Тест: какими блюдами кормили друг друга герои советских фильмов?

Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в советском кино из 70-х годов?

1970-е годы стали настоящим расцветом советского кино. Это десятилетие подарило нам множество шедевров, которые до сих пор вызывают ностальгию и восхищение. Мы подготовили тест, чтобы проверить ваши знания о лучших кинокартинах той эпохи.