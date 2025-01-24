Тест для внимательных: в каком кино СССР этот актер никогда не снимался?

Предлагаем вам проверить свои знания о советском кино. Вы увидите список известных фильмов, и ваша задача — определить, в каком из них конкретный актер никогда не снимался. Это может оказаться сложной задачей, ведь некоторые актеры играли в десятках проектов, и порой трудно вспомнить все их роли.
1. В каком фильме не играл Андрей Миронов?
А) Покровские ворота
Б) Трое в лодке, не считая собаки
В) Соломенная шляпка
2. В этом фильме Александр Збруев не снимался
А) Большая перемена
Б) Гений
В) Приморский бульвар
3. Михаил Пуговкин никогда не снимался в этом фильме
А) Иван Бровкин на Целине
Б) Карнавальная ночь
В) Девчата
4. В каком фильме не играл Александр Абдулов?
А) Чародеи
Б) Формула любви
В) Гараж
5. Анатолий Папанов не снимался в этом фильме
А) Ход белой королевы
Б) Полосатый рейс
В) Джентльмены удачи
6. Николай Рыбников не играл в этом фильме
А) Война и мир
Б) Девушка без адреса
В) Хоккеисты
7. Юрий Никулин никогда не играл в фильме...
А) Чучело
Б) Дайте жалобную книгу
В) Спортлото-82
Правильные ответы:
1. — А) Покровские ворота
2. — В) Приморский бульвар
3. — Б) Карнавальная ночь
4. — В) Гараж
5. — Б) Полосатый рейс
6. — А) Война и мир
7. — В) Спортлото-82