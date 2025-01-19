Тест: угадайте популярного актера СССР по его неузнаваемой роли

Советское кино славилось своими талантливыми актерами, каждый из которых оставил свой уникальный след в истории. От комедий до драм, от приключений до мелодрам — в каждом жанре можно найти незабываемые образы, которые стали символами целых эпох. Вспомните, какие роли запомнились вам больше всего, и попытайтесь угадать, кто же их исполнил.
1. Андрей Заболотный — "Журавль в небе"
А) Андрей Мягков
Б) Евгений Моргунов
В) Александр Демьяненко
2. Уэф — "Кин-дза-дза!"
А) Анатолий Папанов
Б) Евгений Леонов
В) Олег Табаков
3. Трус — "Кавказская пленница"
А) Алексанрд Абдулов
Б) Николай Караченцов
В) Георгий Вицин
4. Николай Бессольцев — "Чучело"
А) Юрий Никулин
Б) Олег Табаков
В) Олег Анофриев
5. Кот Базилио — "Приключения Буратино"
А) Ролан Быков
Б) Николай Гринько
В) Юрий Катин-Ярцев
6. Баба Яга — "Морозко"
А) Александр Абдулов
Б) Андрей Миронов
В) Георгий Милляр
Правильные ответы:
1. — В) Александр Демьяненко
2. — Б) Евгений Леонов
3. — В) Георгий Вицин
4. — А) Юрий Никулин
5. — А) Ролан Быков
6. — В) Георгий Милляр