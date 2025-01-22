ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить фильмы с участием Ирины Муравьевой?

Тест: в какие места собрались эти одетые с иголочки героини советского кино?

В советское время купить наряд было настоящей проблемой – магазины не радовали разнообразием. Однако экранные дивы поражали зрителей эффектными платьями и стильными костюмами, которые вдохновляли миллионы женщин по всей стране. Чтобы проверить свою память о моде того времени, достаточно вспомнить, куда собирались героини в этих потрясающих нарядах.