Только 1 из 10 угадает все культовые советские фильмы по одной фразе в этом тесте

ВОПРОСЫ
1. Танцевать, теща!
А. Чужая родня
Б. Родня
В. Мачеха
2. Значит, хорошие сапоги, надо брать!
А. Самая обаятельная и привлекательная
Б. Служебный роман
В. Москва слезам не верит
3. Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
А. Собака на сене
Б. Формула любви
В. Обыкновенное чудо
4. Степь? Какая же это степь, сударыня? У нас есть и тюрьма, и гимназия, и суд…
А. В бой идут одни старики
Б. Безымянная звезда
В. Покровские ворота
5. Сдается мне, джентльмены, это была комедия.
А. Человек с бульвара Капуцинов
Б. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
В. Тот самый Мюнхгаузен
6. Я требую продолжения банкета!
А. Кин-дза-дза
Б. Кавказская пленница
В. Иван Васильевич меняет профессию
7. Спасибо, я пешком постою.
А. Кавказская пленница
Б. Мимино
В. Джентльмены удачи
ОТВЕТЫ
1. Б. Родня
2. Б. Служебный роман
3. В. Обыкновенное чудо
4. Б. Безымянная звезда
5. А. Человек с бульвара Капуцинов
6. В. Иван Васильевич меняет профессию
7. Б. Мимино