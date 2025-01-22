Тест: в какие места собрались эти одетые с иголочки героини советского кино?

В советское время купить наряд было настоящей проблемой – магазины не радовали разнообразием. Однако экранные дивы поражали зрителей эффектными платьями и стильными костюмами, которые вдохновляли миллионы женщин по всей стране.

Чтобы проверить свою память о моде того времени, достаточно вспомнить, куда собирались героини в этих потрясающих нарядах. Встречи с друзьями, праздничные мероприятия или даже походы в кино — каждая деталь подчеркивала важность стиля в жизни женщин СССР.

1. Где, по сценарию, гуляет эта девушка в прекрасном летнем наряде?

А) В Дагестане

Б) В Осетии

В) На Кавказе

2. Куда так решительно отправилась героиня этого фильма в прекрасном платье?

А) На вокзал

Б) На свидание

В) На встречу с подругой

3. Куда нарядилась эта дама?

А) На работу

Б) На день рождения

В) На свидание с коллегой

4. На какой вечеринке восхитила всех героиня этого фильма?

А) Новогодняя ночь

Б) Встреча выпускников

В) Выступление на конкурсе

5. Для чего эта героиня сшила такой экстравагантный наряд?

А) Для свидания с мужем

Б) Для встречи с любовницей мужа

В) Для проводов сына в армию

6. Куда отправилась эта героиня в эффектной красной шляпе?

А) В командировку с коллегой, который ей нравился

Б) На концерт

В) На встречу с подругой

7. Куда собралась героиня этого фильма?

А) В библиотеку

Б) На дачу

В) На квартиру к подруге, где повстречает будущего мужа

Правильные ответы:

1. — В) На Кавказе

2. — Б) На свидание

3. — А) На работу

4. — А) Новогодняя ночь

5. — А) Для свидания с мужем

6. — Б) На концерт

7. — А) В библиотеку