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Пятница 24 января

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Тест: узнайте советский фильм по строчке из песни

Тест: узнайте советский фильм по строчке из песни
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Окунитесь в мир магии советского кино! Ведь каждая мелодия, каждый стих – это не просто музыка, а живые воспоминания, хранящиеся в вашей душе. Сумеете ли вы узнать фильм по узнаваемым нотам? Насколько сильно в вас живет дух той эпохи великих фильмов и бессмертной музыки? Давайте вместе погрузимся в эту чарующую атмосферу.

ВОПРОСЫ

1. "Чтобы однажды утром, раньше на год иль два..."

А. Операция Ы и другие приключения Шурика

Б. Иван Васильевич меняет профессию

В. Кавказская пленница

2. "Нас метро то и дело глотает, выпуская из дымного рта..."

А. Служебный роман

Б. Любимая женщина механика Гаврилова

В. Забытая мелодия для флейты

3. "Он придет, он будет добрый, ласковый..."

А. Гостья из будущего

Б. Мэри Поппинс, до свиданья!

В. Мой ласковый и нежный зверь

4. "Что понял, длительно мурлыча, сибирский кот?"

А. Женитьба Бальзаминова

Б. Жестокий романс

В. Таланты и поклонники

5. "Пусть под этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный..."

А. Собака на сене

Б. Самая обаятельная и привлекательная

В. Карнавал

6. "Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу — земли"

А. Москва слезам не верит

Б. Чародеи

В. Карнавал

7. "Из дома выйдя в непогоду, взбодрите дух, пришпорьте плоть".

А. Вокзал для двоих

Б. Любовь и голуби

В. Моя морячка

ОТВЕТЫ

1. В. Кавказская пленница

2. А. Служебный роман

3. Б. Мэри Поппинс, до свиданья!

4. Б. Жестокий романс

5. В. Карнавал

6. А. Москва слезам не верит

7. А. Вокзал для двоих

Шоу-бизнес в Telegram

24 января 2025, 21:07
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для самых наблюдательных: угадайте знаковый советский фильм по актеру в маске

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