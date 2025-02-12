Тест: какими блюдами кормили друг друга герои советских фильмов?

Простой обед на советском телеэкране по сюжету мог превратиться в настоящий праздник. На столах героев часто можно увидеть изобилие: аппетитные пироги, салаты с яркими овощами и, конечно, знаменитые "оливье". Давайте проверим, насколько вы помните, какие блюда можно было увидеть в кино СССР.
1. Чем мечтал "отравиться" Василий Кузякин после нескольких недель сожительства с Раисой Захаровной в трагикомедии "Любовь и Голуби"?
А) Водкой
Б) Жареной курочкой
В) Горбушечкой хлеба
2. Какое блюдо так разочаровало Ипполита на новогоднем столе в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!"?
А) Заливная рыба
Б) Салат оливье
В) Жареная рыба
3. За какое первое блюдо Героиня фильма "Девчата" Тося Кислицина получала в кулинарном училище одни пятерки?
А) Борщ
Б) Щи
В) Картофельная похлебка
4. Что за ингредиент добавляла в салат Оленька Рыжова из кинофильма "Служебный роман"?
А) Вареную морковку
Б) Чернослив
В) Тертое яблоко
5. О каком гарнире вспоминал бежавший из тюрьмы вместе с другими заключенными в комедии "Джентельмены удачи" Василий Алибабаевич?
А) Картофельное пюре
Б) Макароны
В) Перловая каша
6. Каким дивным заморским блюдом угощали лже-царя Иоана Грозного в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?
А) Икра кабачковая
Б) Икра баклажанная
В) Яйца крокодила
Правильные ответы:
1. — В) Горбушечкой хлеба
2. — А) Заливная рыба
3. — Б) Щи
4. — В) Тертое яблоко
5. — Б) Макароны
6. — Б) Икра баклажанная