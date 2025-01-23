Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

ВОПРОСЫ
1.
А. "Москва слезам не верит"
Б. "Самая обаятельная и привлекательная"
В. "Карнавал"
2.
А. "Операция "Ы" или другие приключения Шурика"
Б. "Кавказская пленница"
В. "Джентльмены удачи"
3.
А. "Полоса препятствий"
Б. "Экипаж"
В. "Полеты во сне и наяву"
4.
А. "Не могу сказать прощай"
Б. "Обыкновенное чудо"
В. "Самая обаятельная и привлекательная"
5.
А. "Служебный роман"
Б. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
В. "Москва слезам не верит"
ОТВЕТЫ
1. А. "Москва слезам не верит"
2. А. "Операция "Ы" или другие приключения Шурика"
3. Б. "Экипаж"
4. В. "Самая обаятельная и привлекательная"
5. А. "Служебный роман"