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Четверг 16 января

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Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч

Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч
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Ушел из жизни американский режиссер и сценарист Дэвид Линч. Творцу было 78 лет.

Печальное известие было подтверждено изданием Variety. Линч страдал от эмфиземы, которую у него диагностировали четыре года назад. Его уход стал большим ударом для поклонников искусства и кино по всему миру.

Дэвид Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула, расположенном в штате Монтана. С ранних лет он проявлял интерес к искусству и кино, что в итоге привело его к созданию культовых фильмов и сериалов.

Линч стал символом сюрреализма в кинематографе, его работы отличались необычной атмосферой, глубокими психологическими темами и визуальной оригинальностью. Его фильмы, такие как "Головокружение", "Малхолланд Драйв" и "Синий бархат", были не только коммерчески успешными, но и получили признание критиков.

Линч не только создавал фильмы, но и активно занимался живописью и музыкой. Его художественное видение охватывало множество форм, что делало его одним из самых разносторонних творцов своего времени.

Кинодеятель был обладателем множества наград, среди которых "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля и премия "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф. Линч также стал известен благодаря своему сериалу "Твин Пикс", который открыл новую эру в телевидении и оказал значительное влияние на последующие поколения режиссеров.

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16 января 2025, 21:39
Дэвид Линч. Кадр: YouTube
Variety✓ Надежный источник

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