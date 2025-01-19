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Воскресенье 19 января

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Тест: угадайте популярного актера СССР по его неузнаваемой роли

Тест: угадайте популярного актера СССР по его неузнаваемой роли
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Предлагаем вам увлекательный тест, который позволит определить актера СССР по его культовой роли на экране.

Советское кино славилось своими талантливыми актерами, каждый из которых оставил свой уникальный след в истории. От комедий до драм, от приключений до мелодрам — в каждом жанре можно найти незабываемые образы, которые стали символами целых эпох. Вспомните, какие роли запомнились вам больше всего, и попытайтесь угадать, кто же их исполнил.

1. Андрей Заболотный — "Журавль в небе"

А) Андрей Мягков

Б) Евгений Моргунов

В) Александр Демьяненко

2. Уэф — "Кин-дза-дза!"

А) Анатолий Папанов

Б) Евгений Леонов

В) Олег Табаков

3. Трус — "Кавказская пленница"

А) Алексанрд Абдулов

Б) Николай Караченцов

В) Георгий Вицин

4. Николай Бессольцев — "Чучело"

А) Юрий Никулин

Б) Олег Табаков

В) Олег Анофриев

5. Кот Базилио — "Приключения Буратино"

А) Ролан Быков

Б) Николай Гринько

В) Юрий Катин-Ярцев

6. Баба Яга — "Морозко"

А) Александр Абдулов

Б) Андрей Миронов

В) Георгий Милляр

Правильные ответы:

1. — В) Александр Демьяненко

2. — Б) Евгений Леонов

3. — В) Георгий Вицин

4. — А) Юрий Никулин

5. — А) Ролан Быков

6. — В) Георгий Милляр

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19 января 2025, 14:31
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