуби

2. Какой фильм должен был называться "Продолжение старой сказки"?

А) Алые паруса

Б) Обыкновенное чудо

В) Про красную шапочку

3. Какой фильм должен был называться "Тайна, покрытая лаком"?

А) Не может быть

Б) Десять негритят

В) Интердевочка

4. Какой фильм должен был называться "Кто есть кто"?

А) Собака на сене

Б) Здравствуйте, я ваша тетя!

В) Иван васильевич меняет профессию

5. Какой фильм должен был называться "Эра милосердия"?

А) Место встречи изменить нельзя

Б) Человек с бульвара капуцинов

В) Берегись автомобиля

Правильные ответы:

1. — Б) Мимино

2. — В) Про красную шапочку

3. — А) Не может быть

4. — Б) Здравствуйте, я ваша тетя!

5. — А) Место встречи изменить нельзя

Шоу-бизнес в Telegram

2 февраля 2025, 12:23
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: угадайте комедию СССР по необычному кадру

Тест: угадайте комедию СССР по необычному кадру
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Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж

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Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры"

Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры"
Фильм "Офицеры" – это легендарная кинолента, вышедшая в 1971 году, которая стала символом мужества, верности долгу и патриотизма. Режиссером фильма выступил Владимир Роговой, а сценарий был написан Борисом Васильевым. Фильм рассказывает о судьбе трех поколений военных, чья жизнь неразрывно связана с армией и службой Родине. Главный герой, Алексей Трофимов, проходит через множество испытаний, от Великой Отечественной войны до службы в мирное время, демонстрируя стойкость духа и преданность своим идеалам. Этот фильм стал культовым и до сих пор остается одним из самых любимых зрителями. Предлагаем вам пройти тест, который позволит проверить ваши знания об этом замечательном фильме. ВОПРОСЫ1.

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Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате

Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате
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