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Вторник 21 января

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Светлане Ходченковой – 42: эти роли российской актрисы не оставят равнодушным никого

Светлане Ходченковой – 42: эти роли российской актрисы не оставят равнодушным никого
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Светлана Ходченкова – одна из самых ярких и многогранных актрис российского кино. Сегодня артистка отмечает свой 42-й день рождения, поэтому мы вспомним некоторые из ее лучших ролей, которые сделали ее любимицей публики.

1. "Благословите женщину" (2003)

Дебют Светланы Ходченковой в большом кино состоялся в мелодраме Станислава Говорухина "Благословите женщину". На момент съемок актриса училась в Щукинском театральном училище, и эта работа стала для нее настоящим прорывом. В фильме она сыграла Верочку — наивную и верную девушку, готовую на всё ради любви. Образ полуобнаженной красавицы с длинными светлыми волосами быстро запомнился зрителям. Эта роль открыла перед Ходченковой двери в мир кино и привлекла внимание многих режиссеров. После премьеры фильма актриса не только стала популярной, но и начала активно развивать свою карьеру, пробуя себя в различных жанрах, от исторических драм до романтических комедий.

2. "Василиса" (2013)

В 2013 году Светлана сыграла главную роль в историческом сериале "Василиса", который рассказывает о крепостной крестьянке, участвовавшей в Отечественной войне 1812 года. Этот проект стал важным шагом в карьере актрисы, так как она смогла показать свою способность к глубокому перевоплощению. Ее героиня, Василиса Кожина, стала символом силы и смелости, напоминая русскую Жанну Д’Арк. Ходченкова блестяще передала характер своей героини — твердую, честную и готовую сражаться за свою страну. Эта роль не только укрепила репутацию актрисы, но и позволила ей продемонстрировать свои драматические способности.

Светлана Ходченкова. Фото: соцсети

3. "Вы все меня бесите" (2017)

После успешной работы в исторической драме Ходченкова вернулась к комедийному жанру в сериале "Вы все меня бесите". Здесь она сыграла Соню Багрецову — мизантропа, который не любит людей и предпочитает одиночество. Эта роль стала для актрисы настоящим вызовом, так как она смогла показать свою комедийную сторону. Интересно, что под воздействием алкоголя героиня превращается в совершенно другого человека — открытого и готового к приключениям. Контраст между "дневной" и "ночной" Соней стал одним из ключевых моментов сериала и позволил зрителям увидеть Ходченкову с новой стороны.

4. "Скажи ей" (2020)

В 2020 году Светлана Ходченкова вновь поразила зрителей своей игрой в фильме "Скажи ей". Здесь она сыграла главную роль, которая стала для нее одной из самых сложных и эмоционально насыщенных. Фильм рассказывает о сложных отношениях между людьми и о том, как важно уметь говорить о своих чувствах. Ходченкова смогла передать весь спектр эмоций своей героини — от страха до надежды, от любви до разочарования. Эта роль подтвердила, что актриса способна не только на комедийные, но и на серьезные драматические перевоплощения.

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21 января 2025, 00:05
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

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