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Пятница 24 января

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Тест для внимательных: в каком кино СССР этот актер никогда не снимался?

Тест для внимательных: в каком кино СССР этот актер никогда не снимался?
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Многие из нас с удовольствием пересматривают классические фильмы с участием легендарных актеров. Убедитесь, что вы действительно знаете творчество ваших любимцев.

Предлагаем вам проверить свои знания о советском кино. Вы увидите список известных фильмов, и ваша задача — определить, в каком из них конкретный актер никогда не снимался. Это может оказаться сложной задачей, ведь некоторые актеры играли в десятках проектов, и порой трудно вспомнить все их роли.

1. В каком фильме не играл Андрей Миронов?

А) Покровские ворота

Б) Трое в лодке, не считая собаки

В) Соломенная шляпка

2. В этом фильме Александр Збруев не снимался

А) Большая перемена

Б) Гений

В) Приморский бульвар

3. Михаил Пуговкин никогда не снимался в этом фильме

А) Иван Бровкин на Целине

Б) Карнавальная ночь

В) Девчата

4. В каком фильме не играл Александр Абдулов?

А) Чародеи

Б) Формула любви

В) Гараж

5. Анатолий Папанов не снимался в этом фильме

А) Ход белой королевы

Б) Полосатый рейс

В) Джентльмены удачи

6. Николай Рыбников не играл в этом фильме

А) Война и мир

Б) Девушка без адреса

В) Хоккеисты

7. Юрий Никулин никогда не играл в фильме...

А) Чучело

Б) Дайте жалобную книгу

В) Спортлото-82

Правильные ответы:

1. — А) Покровские ворота

2. — В) Приморский бульвар

3. — Б) Карнавальная ночь

4. — В) Гараж

5. — Б) Полосатый рейс

6. — А) Война и мир

7. — В) Спортлото-82

Шоу-бизнес в Telegram

24 января 2025, 14:38
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру
Перед вами тест, где нужно будет узнать любимый фильм всего лишь по одному кадру. Эти кадры – моменты, которые навсегда остались в памяти зрителей. Вам предстоит вспомнить знаменитые сцены, образы героев и ключевые эпизоды. Готовы проверить свою зрительную память и знания о классике кинематографа? Тогда вперед! ВОПРОСЫ 1.

Юру Борисова номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Анора"

Юру Борисова номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Анора"
Юра Борисов уже несколько раз был номинирован на престижные кинопремии. Академия кинематографических искусств и наук США объявила список претендентов на премию "Оскар".

Только 1 из 10 угадает все культовые советские фильмы по одной фразе в этом тесте

Только 1 из 10 угадает все культовые советские фильмы по одной фразе в этом тесте
Добро пожаловать на увлекательный тест, посвященный классическим фильмам советского кинематографа! Перед вами знаменитые цитаты из любимых кинолент, которые давно стали частью нашей культуры. Ваша задача – угадать название фильма по предложенной фразе. Пусть ваши знания о советском кино помогут вам справиться с этим заданием! ВОПРОСЫ1.

ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить фильмы с участием Ирины Муравьевой?

ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить фильмы с участием Ирины Муравьевой?
Ирина Муравьева является одной из самых узнаваемых актрис своего поколения, ее талант и обаяние покорили миллионы зрителей. Она сыграла множество ярких ролей в театре и кино, став настоящей легендой отечественного кинематографа. В ходе теста вам предстоит вспомнить ключевые моменты ее карьеры. Желаем всем удачи и успехов в прохождении этого теста! ВОПРОСЫ 1.

Тест: в какие места собрались эти одетые с иголочки героини советского кино?

Тест: в какие места собрались эти одетые с иголочки героини советского кино?
В советское время купить наряд было настоящей проблемой – магазины не радовали разнообразием. Однако экранные дивы поражали зрителей эффектными платьями и стильными костюмами, которые вдохновляли миллионы женщин по всей стране. Чтобы проверить свою память о моде того времени, достаточно вспомнить, куда собирались героини в этих потрясающих нарядах.

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