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Четверг 23 января

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Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру
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Перед вами тест, где нужно будет узнать любимый фильм всего лишь по одному кадру. Эти кадры – моменты, которые навсегда остались в памяти зрителей. Вам предстоит вспомнить знаменитые сцены, образы героев и ключевые эпизоды. Готовы проверить свою зрительную память и знания о классике кинематографа? Тогда вперед!

ВОПРОСЫ

1. Фото: кадр из фильма

А. "Москва слезам не верит"

Б. "Самая обаятельная и привлекательная"

В. "Карнавал"

2. Фото: кадр из фильма

А. "Операция "Ы" или другие приключения Шурика"

Б. "Кавказская пленница"

В. "Джентльмены удачи"

3. Фото: кадр из фильма

А. "Полоса препятствий"

Б. "Экипаж"

В. "Полеты во сне и наяву"

4. Фото: кадр из фильма

А. "Не могу сказать прощай"

Б. "Обыкновенное чудо"

В. "Самая обаятельная и привлекательная"

5. Фото: кадр из фильма

А. "Служебный роман"

Б. "Ирония судьбы, или С легким паром!"

В. "Москва слезам не верит"

ОТВЕТЫ

1. А. "Москва слезам не верит"

2. А. "Операция "Ы" или другие приключения Шурика"

3. Б. "Экипаж"

4. В. "Самая обаятельная и привлекательная"

5. А. "Служебный роман"

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2025, 20:56
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для самых наблюдательных: угадайте знаковый советский фильм по актеру в маске

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