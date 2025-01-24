Тест для внимательных: в каком кино СССР этот актер никогда не снимался?

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Перед вами тест, где нужно будет узнать любимый фильм всего лишь по одному кадру. Эти кадры – моменты, которые навсегда остались в памяти зрителей. Вам предстоит вспомнить знаменитые сцены, образы героев и ключевые эпизоды. Готовы проверить свою зрительную память и знания о классике кинематографа? Тогда вперед! ВОПРОСЫ 1.