Только 1 из 10 угадает все культовые советские фильмы по одной фразе в этом тесте

Добро пожаловать на увлекательный тест, посвященный классическим фильмам советского кинематографа! Перед вами знаменитые цитаты из любимых кинолент, которые давно стали частью нашей культуры. Ваша задача – угадать название фильма по предложенной фразе. Пусть ваши знания о советском кино помогут вам справиться с этим заданием!



ВОПРОСЫ



1. Танцевать, теща!

А. Чужая родня

Б. Родня

В. Мачеха

2. Значит, хорошие сапоги, надо брать!

А. Самая обаятельная и привлекательная

Б. Служебный роман

В. Москва слезам не верит

3. Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.

А. Собака на сене

Б. Формула любви

В. Обыкновенное чудо

4. Степь? Какая же это степь, сударыня? У нас есть и тюрьма, и гимназия, и суд…

А. В бой идут одни старики

Б. Безымянная звезда

В. Покровские ворота

5. Сдается мне, джентльмены, это была комедия.

А. Человек с бульвара Капуцинов

Б. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

В. Тот самый Мюнхгаузен

6. Я требую продолжения банкета!

А. Кин-дза-дза

Б. Кавказская пленница

В. Иван Васильевич меняет профессию

7. Спасибо, я пешком постою.

А. Кавказская пленница

Б. Мимино

В. Джентльмены удачи

ОТВЕТЫ

1. Б. Родня

2. Б. Служебный роман

3. В. Обыкновенное чудо

4. Б. Безымянная звезда

5. А. Человек с бульвара Капуцинов

6. В. Иван Васильевич меняет профессию

7. Б. Мимино