Кевину Костнеру – 70 лет: за эти яркие роли актера полюбили несколько поколений

Карьера Кевина Костнера развивалась по захватывающему пути, полному как триумфов, так и неудач. На протяжении многих лет он принимал участие в проектах, которые стали как культовыми, так и провальными.

Костнер начал свою карьеру в роли второго плана в крупных фильмах, прежде чем добиться успеха и стать одним из самых популярных актеров Голливуда. Хотя его дебютная режиссерская работа в фильме "Танцующий с волками" принесла ему два "Оскара", именно его актерские роли сделали его звездой, которой он является сегодня. В этом году Костнер отмечает свой 70-летний юбилей, и это отличная возможность вспомнить о его значимых работах.

Одним из первых фильмов, который сделал Костнера известным, стал триллер "Нет выхода" (1987). В этой захватывающей истории он играет лейтенанта ВМФ, чью любовь убивает министр обороны. Фильм полон интриг и напряженности, а игра Костнера привносит в образ главного героя харизму и глубину. Несмотря на то что "Нет выхода" может быть менее известен по сравнению с другими его работами, он стал важной вехой на пути к признанию актера.

Еще одним значимым проектом стал вестерн "Сильверадо" (1985), который помог Костнеру завоевать сердца зрителей. В роли Джейка, одного из четырех ковбоев, он сражается с злым шерифом и пытается спасти маленький город. Фильм, снятый Лоуренсом Кэзданом, сочетает элементы классического вестерна с искренностью и легкостью исполнения. Костнер в этом фильме выглядит расслабленным и естественным, что делает его персонажа запоминающимся.

В 1988 году Костнер снова поразил зрителей в фильме "Дархэмский бык", где он сыграл бейсболиста. Эта роль досталась ему благодаря его навыкам игры в бейсбол, но именно уверенность и харизма позволили ему создать яркий образ. Его взаимодействие с партнершей по съемкам Сьюзан Сарандон придает фильму особый шарм, а критики отмечают, что это одна из лучших его ролей.

Спортивная драма "Поле его мечты" (1989) стала одной из самых трогательных картин в карьере Костнера. Он играет человека, который решает построить бейсбольное поле на своем кукурузном поле, услышав голоса из прошлого. Фильм затрагивает темы семьи, прощения и ностальгии, что сделало его любимым у зрителей. Костнер олицетворяет добросердечного семьянина, который преодолевает свои внутренние конфликты и находит мир с самим собой.

В более современном проекте "Скрытые фигуры" (2016) Костнер сыграл роль начальника группы афроамериканских женщин-математиков, которые сыграли ключевую роль в космической программе НАСА. Фильм рассказывает о том, как их вклад долгое время оставался незамеченным. Костнер создает образ жесткого, но справедливого босса, который поддерживает своих сотрудников.