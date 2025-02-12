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Тест: какими блюдами кормили друг друга герои советских фильмов?

Тест: какими блюдами кормили друг друга герои советских фильмов?
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Советское кино создавало уникальный мир, где каждый кадр был полон романтики. Мужчины в подобных фильмах всегда благородны, а женщины – воплощение красоты и грации.

Простой обед на советском телеэкране по сюжету мог превратиться в настоящий праздник. На столах героев часто можно увидеть изобилие: аппетитные пироги, салаты с яркими овощами и, конечно, знаменитые "оливье". Давайте проверим, насколько вы помните, какие блюда можно было увидеть в кино СССР.

1. Чем мечтал "отравиться" Василий Кузякин после нескольких недель сожительства с Раисой Захаровной в трагикомедии "Любовь и Голуби"?

А) Водкой

Б) Жареной курочкой

В) Горбушечкой хлеба

2. Какое блюдо так разочаровало Ипполита на новогоднем столе в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!"?

А) Заливная рыба

Б) Салат оливье

В) Жареная рыба

3. За какое первое блюдо Героиня фильма "Девчата" Тося Кислицина получала в кулинарном училище одни пятерки?

А) Борщ

Б) Щи

В) Картофельная похлебка

4. Что за ингредиент добавляла в салат Оленька Рыжова из кинофильма "Служебный роман"?

А) Вареную морковку

Б) Чернослив

В) Тертое яблоко

5. О каком гарнире вспоминал бежавший из тюрьмы вместе с другими заключенными в комедии "Джентельмены удачи" Василий Алибабаевич?

А) Картофельное пюре

Б) Макароны

В) Перловая каша

6. Каким дивным заморским блюдом угощали лже-царя Иоана Грозного в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?

А) Икра кабачковая

Б) Икра баклажанная

В) Яйца крокодила

Правильные ответы:

1. — В) Горбушечкой хлеба

2. — А) Заливная рыба

3. — Б) Щи

4. — В) Тертое яблоко

5. — Б) Макароны

6. — Б) Икра баклажанная

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12 февраля 2025, 13:39
Кадр из фильма "Полосатый рейс" (1961) / Киностудия "Ленфильм"
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